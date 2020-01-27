Спалах коронавірусу у Китаї: вже 170 загиблих

Кількість загиблих від коронавірусу 2019-nCoV у Китаї за останню добу збільшилася на 38 осіб, загальна кількість жертв недуги зросла до 170 людей. Ці цифри в ніч на четвер, 30 січня, оприлюднив Державний комітет з охорони здоров'я КНР.

Коронавірус у Тібеті

Також повідомляється про більш ніж 1700 нових випадків інфікування коронавірусом, що викликає важку форму пневмонії. Таким чином загальна кількість підтверджених випадків зараження недугою у Китаї сягнула 7711. Китайська влада підтвердила перший випадок захворювання на коронавірус у Тибеті, єдиній провінції Китаю, яка раніше не була уражена хворобою. Також у країні зафіксовано 12 167 випадків поки не підтверджених підозр у інфікуванні.

У ВООЗ побоюються поширення коронавірусу за межами Китаю

За межами Китаю станом на вечір четвега, 29 січня, зафіксовано понад 50 випадків інфікування коронавірусом. Серед країн, на території яких перебувають інфіковані, - Австралія, В'єтнам, Канада, Малайзія, Об'єднані Арабські Емірати, Сінгапур, США, Тайланд, Франція, Південна Корея та Японія. Також вже чотири особи заразилися хворобою у Німеччині

Екстрене засідання ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скликає позачергове засідання у четвер, 30 січня. На ньому вже вдруге обговорять доцільність запровадження надзвичайного стану міжнародного значення через спалах коронавірусу 2019-nCoV у Китаї. Про це у середу, 29 січня, написав у Twitter генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

За словами Гебреісуса, поки що лише близько одного відсотка захворювань цією формою пневмонії зареєстровано за межами Китаю, але вже у трьох інших країнах були зафіксовані випадки передачі вірусу від людини до людини. Це, а також потенційну загрозу подальшого розповсюдження хвороби генеральний директор організації назвав причинами скликання засідання.

Уперше ВООЗ обговорювала необхідність запровадження надзвичайного стану міжнародного значення 22 січня. Втім, тоді було вирішено не робити цей крок через невелику кількість випадків зараження за межами Китаю.