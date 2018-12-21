 Справа Качинського: у Польщі хочуть допитати перекладачку Туска | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 03.01.2019

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Європа

Справа Качинського: у Польщі хочуть допитати перекладачку Туска

Польська прокуратура хоче допитати у справі про загибель екс-президента Леха Качинського урядову перекладачку, що працювала під час переговорів Дональда Туска та Володимира Путіна у 2010 році.

Путін і Туск після відвідин місця падіння польського літака біля аеропорту Смоленська

Володимир Путін і Дональд Туск (праворуч) після відвідин місця падіння польського літака біля аеропорту Смоленська (архівне фото)

Новий скандал набирає обертів у Польщі: прокуратура зажадала допитати Магду Фітас-Дукачевську - урядову перекладачку, що в квітні 2010 року, здійснюючи свої прямі службові обв'язки, була свідком розмови тодішніх польського прем'єра Дональда Туска та прем'єра Росії Володимира Путіна. За повідомленням польських ЗМІ, прокуратура розслідує можливу "дипломатичну зраду" екс-прем'єра Туска, який нині очолює Європейську Раду.

Йдеться про новий виток слідства у справі про Смоленську трагедію, коли унаслідок авіакатастрофи розбився офіційний літак польської делегації, що прямувала на жалобні урочистості до Катині. Тоді загинуло 96 осіб, у тому числі президент Польщі Лех Качинський.

Відмова свідчити

За даними польських медіа, зараз слухання у справі тимчасово відкладено до розгляду судом постанови прокурора про звільнення свідка (Фітас-Дукачевської) від обов'язку збереження державної таємниці. Як повідомило 3 січня видання Polsat News з посиланням на представника перекладачки, Фітас-Дукачевська відмовилася свідчити у справі. За словами її представника, прокурор прийняв рішення про звільнення перекладачки від обов'язку збереження професійної таємниці, конфіденційної та приватної інформації, але не надав звільнення від нерозголошення державної таємниці.

Сам Туск свідчив у цій справі ще у 2017 році. Слідство проти нього розпочалося із подання тодішнього керівника міністерства оборони Польщі Антонія Мацеревича, який закидав Тускові "дипломатичну зраду", тобто "дії на шкоду державі та наражання на загрозу інтересів громадян, у тому числі родин Смоленської трагедії".

У нещодавньому інтерв'ю в ефірі телеканалу Superstacja Фітас-Дукачевська розповіла, що була шокована повісткою на допит. "Від часу Другої світової війни існує загальне розуміння того, що перекладач ніколи не мусить свідчити", - підкреслила вона. 

Проти допиту перекладачки виступили екс-президенти Польщі: Лех Валенса, Александер Квасневський та Броніслав Коморовський. Екс-прем’єр Польщі Лешек Міллер у соцмережі Twittter свого часу опублікував власне фото із Фітас-Дукачевською та екс-прем’єром Великобританії Тоні Блером, нагадавши про багату професійну кар’єру перекладачки. Водночас депутат Сейму Анджей Меляк, який втратив брата у Смоленській катастрофі, вважає, що Фітас-Дукачевська зараз повинна розкрити слідчим подробиці розмови Туска і Путіна у квітні 2010-го.

Перекладач як свідок?

Допит перекладачки у статусі свідка має усі шанси стати безпрецедентним, хоча кількома місяцями раніше схожі пропозиції вже лунали в США у зв'язку з іншою історією. У липні 2018-го низка сенаторів зажадали, аби американська урядова перекладачка, що працювала в Гельсінкі під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна, дала свідчення в Конгресі США.

Тоді ця пропозиція наразилася на критику: за загальними правилами перекладачі взагалі не мають потрапляти в публічне поле зору, адже вони не є офіційними особами або політиками. Їхня офіційна функція є значно вужчою, ніж та, яку виконують стенографи або помічники перших осіб. 

Радник чотирьох американських президентів та перекладач з арабської Гамаль Хелаль сказав тоді в розмові з телеканалом CNN, що не пригадує жодного іншого випадку, коли б перекладачів викликали свідчити в Конгрес. І хоча відомо про деякі спроби допитати їх у різних судових справах, щоразу Державний департамент США ставав цьому на заваді, захищаючи професіоналів. "Це стало би жахливим прецедентом, якби президент не почувався вільним у розмові віч-на-віч з іншим главою держави", - прокоментував тоді Хелаль.

DW.COM

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