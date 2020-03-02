Справа МН17: слідчу групу від України очолив заступник генпрокурора

Країни-учасниці спільної Міжнародної слідчої групи (JIT), які розслідують катастрофу рейса МН17, підписали угоду про продовження співпраці. Про це в неділю, 8 березня, повідомила генеральна прокуратура Нідерландів.

Там зазначили, що продовження роботи слідчої групи "гарантує, що розслідування за фактом загибелі MH17 буде продовжено без упину і паралельно із судом над чотирма підозрюваними". До JIT входять представники правоохоронних органів п'яти країн: України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

Також було погоджено та затверджено оновлений список членів спільної слідчої групи від України у справі про збитий над Донбасом Boeing, повідомив Офіс генпрокурора України. Її очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу щодо розслідування міжнародних злочинів. Загалом від Офісу генерального прокурора до JIT увійшли чотири представники.

Цього ж дня JIT провела перше засідання у новому складі. Всі сторони засвідчили свою повну готовність до співпраці. Гюндуз Мамедов запевнив, що ця справа є одним з ключових пріоритетів в діяльності органів прокуратури. "Тому національні правоохоронні органи не тільки готові ще більш ефективно розслідувати злочин, а і якомога швидше знайти всіх винних у трагедії для притягнення до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Представники JIT домовилися про подальші кроки в своїй роботі, а також обговорили початок судового процесу, що 9 березня стартує в юридичному комплексі, розташованому неподалік аеропорту Схіпхол поблизу Амстердама.

Нагадаємо, літак Boeing, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура рейсом MH17, був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом. На борту перебували 298 людей, усі загинули. За даними слідчої групи, лайнер був збитий з непідконтрольної уряду України території ракетою із завезеного з Росії комплексу "Бук".

19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів оприлюднила імена чотирьох підозрюваних, які постануть перед судом за причетність до збиття літака МН17. Йдеться про росіян Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського, Олега Пулатова, а також про громадянина України Леоніда Харченка. Пізніше стало відомо, що найімовірніше Олег Пулатов буде представлений у суді двома адвокатами з Нідерландів. Стосовно інших такої інформації немає. Суд почнеться 9 березня незалежно від того, чи будуть на процесі самі підозрювані або їхні представники.