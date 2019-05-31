 Справа Гандзюк: П′ятеро обвинувачених визнали свою провину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2019

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Новини

Справа Гандзюк: П'ятеро обвинувачених визнали свою провину

П'ятеро обвинувачених у справі херсонської активістки Катерини Гандзюк, яким закидають нанесення тяжких тілесних ушкоджень, визнали свою провину. Суд винесе їм вироки 6 червня.

Вирок обвинуваченим у справі Гандзюк винесуть 6 червня

Вирок обвинуваченим у справі Гандзюк винесуть 6 червня

П'ятеро обвинувачених у справі херсонської активістки Катерини Гандзюк визнали свою провину і пішли на угоду зі слідством. Про це повідомила ввечері у понеділок, 3 червня, суддя Покровського районного суду Дніпропетровської області Олена Чорна, інформує агенція "Українські новини". Суд винесе вирок обвинуваченим 6 червня.

Всім підсудним було пред'явлено звинувачення в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Угоди зі слідством було підтримано стороною обвинувачення, стороною захисту та потерпілими.

Прокуратура просить засудити організатора нападу, колишнього учасника АТО в складі батальйону "Української добровольчої армії" Сергія Торбина до 6,5 років ув'язнення. Микиті Грабчуку, який безпосередньо вилив на Гандзюк літр сірчаної кислоти, пропонується призначити шість років позбавлення волі. Екс-бійцям "Української добровольчої армії" Володимиру Васяновичу і В'ячеславу Вишневському, які, за даними слідства, допомагали здійснити злочин, прокуратура просить дати по чотири роки в'язниці. Ще одному співучаснику, Віктору Горбунову, пропонується призначити покарання у вигляді трьох років в'язниці.

DW.COM

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Як повідомлялось, у квітні Генеральна прокуратура зняла з голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера підозру в організації вбивства Гандзюк і повідомила йому про підозру в організації завдання їй тілесних ушкоджень. Також було знято підозру в причетності до вбивства активістки з помічника депутата Верховної Ради Миколи Паламарчука ("Блок Петра Порошенка") Ігоря Павловського.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою. Постраждалу з опіками доставили в місцеву лікарню, але невдовзі перевели в одну з медустанов Києва. 4 листопада Гандзюк померла.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк на засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з контролю за розслідуванням нападів на громадських активістів заявив, що з підозрюваним у вбивстві співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв і його заступник Євген Рищук.

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