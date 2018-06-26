Спостерігачі: КНДР нарощує ядерні потужності попри обіцянки Кіма

Попри домовленості із США Північна Корея продовжує удосконалювати свої ядерні потужності. Про це у середу, 27 червня, повідомив дослідницький інститут 38 North, який працює при Університеті імені Джона Хопкінса і спеціалізується на моніторингу ситуації в Північній Кореї.

Останні супутникові знімки показали, що зараз не тільки тривають роботи на основному північнокорейському реакторі у Йонбені, але і розширюється його інфраструктура. "Супутникові знімки від 21 червня вказують на те, що вдосконалення інфраструктури в науково-дослідницькому центрі Йонбені продовжуються швидкими темпами", - йдеться в повідомленні 38 North.

Також тривають роботи на заводі зі збагачення урану, крім цього, будується кілька нових об’єктів, у тому числі інженерне відділення та під'їзні дороги до будівель, в яких знаходиться реактор. У доповіді зазначено, що роботи продовжуватимуться доти, доки не буде віддано інших розпоряджень із Пхеньяна.

Раніше у червні відбулась історична зустріч лідера КНДР Кім Чен Ина та президента США Дональда Трампа. Під час неї вони підписали спільну заяву щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. В обмін на це США пообіцяли Північній Кореї гарантії безпеки. Однак ніяких чітких визначень або термінів денуклеаризації встановлено не було. У травні КНДР знищила свій ядерний полігон Пхунгері, підірвавши його.