 Спалах коронавірусу в Китаї: ФРН евакуює з Уханя понад 100 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2020

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Спалах коронавірусу в Китаї: ФРН евакуює з Уханя понад 100 осіб

Літак Бундесверу забере до Німеччини понад 130 людей з міста Ухань у Китаї, що найбільше постраждало від коронавірусу.

Транспортний літак Бундесверу в аеропорту Кельна

Транспортний літак Бундесверу в аеропорту Кельна

З військового летовища біля німецького Кельна в п'ятницю, 31 січня, до Китаю попрямував літак Бундесверу, який забере близько 130 осіб з міста Ухань, найбільш постраждалого від нового коронавірусу 2019-nCoV. Згідно з інформацією dpa, літак злетів опівдні за місцевим часом.

Агентство повідомляє, що близько 90 евакуйованих будуть німецькими громадянами, а ще близько 40 осіб мають громадянство інших країн. Очікується, що літак повернеться із людьми, яких він має забрати, вже опівдні в суботу.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) повідомив, що на борту літака не буде інфікованих чи осіб, що мають підозру на захворювання коронавірусом 2019-nCoV. Також він додав, що участь у евакуації для всіх її учасників є добровільною. На прохання китайської влади літак доставить до КНР 10 тисяч захисних костюмів, зазначив міністр.

Порожні вулиці Уханя, звідки почалося поширення коронавірусу в Китаї та світі

Вулиці міста Ухань, звідки почалося поширення коронавірусу в Китаї та світі

42 загиблих в провінції Хубей за одну добу

Китайська провінція Хубей, столицею якої є місто Ухань, найбільше постраждала від нового коронавірусу. За даними Державного комітету з охорони здоров'я Китаю, лише за останню добу в цій провінції від недуги загинули 42 особи та було інфіковано 1220 людей. З 204 загиблих у провінції Хубей від вірусу станом на вечір четверга, 159 померли від хвороби саме в Ухані.

При цьому загальна кількість жертв коронавірсу за останні дні сягла 213 осіб. Усі вони загинули у Китаї, однак хвороба вже встигла поширитися ще на 18 країн.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала спалах нового коронавірусу 2019-nCoV надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Причиною цього стала передача вірусу від людини до людини за межами Китаю.

Дивитись відео 01:05

Ліки від коронавірусу: науковці в пошуку медикаментів (28.01.2020)

  • Коронавірус у місті Ухань

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Невідомий вірус вражає Ухань

    31 грудня 2019 року Китай повідомив Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) про низку випадків респіраторних інфекцій у місті Ухань, де мешкає близько 11 мільйонів людей. Штам вірусу невідомий, тож фахівці з усього світу взялися за його ідентифікацію. Початок поширення штаму простежили з ринку морепродуктів в Ухані. Ринок відразу закрили і повідомили про близько 40 інфікованих осіб.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Виявлено новий штам коронавірусу

    Були підозри, що це вірус гострого респіраторного синдрому (SARS) - хвороби, зафіксованої 2002 року в Китаї. Тоді від неї у світі померли майже 800 людей. Але 7 січня вчені повідомили, що йдеться про новий вірус. Як і SARS та звичайна застуда, він походить з родини коронавірусів. Йому тимчасово присвоїли назву 2019-nCoV. Симптоми: лихоманка, кашель, утруднене дихання та пневмонія.

  • Коронавірус у Китаї

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Перша смерть у Китаї

    11 січня Китай оголошує про першу смерть від коронавірусу - 61-річний чоловік, який купував продукти на ринку в Ухані, помирає через ускладнення внаслідок пневмонії.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Вірус поширюється на сусідні країни

    Кілька днів потому Таїланд та Японія теж повідомили про випадки зараження людей, які відвідали той самий ринок в Ухані. Тим часом у Китаї підтверджують другу смерть у місті. Станом на 20 січня у Китаї вже три летальні випадки, а понад 200 людей - інфіковані.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Як передається вірус

    До середини січня вчені намагаються з'ясувати, як саме поширюється хвороба. Власне, коронавіруси - зоонози, тобто передаються від тварини до людини. Деякі коронавіруси можуть передаватися при кашлі та чханні. Аеропорти у всьому світі запроваджують перевірку пасажирів, які прибувають із Китаю. 20 січня влада КНР повідомила, що вірус може передаватися безпосередньо від людини до людини.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Безпрецедентні заходи в Китаї

    23 січня влада КНР закриває мегаполіс Ухань на карантин. Мета заходу - обмежити поширення вірусу. В Ухані припинено рух громадського транспорту та розпочато термінове спорудження нової лікарні для інфікованих пацієнтів. Станом на 24 січня інфікованих осіб вже понад 830. Зросла і кількість померлих - тепер їх 26. Влада країни вирішує закрити ще 13 міст, ізолювавши щонайменше 36 мільйонів людей.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Підстави для глобального надзвичайного стану?

    За межами Китаю підтверджується дедалі більше випадків зараження, зокрема в Південній Кореї, США, Непалі, Таїланді, Гонконзі, Сінгапурі, Малайзії і Тайвані. Попри постійне зростання числа інфікованих, 23 січня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що оголошувати глобальний надзвичайний стан через цей вірус "зарано".

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Коронавірус досягає Європи та Австралії

    24 січня влада Франції підтвердила, що в країні зафіксовано три випадки коронавірусу. Це ознаменувало першу появу хвороби в Європі. Кілька годин потому Австралія теж підтвердила чотири випадки зараження цим вірусом.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Зачепило китайський Новий рік

    Цього разу китайський Новий рік починається зі стриманих святкувань 25 січня. Скасовано багато святкових заходів задля здержання поширення вірусу. Зазвичай у цей час мільйони китайців відвідують друзів та родичів. До кінця січня 17 китайських міст з населенням загалом понад 50 мільйонів закриті на карантин. З метою обмеження міграційного потоку святкування Нового року подовжують на три дні.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Закриття кордонів

    Перший випадок зараження підтвердили в Камбоджі. Тим часом Монголія закриває свій кордон з КНР для руху автомобілів, Росія зробила те саме в трьох регіонах на Далекому Сході. Глобальний туризм зазнає мільярдних збитків, ціни на нафту падають. Число смертей зросло до 41. Інфіковано вже понад 1300 людей, переважна більшість у КНР. Вчені сподіваються вже за три місяці мати вакцину проти цього штаму.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Німеччина приєднується до боротьби з вірусом

    27 січня глава МЗС ФРН Гайко Маас заявив, що Берлін розглядає можливість евакуації німецьких громадян з Уханю. На той момент у Німеччині ще не зареєстрували випадків зараження. Німецькі дослідники в Марбурзі увійшли до міжнародної спільноти, що працює над розробкою вакцини проти коронавірусу. Число жертв у Китаї сягає 81, а постраждалих у всьому світі нараховується вже 2700.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Перші випадки коронавірусу в Німеччині

    27 січня Німеччина повідомила про перший зафіксований на території країни випадок коронавірусу. Ним заразився 33-річний житель Баварії під час конференції у ФРН від китайської колежанки, яка її теж відвідала. Чоловіка переводять під карантин та спостереження до лікарні Мюнхена. Згодом вірус підтвердився у трьох його колег. Число загиблих у Китаї сягає 132, число заражених по всьому світу - 6 000.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Евакуація іноземних громадян з Уханю

    28 січня Японія та США стали першими країнами, що евакуювали деяких своїх громадян з Уханю. Чотирьох японських пасажирів одразу з аеропорту забрали до лікарні з високою температурою. Про намір евакуювати своїх громадян з Уханю повідомили Австралія та Нова Зеландія. Загалом у світі вже понад 6000 інфікованих вірусом 2019-nCoV, що більше, ніж під час спалаху вірусу SARS у 2002-2003 роках.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Від вірусу постраждали вже всі провінції КНР

    У ніч на 30 січня стало відомо про випадок інфікування коронавірусом у провінції Тибет - єдиним регіоном КНР, на який досі вірус не поширився. Число смертей від коронавірусу зросло до 170, а підтверджених випадків зараження в КНР стало 7711. Серед країн, де виявили вірус, Австралія, В'єтнам, Канада, Малайзія, ОАЕ, Сінгапур, США, Таїланд, Франція, Південна Корея, Японія. Ситуацію обговорює ВООЗ.

    Автор: Крістіна Бурак


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Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

Спалах коронавірусу, перші симптоми якого схожі на грип, уже спричинив фактично надзвичайний стан у Китаї та тримає в напрузі світ. Учені поки що безрезультатно намагаються розробити вакцину проти коронавірусу. (30.01.2020)  

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