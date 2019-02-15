Спецпрокурор Мюллер вимагає для Манафорта від 19 до 24 років ув'язнення

Екс-главі передвиборного штабу Трампа Полу Манафорту може загрожувати від 19 до 24 років позбавлення волі, а також штраф до 24,4 мільйона доларів за фінансові махінації.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер вимагає засудити колишнього главу передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта до позбавлення волі строком від 19 до 24 років. Про це йдеться в судових матеріалах, оприлюднених у п'ятницю, 15 лютого, інформує AFP.
Обвинувачення також наполягає на грошовому штрафі, розмір якого може стновити від 50 тисяч до 24,4 мільйона доларів. Як зазначено у судових актах, Манафорт близько десяти років поводився так, наче закон "його не стосується". Тож, на думку слідчих, "вирок у цій справі має відповідати серйозності злочинів і служити тому, щоб надалі стримати і Манафорта, і інших від подібної поведінки".
Пол Манафорт очолював передвиборний штаб Трампа з червня по серпень 2016 року. У жовтні 2017 року проти нього було висунуто обвинувачення в лобіюванні інтересів екс-президента України Віктора Януковича і "Партії регіонів" без реєстрації в США в якості іноземного агента, а також в ухилянні від сплати податків. У серпні 2018 року Манафорт був визнаний винним у податкових і банківських злочинах. Згодом він погодився співпрацювати зі спецпрокурором Мюллером, але в лютому суд визнав, що Пол Манафорт кілька разів збрехав ФБР і Роберту Мюллеру, порушивши тим самим умови угоди зі слідством.
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Екс-керівник передвиборного штабу Дональда Трампа Пол Манафорт брехав про контакти зі своїм діловим партнером Костянтином Килимником, вважає суд. Таким чином політтехнолог порушив умови угоди зі слідством. (14.02.2019)