 Спостерігачі: КНДР нарощує ядерні потужності попри обіцянки Кіма | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2018

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Новини

Спостерігачі: КНДР нарощує ядерні потужності попри обіцянки Кіма

Північна Корея не лише не почала ядерне роззброєння, як було домовлено на зустрічі Кіма та Трампа, але нарощує інфраструктуру на своїх потужностях, повідомили дослідники інституту 38 North.

Nordkorea Atomreaktor in Yongbyon Archivbild (Reuters/Kyodo)

Попри домовленості із США Північна Корея продовжує удосконалювати свої ядерні потужності. Про це у середу, 27 червня, повідомив дослідницький інститут 38 North, який працює при Університеті імені Джона Хопкінса і спеціалізується на моніторингу ситуації в Північній Кореї.

Останні супутникові знімки показали, що зараз не тільки тривають роботи на основному північнокорейському реакторі у Йонбені, але і розширюється його інфраструктура. "Супутникові знімки від 21 червня вказують на те, що вдосконалення інфраструктури в науково-дослідницькому центрі Йонбені продовжуються швидкими темпами", - йдеться в повідомленні 38 North.

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Дональд Трамп заявив, що завдяки його зустрічі з Кім Чен Ином світ уникнув ядерної катастрофи. Північнокорейський лідер вважає, що денуклеаризація Корейського півострова залежатиме від припинення ворожнечі із США. (13.06.2018)

Мрія про світ, вільний від ядерної зброї, відходить у минуле, зазначають у Стокгольмському інституті проблем миру SIPRI. Експерти констатують: країни модернізують ядерні арсенали і збільшують військові витрати. (18.06.2018)

Також тривають роботи на заводі зі збагачення урану, крім цього, будується кілька нових об’єктів, у тому числі інженерне відділення та під'їзні дороги до будівель, в яких знаходиться реактор. У доповіді зазначено, що роботи продовжуватимуться доти, доки не буде віддано інших розпоряджень із Пхеньяна.

Раніше у червні відбулась історична зустріч лідера КНДР Кім Чен Ина та президента США Дональда Трампа. Під час неї вони підписали спільну заяву щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. В обмін на це США пообіцяли Північній Кореї гарантії безпеки. Однак ніяких чітких визначень або термінів денуклеаризації встановлено не було. У травні КНДР знищила свій ядерний полігон Пхунгері, підірвавши його.

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В тренді модернізація та зростання витрат на ядерну зброю (18.06.2018)

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