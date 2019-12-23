Справа Шеремета: апеляційний суд залишив підозрюваного ветерана АТО під вартою

Апеляційний суд Києва залишив підозрюваного у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою. Відповідне рішення суд ухвалив у п'ятницю, 10 січня, повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

Це вже друга апеляція захисту Антоненка на рішення Печерського районного суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд також залишив без задоволення заяви про взяття ветерана на поруки.

Судді цього суду 10 січня також заявивли про тиск з боку адвоката іншої підозрюваної у справі Шеремета - Юлії Кузьменко. Заяву щодо тиску на них з боку захисника Кузьменко Владислава Добоша оприлюднено 10 січня на інформаційному порталі "Судова влада України".

Судді звинувачують Добоша у тому, що він відмовився залишити залу судового засідання в разі його відкладення на іншу дату. У заяві зазначається, що через це приміщення було заблоковано на п'ять годин, а судді були змушені звернутися до правоохоронних органів. Добоша також звинуватили у "прояві з боку адвоката неповаги до суддів, висловленні відвертих звинувачень, критиці суддів перед представниками засобів масової інформації і погрозах щодо притягнення їх до відповідальності".

Нагадаємо, 24 грудня Київський апеляційний суд вирішив залишити Кузьменко під вартою. Тоді Добош наголошував, що його підзахисна має незаперечне алібі, а свідки, зокрема її колишній чоловік та головний лікар лікарні, в якій працює Кузьменко, можуть його підтвердити.

Слідство вважає, що Кузьменко заклала вибуховий пристрій в автомобіль Шеремета, від вибуху якого він загинув. Натомість, Антоненка слідчі називають організатором злочину.

Журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року у центрі Києва шляхом приведення в дію вибухівки, закладеної у автомобіль, яким він керував. Понад три роки слідство - поліція, прокуратура та СБУ - не надавали інформації про розслідування справи. 12 грудня 2019 року у МВС повідомили, що слідство встановило підозрюваних у вбивстві Шеремета. Ними є волонтерка і дитяча лікарка Юлія Кузьменко, музикант і військовий Андрій Антоненко, Інна Грищенко (позивний "Пума") та її чоловік Владислав Грищенко ("Буча"), а також військова медсестра Яна Дугарь. Щодо підозрюваних були обрані запобіжні заходи, четверо осіб утримуються в СІЗО, Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.