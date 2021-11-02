На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "справа Януковича". Віктора Януковича звинувачують у державній зраді.

Екс-президенту України Віктору Януковичу закидають державну зраду, пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, а також пособництво у веденні агресивної війни. Як повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України, Янукович "вчинив державну зраду (...) з метою сприяння Російській Федерації та її представникам у порушенні суверенітету і територіальної цілісності України, сподіваючись отримати підтримку та захист від представників влади Російської Федерації для подальшого тривалого проживання на території цієї країни та уникнення кримінальної відповідальності в Україні". Державна зрада в Україні карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років. Від 10 до 15 років позбавлення волі передбачені за пособництво у веденні агресивної війни або агресивних воєнних дій. Крім того, за посягання на територіальну цілісність держави максимальний термін покарання - від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. Справу Януковича за звинуваченнями в державній зраді розглядає Оболонський районний суд міста Києва. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.