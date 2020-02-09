 Спалах коронавірусу: нові випадки інфікування у Великобританії та Іспанії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2020

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Новини

Спалах коронавірусу: нові випадки інфікування у Великобританії та Іспанії

У Великобританії та Іспанії зафіксовані нові випадки інфікування коронавірусом. Встановлено, що люди заразилися у Франції.

В обидвох випадках зараження коронавірусом у Іспанії йдеться про іноземних туристів

В обидвох випадках зараження коронавірусом у Іспанії йдеться про іноземних туристів

Четвертий випадок зараження  коронавірусом 2019-nCoV зафіксовано у Великобританії та вже другий - у Іспанії. При цьому, як повідомляють світові інформаційні агенції, обидві людини заразилися у Франції.

Четвертий випадок коронавірусу у Великобританії

Про інфікування вже четвертої людини новим коронавірусом на британській території стало відомо у неділю, 9 лютого. Про це йдеться у заяві голови медичного відомства країни Кріса Вітті.

"Пацієнта було доправлено до спеціального центру Національної служби охорони здоров'я Великобританії у Вільному королівському госпіталі, і тепер ми вживаємо суворих заходів інфекційного контролю, аби упередити подальше поширення вірусу", - заявив Вітті.

Зазначається, що зараження пацієнта відбулося від іншого інфікованого британця у Франції.

В обох випадках зараження коронавірусом відбулося у Франції, де зараз зафікосовано 11 випадків інфікування

В обох випадках зараження коронавірусом відбулося у Франції, де зараз зафікосовано 11 випадків інфікування

Британець у Іспанії

Другий випадок  зараження коронавірусом 2019-nCoV в Іспанії підтверджено у громадянина Великобританії. Він разом з родиною перебував на Майорці, однак тести не показали зараження вірусом ні у дружини, ні у двох дочок пацієнта, йдеться у заяві іспанського Національного центру мікробіології 9 лютого.

Згідно з повідомленням речника центру, яке цитує Reuters, чоловік заразився внаслідок спілкування з "особою у Франції", в якої пізніше також був виявлений коронавірус.

Як і в іншому випадку зараження коронавірусом у Іспанії, йдеться не про громадян країни, а про іноземних туристів. До цього інфікування хворобою було підтверджено в громадянина Німеччини, що відпочивав на одному з островів Канарського архіпелагу.

У Китаї кількість інфікованих новим коронавірусом вже перевищила 37 тисяч осіб

У Китаї кількість інфікованих новим коронавірусом вже перевищила 37 тисяч осіб

Коронавірус розповсюджується світом

Наразі, за підрахунками інформаційного агентства AP, серед європейських країн найбільша кількість інфікованих на коронавірус 2019-nCoV припадає на Німеччину, де підтверджено 14 випадків. Другою йде Франція з 11 зафіксованими випадками зараження. Загалом за межами Китаю найбільше постраждали Японія, де інфіковано 96 осіб, та Сінгапур із 40 підтвердженими випадками.

На території Китаю станом на 9 лютого підтверджено 37198 випадків інфікування коронавірусом та 811 загиблих. Таким чином епідемія коронавірусу 2019-nCoV вже перевершила шкоду, яку завдав спалах іншого коронавірусу - тяжкого гострого респіраторного синдрому SARS - у 2002-2003 роках.

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