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"Список Магнітського"

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Список Магнітського".

"Список Магнітського", затверджений адміністрацією США, містить перелік російських високопосадовців, що мали безпосереднє відношення до справи та загибелі колишнього аудитору інвестиційного фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського. На думку колишнього керівника Магнітського Вільяма Браудера, Сергій Магнітський розкрив "масштабні корупційні схеми" в Росії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Лондон запровадив санкції проти 14 росіян у справі Магнітського

Лондон запровадив санкції проти 14 росіян у справі Магнітського 27.04.2021

У громадян РФ, що потрапили до британського "списку Магнітського", будуть заморожені активи у Великобританії. Крім того, їм буде заборонений в'їзд в країну.
Той, хто піддає людей тортурам, не зможе їздити на шопінг до ЄС

Той, хто піддає людей тортурам, не зможе їздити на шопінг до ЄС 07.12.2020

Рада ЄС затвердила режим санкцій за грубі порушення прав людини. DW пояснює, як він працюватиме, на кого і за які порушення поширюватиметься і чому новий режим не отримав ім'я Магнітського.
Єврокомісія запропонувала режим санкцій за порушення прав людини

Єврокомісія запропонувала режим санкцій за порушення прав людини 19.10.2020

Єврокомісія внесла пропозицію ухвалити режим санкцій ЄС за серйозні порушення прав людини в усьому світі, де б вони не вчинялися. Ухвалення цього режиму потребує одностайності всіх 27 держав Євросоюзу.
Кадиров, санкції США і вибачення Зеленського (відео)

Кадиров, санкції США і вибачення Зеленського (відео) 22.07.2020

Президент Чечні Рамзан Кадиров зажадав від Володимира Зеленського "підтвердити вибачення" за сатиричний ролик ще 2014 року. Тим часом, США запровадили проти Кадирова нові санкції. За що саме?

Санкції проти Кадирова та вимога вибачень від Зеленського (21.07.2020) 21.07.2020

Президент Чечні Рамзан Кадиров знову зажадав від Володимира Зеленського "підтвердити вибачення" за сатиричний ролик ще 2014 року. Тим часом, США запровадили проти Кадирова нові санкції. За що саме?
Кремль обіцяє відповісти на санкції Лондона на принципі взаємності

Кремль обіцяє відповісти на санкції Лондона на "принципі взаємності" 07.07.2020

У Кремлі кажуть, що шкодують через запровадження Лондоном санкцій щодо 25 росіян через "справу Магнітського". І традиційно обіцяють відповісти на "принципі взаємності".
Лондон запровадив санкції за порушення прав людини: у списку - 25 росіян

Лондон запровадив санкції за порушення прав людини: у списку - 25 росіян 06.07.2020

Санкції в рамках нового правового режиму, передбаченого поправкою, аналогічною американському "акту Магнітського", спрямовані проти осіб і організацій, причетних до порушень прав людини у всьому світі, кажуть у Лондоні.
Великобританія застосує акт Магнітського після Brexit

Великобританія застосує "акт Магнітського" після Brexit 11.08.2019

Банківські рахунки порушників прав людини у Великобританії будуть заморожені, а їм самим заборонять в'їзд до країни, повідомив міністр закордонних справ Домінік Рааб.
Саакашвілі: Ключ до вирішення проблеми корупції в Україні лежить у європейських столицях

Саакашвілі: Ключ до вирішення проблеми корупції в Україні лежить у європейських столицях 14.02.2018

У справі подолання проблеми корупції в Україні зарадити може тільки Європейський Союз, що має створити "список Магнітського" українських корупціонерів, вважає лідер українського "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі.
США додали лідера Чечні Рамзана Кадирова до списку Магнітського

США додали лідера Чечні Рамзана Кадирова до "списку Магнітського" 20.12.2017

США запровадили персональні санкції проти лідера Чечні Рамзана Кадирова, додавши його до так званого "списку Магнітського". Як причина зазначаються тяжкі порушення прав людини в Чечні, як-то тортури та незаконні страти.
Росія та Канада обмінялися новими персональними санкціями

Росія та Канада обмінялися новими персональними санкціями 04.11.2017

Росія заборонила в'їзд низці громадян Канади у відповідь на санкції Канади щодо 30 російських посадовців.
Нижня палата парламенту Канади схвалила закон Магнітського

Нижня палата парламенту Канади схвалила "закон Магнітського" 05.10.2017

Закон про жертв корумпованих іноземних чиновників одноголосно підтримали депутати канадської Палати громад. Його ще повинні затвердити в Cенаті.
Санкції, які США запровадили проти Росії за останні п'ять років

Санкції, які США запровадили проти Росії за останні п'ять років 27.01.2017

Дональд Трамп розглядає можливість скасувати санкції проти Кремля. Але які з них? За останні п'ять років їх було прийнято чимало. DW склала список.
США внесли до списку Магнітського ще п'ятьох росіян

США внесли до "списку Магнітського" ще п'ятьох росіян 10.01.2017

До американського чорного списку внесли зокрема голову СКР Олександра Бастрикіна, а також Андрія Лугового та Дмитра Ковтуна, яких підозрюють у причетності до вбивства Олександра Литвиненка.
Депутат Європарламенту: Ми просимо ініціювати список Савченко

Депутат Європарламенту: Ми просимо ініціювати "список Савченко" 07.03.2016

Депутати Європарламенту проситимуть Федеріку Могеріні ініціювати "список Савченко", який за зразком "списку Магнітського" накладатиме санкції на російських високопосадовців.

Нерухомість українців у Криму: чи можна продати - DW Новини (26.02.2016) 26.02.2016

Вбивство Нємцова: інтерв'ю з донькою опозиціонера. Будинки українців у Криму: що робити. Німці обрали конкурентку Джамалі на Євробаченні.
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