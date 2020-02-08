 Справа про розстріли на Майдані: що означає повернення ″ексберкутівців″ до зали суду (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.02.2020

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Політика й суспільство

Справа про розстріли на Майдані: що означає повернення "ексберкутівців" до зали суду (відео)

У справі про розстріл Небесної Сотні винних не засуджено. В грудні кількох підозрюваних офіційний Київ обміняв на полонених в "ДНР", "ЛНР" та РФ українців. А тепер деякі "ексберкутівці" несподівано повернулися до Києва.

Колишні беркутівці Олександр Маринченко (ліворуч) та Сергій Тамтура (праворуч) під час судових слухань у грудні 2019 року

Колишні "беркутівці" Олександр Маринченко (ліворуч) та Сергій Тамтура (праворуч) під час судових слухань у грудні 2019 року

Колишні "беркутівці" Олександр Маринченко та Сергій Тамтура вже у Києві. Зустрітися з ними чи поговорити телефоном адвокат не дозволяє. Каже: усі пояснення - у відкритому зверненні на ім'я керівництва країни президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та генпрокурора Руслана Рябошапки. У листі "ексберкутівці" вимагають скасувати закон про амністію для учасників Революції гідності. Називають Майдан "державним переворотом". А протестувальників - "озброєними злочинцями".  Мета їхнього повернення до України - "відновити чесне ім'я спецпідрозділу "Беркут"...

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Двоє "ексберкутівців", яких обміняли з ОРДЛО, повернулись в Київ

Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, яких обвинувачують у розстрілі людей на Майдані у 2014 році, повернулись в Київ та мають намір доводити свою невинуватість у суді. (08.02.2020)  

Кого Київ передав на Донбас в обмін на українських полонених

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Аудіо й відео до теми

Історія Майдану в коміксах: легко про серйозне (18.02.2020)  

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