Справа Бабченка: доля підозрюваних у замаху на вбивство

Майже сім місяців минуло від гучної операції Служби безпеки України (СБУ), під час якої булоінсценовано "вбивство" в Києвівідомого російського журналіста Аркадія Бабченка. Виправдовуючись за дезінформацію перед світовою спільнотою, правоохоронці запевняли, що таким чином попередили цілу низку терактів та оголосили підозру трьом українцям, які начебто діяли "за вказівками з Росії". Напередодні судового розгляду справи DW нагадує про долю Бабченка та осіб, яких підозрюють у замаху на нього.

Людина року

Аркадій Бабченко майже два роки тому покинув Росію через погрози. Сьогодні журналіст і досі пересувається Києвом під охороною СБУ. На кримськотатарському телеканалі ATR він веде щотижневу программу "Что там у них за поребриком", в якій коментує останні події в Росії.

11 грудня американський журнал Time присудив свою щорічну номінацію "Людина року" низці журналістів з різних країн, яких назвав "вартовими на війні з правдою". Йдеться про журналістів, котрі були вбиті, ув’язнені чи зазнали нападів через свою професійну діяльність. Серед них Time згадав і Аркадія Бабченка, зазначаючи, що через інсценування власної смерті він "став парією для деяких колег".

Минулого тижня Бабченко повідомив, що звернувся з позовом проти Росії до Європейського суду з прав людини. В розмові з DW він не став уточнювати деталей позову, зазначивши лиш, що той стосується "вбивства, цькування та інших інцидентів". Допомогає журналістові британський адвокат Бен Емертон - раніше він представляв інтереси вдови отруєного російського екс-розвідника Олександра Литвиненка Марини.

При цьому в справі про власне "вбивство" Аркадій Бабченко так і не отримав статусу потерпілого і є лише свідком. У жовтні він заявив, що вважає замовником злочину прокремлівського бізнесмена Євгена Пригожина, однак сьогодні визнає, що й досі не бачив результатів розслідування СБУ. "Сподіваюсь, що суд буде відкритим та цікавим, а не засекреченим, як минулого разу", - заявив Бабченко в розмові з DW.

Зізнався та сховався

Бабченко має на увазі вирок Борисові Герману. Цей 50-річний бізнесмен за версією слідства на початку квітня за 30 тисяч доларів замовив убивство журналіста військовому волонтеру Олексію Цимбалюку, який одразу повідомив про все СБУ. Германа затримали наступного дня після інсценування вбивства Бабченка. Під час обшуків у квартирі Германа, в його авто та в складських приміщеннях знайшли чималий арсенал стрілецької зброї.

Та на суді бізнесмен несподівано назвав себе агентом української контррозвідки й почав доводити, що не збирався вбивати Бабченка, а насправді вів роботу з викриття підривної мережі російських спецслужб. Для цього Герман начебто зв'язався зі своїм давнім знайомим В'ячеславом Пивоварником, який мешкав у Росії та фінансував вбивство журналіста із загадкового "фонду Путіна".

СБУ і ГПУ заперечували попередню співпрацю українських спецслужб з Германом, однак невдовзі домоглисязакриття для ЗМІ судових засідань за його участю. Врешті у серпні, провівши під вартою менше трьох місяців, бізнесмен уклав угоду зі слідством та визнав провину в організації підготовки терористичного акту та незаконному поводженні зі зброєю.

Германа засудили до чотирьох з половиною років позбавлення волі, що менше за мінімальний термін покарання за інкримінованими статтями. Текст вироку та навіть місце відбуття покарання й досі не розголошуються. "Засекретили, оскільки у вироку багато матеріалів, за якими не закінчено розслідування… Були виявлені дві диверсійні групи, члени яких приїжджали виконувати подібні завдання: хтось затриманий, дехто знаходиться в розшуку. Загрози нікуди не зникли",- пояснює таємничість головний військовий прокурор Анатолій Матіос в інтерв’ю виданню LIGA.net.

Агент-утікач

Розшукуваним підозрюваним у цій справі є 34-річний В’ячеслав Пивоварник - бізнес-партнер Бориса Германа у кількох логістичних компаніях. СБУ не може встановити його місцезнаходження з липня 2018 року, тож врешті закінчила розслідування заочно. Перше засідання у справі призначене на 20 грудня. Пивоварнику інкримінують державну зраду, організацію підготовки теракту, фінансування тероризму та незаконний обіг зброї - за це "світить" до 15 років позбавлення волі.

Однак ще у вересні Пивоварник заявив, що й сам був агентом українських спецслужб. В опублікованому відеозверненні він стверджує, що мав завдання спровокувати оточення В'ячеслава Суркова - помічника російського президента - на фінансування вбивства Бабченка. Втім, за словами підозрюваного, коли росіяни відмовились "замовляти" опозиціонера, СБУ все одно запустила сплановану операцію і відтак намагається зробити його кінцевим замовником.

У СБУ назвали слова Пивоварника фейком. Цього тижня він опублікував ще одне відео, де заявив, що не прибуде до суду через небезпеку для свого життя та назвав свого захисника - адвоката Валентина Рибіна, відомого своєю участю в справах російських полонених, "держперевороту Надії Савченко" та "держзраді перекладача Гройсмана".

Ростовське відрядження

19 грудня розпочнеться розгляд справи третього підозрюваного - 40-річного Тараса Стельмашенко з Черкас. За версією слідства, в травні він разом із ще двома громадянами України відвідував Ростов-на-Дону, де проходив інструктаж для організації терактів в Україні. Зворотні квитки в Україну Стельмашенку та його супутникам купував Герман на прохання Пивоварника.

Стельмашенка підозрюють у готуванні до теракту та назаконному зберіганні зброї. За інформацією DW, група, що відвідувала Ростов, має тісні зв'язки з черкаським організованим злочинним угрупуванням "Торпеди", а під час обшуку в підозрюваного знайшли пістолет. Стельмашенко перебуває під арештом понад півроку. Його адвокат Олег Юрченко відмовився коментувати перспективи розгляду справи напередодні засідання.