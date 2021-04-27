"Список Магнітського"

Той, хто піддає людей тортурам, не зможе їздити на шопінг до ЄС

Рада ЄС затвердила режим санкцій за грубі порушення прав людини. DW пояснює, як він працюватиме, на кого і за які порушення поширюватиметься і чому новий режим не отримав ім'я Магнітського.