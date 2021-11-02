Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "справа Януковича". Віктора Януковича звинувачують у державній зраді.
Екс-президенту України Віктору Януковичу закидають державну зраду, пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, а також пособництво у веденні агресивної війни. Як повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України, Янукович "вчинив державну зраду (...) з метою сприяння Російській Федерації та її представникам у порушенні суверенітету і територіальної цілісності України, сподіваючись отримати підтримку та захист від представників влади Російської Федерації для подальшого тривалого проживання на території цієї країни та уникнення кримінальної відповідальності в Україні". Державна зрада в Україні карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років. Від 10 до 15 років позбавлення волі передбачені за пособництво у веденні агресивної війни або агресивних воєнних дій. Крім того, за посягання на територіальну цілісність держави максимальний термін покарання - від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. Справу Януковича за звинуваченнями в державній зраді розглядає Оболонський районний суд міста Києва. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.