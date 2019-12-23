 Справа Шеремета: апеляційний суд залишив підозрюваного ветерана АТО під вартою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2020

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Справа Шеремета: апеляційний суд залишив підозрюваного ветерана АТО під вартою

Апеляційний суд не задовольнив другу скаргу захисту підозрюваного у справі про вбивство Шеремета ветерана АТО Андрія Антоненка щодо тримання його під вартою.

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета ветеран АТО і музикант Андрій Антоненко на засіданні суду

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета ветеран АТО і музикант Андрій Антоненко на засіданні суду

Апеляційний суд Києва залишив підозрюваного у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета  Андрія Антоненка під вартою. Відповідне рішення суд ухвалив у п'ятницю, 10 січня, повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

Це вже друга апеляція захисту Антоненка на рішення Печерського районного суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд також залишив без задоволення заяви про взяття ветерана на поруки.

Судді цього суду 10 січня також заявивли про тиск з боку адвоката іншої підозрюваної у справі Шеремета - Юлії Кузьменко. Заяву щодо тиску на них з боку захисника Кузьменко Владислава Добоша оприлюднено 10 січня на інформаційному порталі "Судова влада України".

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Судді звинувачують Добоша у тому, що він відмовився залишити залу судового засідання в разі його відкладення на іншу дату. У заяві зазначається, що через це приміщення було заблоковано на п'ять годин, а судді були змушені звернутися до правоохоронних органів. Добоша також звинуватили у "прояві з боку адвоката неповаги до суддів, висловленні відвертих звинувачень, критиці суддів перед представниками засобів масової інформації і погрозах щодо притягнення їх до відповідальності".

Нагадаємо, 24 грудня Київський апеляційний суд вирішив залишити Кузьменко під вартою. Тоді Добош наголошував, що його підзахисна має незаперечне алібі, а свідки, зокрема її колишній чоловік та головний лікар лікарні, в якій працює Кузьменко, можуть його підтвердити.

Слідство вважає, що Кузьменко заклала вибуховий пристрій в автомобіль Шеремета, від вибуху якого він загинув. Натомість, Антоненка слідчі називають організатором злочину.

Журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року у центрі Києва шляхом приведення в дію вибухівки, закладеної у автомобіль, яким він керував. Понад три роки слідство - поліція, прокуратура та СБУ - не надавали інформації про розслідування справи. 12 грудня 2019 року у МВС повідомили, що слідство встановило підозрюваних у вбивстві  Шеремета. Ними є волонтерка і дитяча лікарка Юлія Кузьменко, музикант і військовий Андрій Антоненко, Інна Грищенко (позивний "Пума") та її чоловік Владислав Грищенко ("Буча"), а також військова медсестра Яна Дугарь. Щодо підозрюваних були обрані запобіжні заходи, четверо осіб утримуються в СІЗО, Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

  • Павло Шеремет

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Павло Шеремет

    Журналіст Павло Шеремет, який був громадянином Білорусі, загинув внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва 20 липня 2016 року - зловмисники заклали вибухівку в його авто. Він неодноразово критикував політику президента Білорусі Олександра Лукашенка та російську владу. Особи, причетні до вбивства журналіста, досі не встановлені. Проте слідство в Україні не виключає, що його могли замовити з Росії.

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    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Аміна Окуєва

    Громадська активістка та ветеранка АТО чеченського походження Аміна Окуєва загинула від поранення в голову торік 30 жовтня - невідомі обстріляли автомобіль, в якому вона їхала разом з чоловіком Адамом Осмаєвим. Українська поліція розцінює це вбивство як замовне, а в Службі безпеки не виключають, що у цьому злочині є "російський слід".

  • Олесь Бузина

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Олесь Бузина

    Письменника і публіциста Олеся Бузину, відомого своїми антиукраїнськими поглядами, застрелили 16 квітня 2015 року біля його будинку в Києві. Слідство назвало вбивство замовним і пов'язаним з професійною діяльністю журналіста. Тоді як деякі українські політики і журналісти вбачали у вбивстві "руку Кремля". Нині цю справу розглядають у Шевченківському суді Києва.

  • Денис Вороненков

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Денис Вороненков

    Екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року у центрі Києва. Незадовго до цього він переїхав до України і свідчив у справі про державну зраду Віктора Януковича. Цей статус свідка і став однією з офіційних версій вбивства. "Вороненков багато знав і знав про те, що він є найбільш вразливим для путінської системи...", - заявляв його колишній колега Ілля Пономарьов.

  • Аркадій Бабченко
    ще до теми

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Аркадій Бабченко

    Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня було інсценовано СБУ. 30 травня з'ясувалось, що журналіст живий. Українська спецслужба встановила організатора вбивства, який діяв в інтересах російських спецслужб, та затримала його. Бабченко відомий своїм негативним ставленням до режиму Путіна. Через свої погляди торік він залишив Росію та оселився в Києві.

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

Аркадій Бабченко виявився живим. Його вбивство було інсценоване СБУ, щоб затримати організатора, який, як стверджують в Києві, працював на спецслужби РФ. DW пригадує найрезонансніші вбивства в Україні за останні роки. (30.05.2018)  

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Суд відмовився випустити з-під варти лікарку і волонтерку Юлію Кузьменко. Її колишній чоловік заявив, що напередодні та в день загибелі Шеремета вона перебувала вдома з родиною.

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Під час обшуку у Андрія Антоненка правоохоронці знайшли міну, в якій були залишки речовини на основі гексогену. Таким самим матеріалом був підірваний автомобіль Павла Шеремета в 2016 році.

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