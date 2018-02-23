Спостерігачі СММ ОБСЄ потрапили під обстріл на Луганщині

У Луганській області обстріляли патруль Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні. Про це повідомляється в опублікованому звіті місії від 15 травня. У документі зазначається, що 15 травня шістьох спостерігачів ОБСЄ було обстріляно поблизу селища Березівське, що розташоване на підконтрольній проросійським сепаратистам частині Луганщини.

Читайте також: Місія ОБСЄ втратила безпілотник над територією бойовиків "ДНР"

Патруль здійснював моніторинг дотримання локального режиму припинення вогню. Крім того, він проводив оголошений політ безпілотного літального апарата (БПЛА) малого радіуса дії для уточнення повідомлень про пошкодження в Березівському, йдеться в звіті.

Читайте також: Київ закидає місії ОБСЄ неправдиву інформацію у звітах

"О 13:36 під час приземлення БПЛА СММ малого радіуса дії, коли апарат був на висоті 5 метрів над землею, четверо членів патруля місії, які перебували поблизу автомобілів, побачили два (…) невстановлених боєприпаси, що летіли в їхньому напрямку і вибухнули в повітрі. Невдовзі вони побачили та почули два вибухи, а також побачили дим на висоті орієнтовно 80-100 метрів над землею і на відстані приблизно 20 метрів на північно-північний захід від свого місцеперебування", - йдеться в звіті.

Читайте також: СММ ОБСЄ перемістила частину співробітників на Донбасі через коронавірус

Тож усі четверо спостерігачів урилися в автомобілях. Ще двоє співробітників СММ були в автомобілях, однак чули вибухи. Згодом патруль СММ перемістився на іншу позицію і продовжив здійснювати моніторинг ситуації з безпекою. Потім патруль благополучно повернувся на свою базу, зазначається в звіті.