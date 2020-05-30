 Справа Флойда: проти чотирьох поліцейських висунуті обвинувачення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2020

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Справа Флойда: проти чотирьох поліцейських висунуті обвинувачення

Поліцейського Дерека Шавіна, який тиснув на шию афроамериканця Джорджа Флойда, обвинувачують у вбивстві другого ступеня. Трьох інших правоохоронців, які брали участь в затриманні, обвинувачують у пособництві вбивству.

Учасник акції протесту у Вашингтоні тримає плакат із зображенням Джорджа Флойда

Учасник акції протесту у Вашингтоні тримає плакат із зображенням Джорджа Флойда

Обвинувачення проти поліцейського Дерека Шавіна, який є головним підозрюваним у справі афроамериканця Джорджа Флойда, було перекваліфіковано з обвинувачення у вбивстві з необережності в обвинувачення у вбивстві другого ступеня. Про це в середу, 3 червня, повідомив генеральний прокурор штату Міннесота Кіт Еллісон. Це означає, що Шавін, який під час затримання тиснув на шию Флойда щонайменше дев'ять хвилин, скоїв вбивство ненавмисно, однак "вчинив кримінальний злочин". Покарання за такий злочин передбачає до 40 років ув'язнення.

Водночас проти трьох інших поліцейських, які брали участь у жорсткому затриманні Флойда, після якого він помер, висунуті обвинувачення у пособництві і сприянні вбивству другого ступеня. Про це повідомила також сенаторка від штату Міннесота Емі Клобучар у Twitter. 

Родина Флойда назвала ці новини "гірко-солодким моментом". "Це значний крок вперед на шляху до правосуддя, і ми раді, що ця важлива дія відбулося до того, як тіло Джорджа Флойда було поховано", - йдеться в заяві родини.

Стоп-кадр з відео затримання Флойда

Стоп-кадр з відео затримання Флойда

Нагадаємо, Джордж Флойд помер 25 травня після жорсткого затримання білими поліцейськими у Міннеаполісі. Під час затримання перехожі засняли відео того, як Флойд лежить на землі, до якої його колінами притискають троє поліцейських. Один з них - Дерек Шавін - тиснув коліном на шию затриманого, який голосно та неодноразово говорив, що не може дихати. Через кілька хвилин Флойд замовк та знепритомнів, але Шавін припинив тиснути на його шию лише через деякий час після цього. Пізніше Шавін був затриманий.

Після смерті Флойда в США почались масові акції протесту, які згодом охопили всю країну. Учасники акцій протесту вимагають справедливого покарання для причетних до брутальних дій правоохоронців.

Дивитись відео 02:10

У США поліцейські стали на коліно на знак солідарності з демонстрантами (03.06.2020)

  • Протести у США через вбивство Джорджа Флойда

    Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях

    "Я не можу дихати"

    Масштабні протести проти жорстоких дій поліцейських щодо чорношкірих розпочалися у Міннеаполісі 26 травня та швидко поширилися на інші американські міста. Вони спалахнули після появи відео, як офіцер поліції під час затримання афроамериканця Джорджа Флойда притискав коліном до асфальту його шию. Флойд неодноразово казав, що задихається. Поліцейський же тримав його, допоки Флойд не припинив дихати.

  • Мурал із зображенням Джорджа Флойда у Берліні

    Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях

    "Ніжний велетень"

    Флойд виріс у Х'юстоні (штат Техас) і перебрався до Міннеаполісу у 2014 році. Перед загибеллю 46-річний Флойд саме шукав роботу - як і мільйони інших американців, він став безробітним через спричинений коронавірусом локдаун, до цього він працював охоронцем у закусочній. Флойд був майже два метри заввишки, за що друзі називали його "ніжним велетнем".

  • Протести у США через вбивство Джорджа Флойда

    Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях

    Від мирних акцій до насильства

    30 травня протести переважно все ще мали мирний характер, однак з настанням ночі подекуди почало спалахувати насильство. У деяких містах запровадили комендантську годину. У Вашингтоні поряд з Білим домом почали чергувати нацгвардійці. В Індіанаполісі під час перестрілок загинула людина. Офіцери поліції були поранені у Філадельфії. В Нью-Йорку дві поліцейські машини в'їхали у натовп демонстрантів.

  • Протести подекуди переросли у мародерство

    Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях

    Розтрощені й пограбовані магазини

    У Лос-Анджелесі протестувальники вигукували на адресу поліцейських гасло "Життя чорних є важливим", а ті застосовували проти натовпу кийки та гумові кулі. У деяких містах, включаючи Лос-Анджелес, Атланту, Нью-Йорк, Чикаго та Міннеаполіс, протести переросли у заворушення, під час яких люди громили офіси і магазини, грабуючи їх.

  • Коли починається мародерство - починається й стрілянина

    Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях

    Трамп погрожує холоднокровно припинити насильство

    Президент США Дональд Трамп пригрозив застосувати військових для придушення протестів і заявив, що його адміністрація холоднокровно "припинить насильство з боку натовпу". У заворушеннях він звинуватив групи крайніх лівих, але губернатор Міннесоти Тім Волз заявив про наявність свідчень того, що насильство розпалюють білі расисти.

  • Протести у США через вбивство Джорджа Флойда

    Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях

    Журналісти під прицілом

    Багато працівників ЗМІ, які висвітлюють протести, й самі постраждали від дій правоохоронців. 29 травня кореспондент CNN Омар Хіменес зі знімальною групою були затримані поліцією під час зйомок у Міннеаполісі. Були затримані й інші репортери, а в декого з журналістів влучили випущені поліцейськими кулі. 31 травня у Міннеаполісі у бік кореспондента DW Штефана Зімонса поліція вистрелила двічі.

  • Акція протесту під посольством США у Берліні

    Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях

    Відлуння в інших країнах

    В інших країнах також відбулися масові акції на знак солідарності з обуреними діями поліції жителями США. Так, на вулиці у канадських містах Ванкувері і Торонто вийшли тисячі демонстрантів. У Берліні під американським посольством зібралися мігранти зі США та інші протестувальники. Аналогічна акція протесту відбулася й у Лондоні.

  • Протести у США через вбивство Джорджа Флойда

    Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях

    Фаєри перед Білим домом

    У столиці США Вашингтоні теж розгорілися протести, після того, як з 31 травня в окрузі Вашингтон була запроваджена комендантська година з 11 вечора до 6 ранку. Близько тисячі демонстрантів зібралися у парку Лафаєт-сквер біля Білого дому, дехто з них запалював фаєри. За інформацією The New York Times, у цей час з міркувань безпеки Дональда Трампа перевели у бункер.

  • Комендантська година у містах США

    Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях

    Комендантська година у великих містах США

    Лос-Анджелес, Чикаго, Маямі, Детройт, округ Вашингтон запровадили комендантську годину після того, як протести не припинялись шосту ніч поспіль. У штаті Аризона на заході країни комендантська година була поширена на весь штат після сутичок між демонстрантами і поліцією. До 15-ти штатів США відрядили близько п'ять тисяч військових Нацгвардії.

  • Дональд Трамп з Біблією

    Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях

    Трамп погрожує армією

    Після поновлення протестів Дональд Трамп 1 червня пригрозив застосувати армію, якщо владі штатів не вдасться "захистити своїх жителів". Після цієї заяви силовики застосували сльозогінний газ та гумові кулі, щоб розігнати демонстрантів у парку Лафаєт-сквер під Білим домом. Після цього Трамп пройшовся від своєї резиденції до церкви у парку, де перед об'єктивами фотокамер підняв угору Біблію.

  • Акція на Таймс-сквер у Манхеттені

    Смерть Джорджа Флойда: протести у США у фотографіях

    Мирні демонстрації

    Утім, багато протестів проти жорстоких дій поліцейських у США таки проходили мирно. На Таймс-сквер у Манхеттені демонстранти лягли на землю, склавши руки за спиною - копіюючи позицію тіла Джорджа Флойда, коли його було вбито. Хоча частина демонстрантів у США й вдалися до насильства, кілька мерів міст США та губернаторів штатів підтримали акції протесту.

    Автор: Мартін Кюблер


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