 Справа Шеремета: поліція завершила розслідування - адвокати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2020

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Справа Шеремета: поліція завершила розслідування - адвокати

Адвокати підозрюваних повідомили, що Національна поліція України закінчила розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Під час мітингу в Києві учасники вимагають розслідувати вбивство Павла Шеремета, липень 2017 року

Під час мітингу в Києві учасники вимагають розслідувати вбивство Павла Шеремета, липень 2017 року

Національна поліція України закінчила досудове розслідування кримінального провадження про вбивство російського журналіста Павла Шеремета у 2016 році. Про це у п'ятницю, 22 травня, повідомили адвокати підозрюваних у цій справі.

Адвокат Яни Дугарь Віталій Коломієць заявив інформаційному агентству "Українські новини", що його викликали, аби повідомити про завершення розслідування. Він додав, що раніше у п'ятницю про це вже повідомили самим підозрюваним.

Інший адвокат Дугарь Денис Ломанов написав у Facebook, що прокуратура просить суд змінити запобіжний захід для його підзахисної з нічного домашнього арешту на заставу розміром у 168 тисяч гривень.

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Тим часом адвокат Юлії Кузьменко Тарас Безпалий зазначив інтернет-виданню "Українська правда", що цього дня матеріали відносно усіх трьох підозрюваних у справі Шеремета виділили в нове провадження і одразу оголосили про завершення досудового розслідування.

Слідство у справі Шеремета змінило підозри

22 травня мало відбутися засідання суду щодо запобіжного заходу для Кузьменко, оскільки захист клопотав про скасування арешту. Утім, на засідання не з'явився прокурор, також не доставили й саму підозрювану, а тому суд перенесли на 27 травня.

Напередодні слідство змінило підозру усім трьом підозрюваним у вбивстві Шеремета. Юрист Леонід Маслов, який входить до групи захисту Андрія Антоненка, повідомив, що слідчі змінили своє бачення мотивів злочину, прибравши з тексту підозри згадку про "ультранаціоналістичні ідеї" підозрюваних та захоплення ними "величчю арійської раси". Тепер, заявляє юрист, розслідування виходить з того, що "невстановлені особи" залучили трьох підозрюваних, аби "створити вкрай резонансну подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту".

У Національній поліції України та Офісі генерального прокурора напередодні повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", що не мають інформації про зміну підозри у справі Шеремета.

Вбивство Павла Шеремета

Павла Шеремета вбили у Києві у липні 2016 року підклавши вибухівку в автомобіль, яким він керував. Утім, лише у грудні 2019 року у МВС України повідомили, що слідство встановило підозрюваних у вбивстві.

Ними виявилися волонтерка і дитяча лікарка Юлія Кузьменко, музикант і військовий Андрій Антоненко, військова медсестра Яна Дугарь, а також Інна Грищенко і її чоловік Владислав Грищенко.

  • Павло Шеремет

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Павло Шеремет

    Журналіст Павло Шеремет, який був громадянином Білорусі, загинув внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва 20 липня 2016 року - зловмисники заклали вибухівку в його авто. Він неодноразово критикував політику президента Білорусі Олександра Лукашенка та російську владу. Особи, причетні до вбивства журналіста, досі не встановлені. Проте слідство в Україні не виключає, що його могли замовити з Росії.

  • Аміна Окуєва

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Аміна Окуєва

    Громадська активістка та ветеранка АТО чеченського походження Аміна Окуєва загинула від поранення в голову торік 30 жовтня - невідомі обстріляли автомобіль, в якому вона їхала разом з чоловіком Адамом Осмаєвим. Українська поліція розцінює це вбивство як замовне, а в Службі безпеки не виключають, що у цьому злочині є "російський слід".

  • Олесь Бузина

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Олесь Бузина

    Письменника і публіциста Олеся Бузину, відомого своїми антиукраїнськими поглядами, застрелили 16 квітня 2015 року біля його будинку в Києві. Слідство назвало вбивство замовним і пов'язаним з професійною діяльністю журналіста. Тоді як деякі українські політики і журналісти вбачали у вбивстві "руку Кремля". Нині цю справу розглядають у Шевченківському суді Києва.

  • Денис Вороненков

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Денис Вороненков

    Екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року у центрі Києва. Незадовго до цього він переїхав до України і свідчив у справі про державну зраду Віктора Януковича. Цей статус свідка і став однією з офіційних версій вбивства. "Вороненков багато знав і знав про те, що він є найбільш вразливим для путінської системи...", - заявляв його колишній колега Ілля Пономарьов.

  • Аркадій Бабченко
    ще до теми

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Аркадій Бабченко

    Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня було інсценовано СБУ. 30 травня з'ясувалось, що журналіст живий. Українська спецслужба встановила організатора вбивства, який діяв в інтересах російських спецслужб, та затримала його. Бабченко відомий своїм негативним ставленням до режиму Путіна. Через свої погляди торік він залишив Росію та оселився в Києві.

    Автор: Ольга Войтович


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