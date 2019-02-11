Справа Гандзюк: хто такий Владислав Мангер, підозрюваний у причетності до вбивства

З Херсоном нині 48-річний Владислав Мангер, який народився в Києві, пов'язаний ще зі студентських часів: він закінчив Херсонське морехідне училище імені лейтенанта Шмідта. Перед тим, як стати місцевим політиком, Мангер займався бізнесом, у тому числі й гральним, працював у податковій інспекції Криму, за часів президентства Віктора Януковича певний час керував податковою Херсона. Згодом Мангер обіймав керівні посади в Державній інспекції сільського господарства в Херсонській області, очолював Херсонську обласну організацію Федерації боксу України.

Політичний старт з нюансами

І от настав 2015-й рік, і Владислав Мангер захотів спробувати себе в політиці. На місцевих виборах він вирішив поборотись за крісло міського голови Херсона від ВО "Батьківщина". Тоді не обійшлося без скандалу. Як зазначається на сайті громадської організації ЧЕСНО, на знак протесту проти висування саме Мангера деякі партійці зі стажем покинули "Батьківщину". Тоді ж з цієї партії вийшла й Катерина Гандзюк.

"Катерина пішла з "Батьківщини" через те, що туди прийшов Мангер. Вона говорила, що він купив собі місце за великі гроші. Знаючи, що це за людина, як він очолював податкову в часи Януковича, як він прийшов у політику, то це для неї було не припустимо, і вона була проти", - розповів DW друг Катерини Гандзюк, регіональний кореспондент газети "День" Іван Антипенко. Хоча, зауважує далі журналіст, особисто Гандзюк не була знайома з Мангером.

До речі, тоді на виборах мера Мангер зазнав поразку, програвши своєму колишньому соратнику по партії Володимиру Миколаєнку, якого напередодні виборів виключили з "Батьківщини". Передвиборчу кампанію Миколаєнка вела Катерина Гандзюк. "Та передвиборча кампанія була жорсткою. Про Мангера поширювали меми і жарти. Ще відтоді, на мою думку, він міг затаїти образу на Катерину", - припускає близький друг Гандзюк Сергій Нікітенко. Він є редактором сайту громадської журналістики "Мост", яку разом з Гандзюк заснував ще 2012 року.

Герой фільму "Є межа: хто ви містер Мангер?"

Нікітенко відомий тим, що 2017 року зняв документальну стрічку про Мангера і його зв’язки з місцевим криміналом . На той момент Мангер вже очолював Херсонську обласну раду, до якої потрапив за списками політичної партії "Батьківщини". Через інформацію, оприлюднену у цьому фільмі, Мангер позивався до автора стрічки, вимагав заблокувати показ фільму, а журналіста спростувати озвучене.

Херсонські суди взяли сторону Мангера, однак Сергій Нікітенко подав скаргу у Верховний суд України і виграв справу. Доступ до перегляду фільму розблокували, журналісту не довелося нічого спростовувати. З резонансом цього фільму Нікітенко пов'язує своє побиття невідомими у 2018 році.

Край кар'єрі Владислава Мангера в лавах "Батьківщини" поклав смертельний замах на Катерину Гандзюк,у причетності до якого зараз його підозрює Генеральна прокуратура України. Після акцій протестів у Києві під партійним офісом ВО "Батьківщина", бюро Херсонської облорганізації партії вирішило вважати Владислава Мангера виключеним з членів партії та рекомендувало йому залишити посаду голови Херсонської облради.

Замість відставки поки що відпустка

Владислав Мангер усі закиди на свою адресу, пов'язані із замовленням та організацією вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, відкидає. "Все, що наразі відбувається зі мною, вважаю нічим іншим, ніж політичним замовленням", - написав Мангер на свій сторінці у Facebook. Він вирішив не залишати своєї посади й лише піти у відпустку після того, як дізнався про оголошення йому підозри у цій справі.

Мангер також зазначив, що готовий викривати гучні імена. "Мало для кого з кола влади є таємницею, що за життя Катерина знаходилася, м’яко кажучи, під опікою деяких високопосадовців СБУ, які, власне, і прикривали браконьєрів в області. Завтра на допиті ці прізвища, звичайно, лунатимуть", - заявив Мангер. При цьому він висловив сподівання, що озвучені імена не зникнуть з протоколів слідства й будуть озвучені також у залі суду. "Країна має знати, хто, насправді, замовив Гандзюк", - написав Мангер.

Його адвокати наполягають на невинуватості свого клієнта та політизації цієї справи."З матеріалів підозри не можливо зрозуміти, яким чином Мангер причетний до цього злочину і чому слідство вважає причетним саме його. По суті підозра ґрунтується на чутка і плітках, які слідство не намагається обґрунтувати, як реальні докази", - стверджує адвокат Владислава Мангера, депутат Херсонської міськради від партії ВО "Батьківщина" Дмитро Ільченко.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року вранці в Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Постраждалу з опіками доправили до місцевої лікарні, але згодом перевели до медзакладу Києва. У зв'язку з нападом затримані п'ятеро підозрюваних, зокрема чоловік, якого зафіксували камери відеоспостереження як покупця сірчаної кислоти. Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Після цього слідчі змінили кваліфікацію нападу на неї на "умисне вбивство, вчинене групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення". 6 листопада Верховна Рада підтримала постанову про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) для розслідування нападів на Гандзюк та інших громадських активістів.