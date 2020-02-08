Справа про розстріли на Майдані: що означає повернення "ексберкутівців" до зали суду (відео)

Колишні "беркутівці" Олександр Маринченко та Сергій Тамтура вже у Києві. Зустрітися з ними чи поговорити телефоном адвокат не дозволяє. Каже: усі пояснення - у відкритому зверненні на ім'я керівництва країни президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та генпрокурора Руслана Рябошапки. У листі "ексберкутівці" вимагають скасувати закон про амністію для учасників Революції гідності. Називають Майдан "державним переворотом". А протестувальників - "озброєними злочинцями". Мета їхнього повернення до України - "відновити чесне ім'я спецпідрозділу "Беркут"...