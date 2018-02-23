 Спостерігачі СММ ОБСЄ потрапили під обстріл на Луганщині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2020

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Новини

Спостерігачі СММ ОБСЄ потрапили під обстріл на Луганщині

15 травня патруль СММ ОБСЄ в Україні в складі шести осіб потрапив під обстріл біля селища Березівське в Луганській області. Ніхто зі спостерігачів під час інциденту не постраждав.

СММ ОБСЄ

У Луганській області обстріляли патруль Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні. Про це повідомляється в опублікованому звіті місії від 15 травня. У документі зазначається, що 15 травня шістьох спостерігачів ОБСЄ було обстріляно поблизу селища Березівське, що розташоване на підконтрольній проросійським сепаратистам частині Луганщини.

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Патруль здійснював моніторинг дотримання локального режиму припинення вогню. Крім того, він проводив оголошений політ безпілотного літального апарата (БПЛА) малого радіуса дії для уточнення повідомлень про пошкодження в Березівському, йдеться в звіті.

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"О 13:36 під час приземлення БПЛА СММ малого радіуса дії, коли апарат був на висоті 5 метрів над землею, четверо членів патруля місії, які перебували поблизу автомобілів, побачили два (…) невстановлених боєприпаси, що летіли в їхньому напрямку і вибухнули в повітрі. Невдовзі вони побачили та почули два вибухи, а також побачили дим на висоті орієнтовно 80-100 метрів над землею і на відстані приблизно 20 метрів на північно-північний захід від свого місцеперебування", - йдеться в звіті.

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Тож усі четверо спостерігачів урилися в автомобілях. Ще двоє співробітників СММ були в автомобілях, однак чули вибухи. Згодом патруль СММ перемістився на іншу позицію і продовжив здійснювати моніторинг ситуації з безпекою. Потім патруль благополучно повернувся на свою базу, зазначається в звіті.

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