 Спецоперація в Полтаві: нападник взяв у заручники поліцейського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2020

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Спецоперація в Полтаві: нападник взяв у заручники поліцейського

У Полтаві чоловік намагався вкрасти машину і під час затримання поліцейськими дістав гранату і захопив у заручники правоохоронця і потім обміняв його на полковника поліції і поїхав.

Нападник взяв у заручники поліцейського у Полтаві

Нападник взяв у заручники поліцейського у Полтаві

У Полтаві у четвер, 23 липня правоохоронці проводять спецоперацію із затримання чоловіка з гранатою, який взяв у заручники полковника поліції і намагається виїхати з міста.

За даними правоохоронців, чоловік підозрюється у спробі викрадення автомобіля. "Біля приміщення адміністративного суду під час затримання працівниками поліції "угонщика", останній дістав гранату РГД-5, яку погрожував підірвати", - повідомили у департаменті карного розшуку Нацполіції.

Ситуація ускладнювалась тим, що зловмисник захопив у заручники працівника карного розшуку. "Після переговорів, зловмисник поміняв на утримуваного працівника карного розшуку начальника КР ГУНП у Полтавській області полковника поліції Шияна Віталія, з яким поїхав наданим відповідно до його вимог транспортним засобом у напрямку виїзду з міста", - додали у департаменті. 

На місці створений оперативний штаб, введено в дію поліцейську спеціальну операцію "Грім", написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у соцмережі Facebook.

За його словами, продовжуються перемовини, мета яких "примусити зловмисника здатися поліції та не нанести шкоди ні собі, ні оточуючим".

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