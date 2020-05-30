Справа Флойда: проти чотирьох поліцейських висунуті обвинувачення

Обвинувачення проти поліцейського Дерека Шавіна, який є головним підозрюваним у справі афроамериканця Джорджа Флойда, було перекваліфіковано з обвинувачення у вбивстві з необережності в обвинувачення у вбивстві другого ступеня. Про це в середу, 3 червня, повідомив генеральний прокурор штату Міннесота Кіт Еллісон. Це означає, що Шавін, який під час затримання тиснув на шию Флойда щонайменше дев'ять хвилин, скоїв вбивство ненавмисно, однак "вчинив кримінальний злочин". Покарання за такий злочин передбачає до 40 років ув'язнення.

Водночас проти трьох інших поліцейських, які брали участь у жорсткому затриманні Флойда, після якого він помер, висунуті обвинувачення у пособництві і сприянні вбивству другого ступеня. Про це повідомила також сенаторка від штату Міннесота Емі Клобучар у Twitter.

Родина Флойда назвала ці новини "гірко-солодким моментом". "Це значний крок вперед на шляху до правосуддя, і ми раді, що ця важлива дія відбулося до того, як тіло Джорджа Флойда було поховано", - йдеться в заяві родини.

Стоп-кадр з відео затримання Флойда

Нагадаємо, Джордж Флойд помер 25 травня після жорсткого затримання білими поліцейськими у Міннеаполісі. Під час затримання перехожі засняли відео того, як Флойд лежить на землі, до якої його колінами притискають троє поліцейських. Один з них - Дерек Шавін - тиснув коліном на шию затриманого, який голосно та неодноразово говорив, що не може дихати. Через кілька хвилин Флойд замовк та знепритомнів, але Шавін припинив тиснути на його шию лише через деякий час після цього. Пізніше Шавін був затриманий.

Після смерті Флойда в США почались масові акції протесту, які згодом охопили всю країну. Учасники акцій протесту вимагають справедливого покарання для причетних до брутальних дій правоохоронців.

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