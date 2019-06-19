 Спецпредставник ОБСЄ: Перемир′я на Донбасі дає результати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2019

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Новини

Спецпредставник ОБСЄ: Перемир'я на Донбасі дає результати

За останні два тижні на Сході України не було зареєстровано жодної жертви серед цивільного населення, повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік. Тим часом Київ на засіданні ТКГ закликав росіян повернутися до СЦКК.

Мартін Зайдік

Мартін Зайдік

Перемир'я, яке набуло чинності на Донбасі 21 липня, дає результати, переконаний спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мартін Зайдік (Martin Sajdik). "Результати останніх засідань ТКГ вселяють певний оптимізм. Перемир'я, узгоджене ТКГ, що почало діяти 21 липня, продовжує давати результати, незважаючи на певне загострення ситуації останніми днями", - сказав Зайдік у середу, 4 вересня, в Мінську за підсумками засідання ТКГ, цитує агенція новин "Інтерфакс".

Він повідомив, що за останні два тижні, за даними СММ ОБСЄ, не було зареєстровано жодної жертви серед цивільного населення. Крім того, кількість цивільних жертв залишається найнижчою від початку конфлікту.

Зайдік також відзначив прогрес у відновленні мосту в Станиці Луганській. За його словами, розмінування підходів до мосту завершено. "Триває демонтаж фортифікаційних споруд, що дасть змогу розпочати підготовку та виконання ремонту", - зазначив він. За інформацією спецпредставника, на засіданні ТКГ також обговорили перспективи розведення сил і засобів у Золотому та Петровському, питання водопостачання, перспективи обміну утримуваними, амністії та місцевих виборів.

Своєю чергою прессекретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що на зустрічі українська сторона порушила питання про повернення російської сторони до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК).

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"Минулі два тижні позначилися збільшенням кількості порушень режиму тиші з боку незаконних збройних формувань  ОРДЛО, зокрема із застосуванням зброї, забороненої мінськими домовленостями. Тому в рамках засідання ТКГ українська сторона поставила питання щодо повернення російської сторони до СЦКК. Цей двосторонній українсько-російський механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню доцільно відновити", - написала вона на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Окрім того, соціально-економічна підгрупа ТКГ домовилася про подальше відновлення стійкого мобільного зв'язку на території Донбасу, повідомила Оліфер. Також було обговорено питання повернення державної та приватної української власності на території окремих районів Донецької та Луганської областей. "Під час наступного засідання підгрупи буде розглянуто окремий приклад підприємства, яке підлягає поверненню українському власникові, - хлібозаводу", - додала Оліфер.

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