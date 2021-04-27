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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Список Магнітського".
"Список Магнітського", затверджений адміністрацією США, містить перелік російських високопосадовців, що мали безпосереднє відношення до справи та загибелі колишнього аудитору інвестиційного фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського. На думку колишнього керівника Магнітського Вільяма Браудера, Сергій Магнітський розкрив "масштабні корупційні схеми" в Росії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Санкції в рамках нового правового режиму, передбаченого поправкою, аналогічною американському "акту Магнітського", спрямовані проти осіб і організацій, причетних до порушень прав людини у всьому світі, кажуть у Лондоні.
У справі подолання проблеми корупції в Україні зарадити може тільки Європейський Союз, що має створити "список Магнітського" українських корупціонерів, вважає лідер українського "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі.