Соціал-демократи перемагають на парламентських виборах у Данії - прогноз

Соціал-демократи на чолі з Метте Фредеріксен здобувають найбільше голосів на парламентських виборах у Данії. Про це свідчать результати опитувань та прогнозів, оприлюднені одразу після закриття дільниць у середу, 5 червня. За даними прогнозу радіостанції DR, соціал-демократи мають 25,3 відсотка підтримки, що на понад 4 відсоткових пункти більше за Ліберальну партію прем'єр-міністра Ларса Лекке Расмуссена.

А згідно з даними прогнозу телеканалу TV2, соціал-демократи випереджають лібералів на понад 5 відсоткових пунктів.

Водночас праві популісти з Данської народної партії зазнали значних електоральних втрат. Цього разу вони попередньо набирають лише 9,8 відсотка, що значно менше порівняно з 21,1 відсотка на минулих виборах 2015 року.

Утім, не виключено, що результати виборів відхилятимуться від даних прогнозів. На проведених нещодавно виборах до Європарламенту прогнози так само віддавали перемогу для соціал-демократів, утім найсильнішою силою виявилися ліберали.

Але якщо прогнози підтвердяться, то Метте Фредеріксен стане другою в історії Данії жінкою на чолі уряду після попередниці Расмуссена - Хелле Торнінг-Шмітт, а Данія стане третьою скандинавською країною з соціал-демократичним урядом. У Швеції з січня 2019 року править коаліція соціал-демократів і Зелених, у Фінляндії на квітневих виборах також перемогли соціал-демократи, які потім утворили урядовий альянс з центристами і трьома малим партіями.

На нинішніх парламентських виборах до національного парламенту - Фолькетингу - на депутатські мандати претендували близько 900 кандидатів від 13 партій.

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