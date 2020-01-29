Спалах коронавірусу в Китаї: ФРН евакуює з Уханя понад 100 осіб

З військового летовища біля німецького Кельна в п'ятницю, 31 січня, до Китаю попрямував літак Бундесверу, який забере близько 130 осіб з міста Ухань, найбільш постраждалого від нового коронавірусу 2019-nCoV. Згідно з інформацією dpa, літак злетів опівдні за місцевим часом.

Агентство повідомляє, що близько 90 евакуйованих будуть німецькими громадянами, а ще близько 40 осіб мають громадянство інших країн. Очікується, що літак повернеться із людьми, яких він має забрати, вже опівдні в суботу.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) повідомив, що на борту літака не буде інфікованих чи осіб, що мають підозру на захворювання коронавірусом 2019-nCoV. Також він додав, що участь у евакуації для всіх її учасників є добровільною. На прохання китайської влади літак доставить до КНР 10 тисяч захисних костюмів, зазначив міністр.

Вулиці міста Ухань, звідки почалося поширення коронавірусу в Китаї та світі

42 загиблих в провінції Хубей за одну добу

Китайська провінція Хубей, столицею якої є місто Ухань, найбільше постраждала від нового коронавірусу. За даними Державного комітету з охорони здоров'я Китаю, лише за останню добу в цій провінції від недуги загинули 42 особи та було інфіковано 1220 людей. З 204 загиблих у провінції Хубей від вірусу станом на вечір четверга, 159 померли від хвороби саме в Ухані.

При цьому загальна кількість жертв коронавірсу за останні дні сягла 213 осіб. Усі вони загинули у Китаї, однак хвороба вже встигла поширитися ще на 18 країн.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала спалах нового коронавірусу 2019-nCoV надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Причиною цього стала передача вірусу від людини до людини за межами Китаю.

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