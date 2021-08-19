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Справа Скрипаля

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Справа Скрипаля".

Колишній полковник Головного розвідувального управління Генштабу РФ (ГРУ) Сергій Скрипаль і його донька Юлія були знайдені непритомними 4 березня в британському Солсбері. Згідно з висновками слідства, вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. У 2006 році Скрипаля засудили в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великобританії в рамках масштабного обміну шпигунами між США й РФ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Подих холодної війни, або Берлін - вічна столиця шпигунів

Подих "холодної війни", або Берлін - вічна столиця шпигунів 19.08.2021

Новина про затримання співробітника британського посольства в Берліні нагадала про часи "холодної війни". Проте для німецької столиці це звична справа, адже тут шпигунство має давні традиції.
Таємниче вбивство в Берліні: сліди ведуть у Москву? (відео)

Таємниче вбивство в Берліні: сліди ведуть у Москву? (відео) 06.09.2019

У скандальному вбивстві чеченця з громадянством Грузії в центрі Берліна проводять паралелі зі справою Скрипаля. ЗМІ пишуть про чергове вбивство російськими спецслужбами ворога Кремля та дипломатичний скандал.

Чи причетні російські спецслужби до вбивства в Берліні (06.09.2019) 06.09.2019

У скандальному вбивстві чеченця з громадянством Грузії в центрі Берліна проводять паралелі зі справою Скрипаля. ЗМІ пишуть про чергове вбивство російськими спецслужбами ворога Кремля. Чи можливий тепер дипломатичний скандал між Німеччиною і Росією?
Розслідувачі назвали ім'я третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів

Розслідувачі назвали ім'я третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів 14.02.2019

Третім учасником замаху на Сергія Скрипаля та його доньку Юлію був офіцер ГРУ Денис Сергеєв, повідомили Bellingcat та The Insider. Раніше його підозрювали у спробі отруїти болгарського бізнесмена.
Санкції за отруєння Скрипаля: ЄС оприлюднив імена розвідників з РФ

Санкції за отруєння Скрипаля: ЄС оприлюднив імена розвідників з РФ 21.01.2019

ЄС затвердив санкції проти чотирьох росіян, підозрюваних у причетності до отруєння Сергія Скрипаля в Солсбері. Це перші санкції ЄС за застосування хімічної зброї.
Рада ЄС планує запровадити санкції через хімічні атаки у Великобританії

Рада ЄС планує запровадити санкції через хімічні атаки у Великобританії 20.01.2019

На засіданні у Брюсселі 21 січня міністри закордонних справ країн ЄС вирішать питання про штрафні заходи щодо громадян РФ та Сирії.
ЗМІ: Лондон знає все про замах на Скрипаля

ЗМІ: Лондон знає все про замах на Скрипаля 07.01.2019

Владі Великобританії повністю зрозуміла картина організації отруєння колишнього агента Сергія Скрипаля та його доньки, пише The Telegraph. За даними джерел видання, ланцюг тягнеться до президента РФ Путіна.
Справа Скрипаля: США можуть посилити санкції проти Росії

Справа Скрипаля: США можуть посилити санкції проти Росії 07.11.2018

У США Білий дім веде консультації з Конгресом щодо запровадження додаткових санкцій проти Росії, яка після отруєння подійного агента Сергія Скрипаля не надала підтвердження того, що не володіє хімічною зброєю.
Попри погрози Італії: які рішення саміт ЄС ухвалив щодо санкцій

Попри погрози Італії: які рішення саміт ЄС ухвалив щодо санкцій 19.10.2018

Попри обіцянки з боку уряду Італії порушити питання санкцій проти Росії на саміті ЄС, цього так і не сталося - Рим має інші проблеми. Докладніше про підсумки переговорів у репортажі DW з Брюсселя.

ЄС зробив перший крок до санкцій за отруєння Скрипалів

ЄС зробив перший крок до санкцій за отруєння Скрипалів 16.10.2018

Міністри закордонних справ ЄС затвердили режим санкцій за розрозбку та застосування хімічної зброї. Це відкриває шлях до запровадження конкретних санкцій за хімічну атаку в Солсбері.
ЄС затвердив механізм запровадження санкцій за застосування хімічної зброї

ЄС затвердив механізм запровадження санкцій за застосування хімічної зброї 15.10.2018

Відтепер Євросоюз зможе заморожувати активи і вживати інших заходів щодо осіб та організацій, причетних до виробництва або використання хімічної зброї в усьому світі.
Боширов та Петров стежили за Скрипалем у Чехії в 2014 році

Боширов та Петров стежили за Скрипалем у Чехії в 2014 році 10.10.2018

Російські громадяни з паспортами на імена Олександра Петрова та Руслана Боширова були в Празі одночасно із Сергієм Скрипалем у жовтні 2014 року, повідомило Чеське радіо.
Портрет Скрипаля: від десантника до шпигуна

Портрет Скрипаля: від десантника до шпигуна 09.10.2018

Колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль постає з несподіваного боку в новій книзі британського журналіста. Як завербували Скрипаля? Скільки грошей він отримував? Як його викрили?
Bellingcat з'ясував особу Петрова: військовий лікар Олександр Мішкін

Bellingcat з'ясував особу "Петрова": військовий лікар Олександр Мішкін 08.10.2018

"Олександр Петров", якого підозрюють в отруєнні Сергія Скрипаля, насправді є військовим лікарем Олександром Мішкіним, повідомили у Bellingcat.
Guardian: Екс-розвідник Скрипаль підтримував дії Путіна в Україні

Guardian: Екс-розвідник Скрипаль підтримував дії Путіна в Україні 02.10.2018

Отруєний в Солсбері екс-агент Сергій Скрипаль підтримував курс російського президента Володимира Путіна, зокрема анексію Криму, пише британське видання Guardian.
Bellingcat: турист із Солсбері - насправді герой РФ за операцію в Україні (відео)

Bellingcat: "турист" із Солсбері - насправді герой РФ за операцію в Україні (відео) 28.09.2018

Bellingcat й Insider стверджують: справжнє прізвище Боширова - Чепіга, який у 2014-му служив у підрозділі, який помітили біля кордону України. Тоді ж Чепіга отримав звання "Герой Росії" "за виконання миротворчої місії".
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