Справа про розстріли на Майдані: що означає повернення "ексберкутівців" до зали суду (відео)

У справі про розстріл Небесної Сотні винних не засуджено. В грудні кількох підозрюваних офіційний Київ обміняв на полонених в "ДНР", "ЛНР" та РФ українців. А тепер деякі "ексберкутівці" несподівано повернулися до Києва.
Колишні "беркутівці" Олександр Маринченко (ліворуч) та Сергій Тамтура (праворуч) під час судових слухань у грудні 2019 року
Колишні "беркутівці" Олександр Маринченко та Сергій Тамтура вже у Києві. Зустрітися з ними чи поговорити телефоном адвокат не дозволяє. Каже: усі пояснення - у відкритому зверненні на ім'я керівництва країни президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та генпрокурора Руслана Рябошапки. У листі "ексберкутівці" вимагають скасувати закон про амністію для учасників Революції гідності. Називають Майдан "державним переворотом". А протестувальників - "озброєними злочинцями". Мета їхнього повернення до України - "відновити чесне ім'я спецпідрозділу "Беркут"...
Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, яких обвинувачують у розстрілі людей на Майдані у 2014 році, повернулись в Київ та мають намір доводити свою невинуватість у суді. (08.02.2020)
До Києва з донецьких та луганських тюрем повернулись військовополонені, спецпризначенці та цивільні. Про тих, кого для їх звільнення довелося відпустити Україні - у матеріалі DW. (30.12.2019)
Керівником відділу з розслідування "справ Майдану" в Державному бюро розслідувань призначено Олександра Буряка, який раніше обіймав посаду заступника директора ДБР. (02.01.2020)
Передача Києвом обвинувачених у вбивствах на Майдані ексспівробітників спецпідрозділу "Беркут" самопроголошеним "республікам" може завадити встановленню справедливості, вважають в місії ООН з прав людини в Україні. (30.12.2019)