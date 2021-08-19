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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Справа Скрипаля".
Колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу РФ (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. У 2006 році Скрипаля засудили в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках масштабного обміну шпигунами між США й РФ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У скандальному вбивстві чеченця з громадянством Грузії в центрі Берліна проводять паралелі зі справою Скрипаля. ЗМІ пишуть про чергове вбивство російськими спецслужбами ворога Кремля. Чи можливий тепер дипломатичний скандал між Німеччиною і Росією?
Bellingcat й Insider стверджують: справжнє прізвище Боширова - Чепіга, який у 2014-му служив у підрозділі, який помітили біля кордону України. Тоді ж Чепіга отримав звання "Герой Росії" "за виконання миротворчої місії".