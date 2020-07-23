Спецоперація в Полтаві: нападник взяв у заручники поліцейського

У Полтаві у четвер, 23 липня правоохоронці проводять спецоперацію із затримання чоловіка з гранатою, який взяв у заручники полковника поліції і намагається виїхати з міста.

За даними правоохоронців, чоловік підозрюється у спробі викрадення автомобіля. "Біля приміщення адміністративного суду під час затримання працівниками поліції "угонщика", останній дістав гранату РГД-5, яку погрожував підірвати", - повідомили у департаменті карного розшуку Нацполіції.

Ситуація ускладнювалась тим, що зловмисник захопив у заручники працівника карного розшуку. "Після переговорів, зловмисник поміняв на утримуваного працівника карного розшуку начальника КР ГУНП у Полтавській області полковника поліції Шияна Віталія, з яким поїхав наданим відповідно до його вимог транспортним засобом у напрямку виїзду з міста", - додали у департаменті.

На місці створений оперативний штаб, введено в дію поліцейську спеціальну операцію "Грім", написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у соцмережі Facebook.

За його словами, продовжуються перемовини, мета яких "примусити зловмисника здатися поліції та не нанести шкоди ні собі, ні оточуючим".