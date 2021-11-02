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Справа Януковича

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "справа Януковича". Віктора Януковича звинувачують у державній зраді.

Екс-президенту України Віктору Януковичу закидають державну зраду, пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, а також пособництво у веденні агресивної війни. Як повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України, Янукович "вчинив державну зраду (...) з метою сприяння Російській Федерації та її представникам у порушенні суверенітету і територіальної цілісності України, сподіваючись отримати підтримку та захист від представників влади Російської Федерації для подальшого тривалого проживання на території цієї країни та уникнення кримінальної відповідальності в Україні". Державна зрада в Україні карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років. Від 10 до 15 років позбавлення волі передбачені за пособництво у веденні агресивної війни або агресивних воєнних дій. Крім того, за посягання на територіальну цілісність держави максимальний термін покарання - від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. Справу Януковича за звинуваченнями в державній зраді розглядає Оболонський районний суд міста Києва. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ЄСПЛ розпочав розгляд скарги Януковича проти України

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Віктор Янукович у своїй скарзі до ЄСПЛ заявив про упереджене ставлення до нього українського правосуддя.

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Суд у Києві відклав до вересня розгляд апеляцій у справі про держзраду експрезидента Віктора Януковича. Тривалу перерву пояснюють технічними причинами.

Суд ЄС скасував попередні санкції щодо Януковича і шести його соратників

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Суд Євросоюзу задовольнив позови Віктора Януковича і шести його соратників проти Ради ЄС і скасував санкції, які діяли проти них у 2016-2018 роках.
200 мільйонів Януковича: судові війни і таємне рішення у Черкасах

200 мільйонів Януковича: судові війни і таємне рішення у Черкасах 10.05.2019

Міністерство юстиції України стягнуло в бюджет 55 мільйонів гривень і мільйон доларів з рахунків кіпрських компаній, підконтрольних оточенню Віктора Януковича. Це - крихта грошей, потайки конфіскованих судом у Черкасах.
Луценко розповів, що чекає на Януковича в разі його повернення в Україну

Луценко розповів, що чекає на Януковича в разі його повернення в Україну 24.04.2019

Після повернення в Україну екс-президента Віктора Януковича його очікує вирок за держзраду та обвинувальний акт щодо організації розстрілів під час Євромайдану 2014 року, застеріг генпрокурор Юрій Луценко.
ГПУ викликала Ложкіна та Гонтареву на допит у справі Курченка

ГПУ викликала Ложкіна та Гонтареву на допит у "справі Курченка" 22.04.2019

Генеральна прокуратура викликала екс-главу адміністрації президента Бориса Ложкіна та колишню голову Національного банку України Валерію Гонтареву для вручення повідомлень про підозру.
Вирок Януковичу: суд відмовив захисту виправити описки

Вирок Януковичу: суд відмовив захисту виправити "описки" 20.03.2019

Оболонський райсуд Києва не бачить жодних помилок та описок у вироку Віктору Януковичу у справі про державну зраду. Вилучити частину тексту у вироку вимагав від суду захист екс-президента.

Захист Януковича оскаржив вирок у справі про держзраду

Захист Януковича оскаржив вирок у справі про держзраду 22.02.2019

Представники захисту екс-президента України Віктора Януковича подали апеляцію на вирок Оболонського суду, яким його було визнано винним у державній зраді та засуджено до 13 років ув'язнення.
Янукович готовий говорити з президентом РФ про обмін полоненими на Донбасі

Янукович готовий говорити з президентом РФ про обмін полоненими на Донбасі 06.02.2019

Екс-президент України Віктор Янукович вважає визнання його винним у держзраді незаконним та готовий вести переговори з російським президентом щодо обміну полоненими на Сході України.
Коментар: Третя ходка Віктора Януковича

Коментар: Третя "ходка" Віктора Януковича 25.01.2019

Третій термін для екс-президента України, що вже двічі побував у тюрмі, розпочався задовго до оголошення йому обвинувального вироку. Він уже п'ять років перебуває в добровільному полоні в Путіна, вважає Сергій Руденко.
Януковича визнали винним у держзраді та засудили до 13 років ув'язнення

Януковича визнали винним у держзраді та засудили до 13 років ув'язнення 24.01.2019

Після майже двох років судового розгляду суд у Києві визнав екс-президента України Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні війни проти України. Його засудили до 13 років ув'язнення.

Якого вироку Януковичу бажають українці (24.01.2018) 24.01.2019

В Оболонському райсуді Києва триває оголошення вироку Віктору Януковичу. Якби екс-президента судили українці, який вирок вони йому винесли б?

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