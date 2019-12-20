Справа Шеремета: поліція завершила розслідування - адвокати

Національна поліція України закінчила досудове розслідування кримінального провадження про вбивство російського журналіста Павла Шеремета у 2016 році. Про це у п'ятницю, 22 травня, повідомили адвокати підозрюваних у цій справі.

Адвокат Яни Дугарь Віталій Коломієць заявив інформаційному агентству "Українські новини", що його викликали, аби повідомити про завершення розслідування. Він додав, що раніше у п'ятницю про це вже повідомили самим підозрюваним.

Інший адвокат Дугарь Денис Ломанов написав у Facebook, що прокуратура просить суд змінити запобіжний захід для його підзахисної з нічного домашнього арешту на заставу розміром у 168 тисяч гривень.

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Тим часом адвокат Юлії Кузьменко Тарас Безпалий зазначив інтернет-виданню "Українська правда", що цього дня матеріали відносно усіх трьох підозрюваних у справі Шеремета виділили в нове провадження і одразу оголосили про завершення досудового розслідування.

Слідство у справі Шеремета змінило підозри

22 травня мало відбутися засідання суду щодо запобіжного заходу для Кузьменко, оскільки захист клопотав про скасування арешту. Утім, на засідання не з'явився прокурор, також не доставили й саму підозрювану, а тому суд перенесли на 27 травня.

Напередодні слідство змінило підозру усім трьом підозрюваним у вбивстві Шеремета. Юрист Леонід Маслов, який входить до групи захисту Андрія Антоненка, повідомив, що слідчі змінили своє бачення мотивів злочину, прибравши з тексту підозри згадку про "ультранаціоналістичні ідеї" підозрюваних та захоплення ними "величчю арійської раси". Тепер, заявляє юрист, розслідування виходить з того, що "невстановлені особи" залучили трьох підозрюваних, аби "створити вкрай резонансну подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту".

У Національній поліції України та Офісі генерального прокурора напередодні повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", що не мають інформації про зміну підозри у справі Шеремета.

Вбивство Павла Шеремета

Павла Шеремета вбили у Києві у липні 2016 року підклавши вибухівку в автомобіль, яким він керував. Утім, лише у грудні 2019 року у МВС України повідомили, що слідство встановило підозрюваних у вбивстві.

Ними виявилися волонтерка і дитяча лікарка Юлія Кузьменко, музикант і військовий Андрій Антоненко, військова медсестра Яна Дугарь, а також Інна Грищенко і її чоловік Владислав Грищенко.