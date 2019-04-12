 Соціал-демократи перемагають на парламентських виборах у Данії - прогноз | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2019

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Новини

Соціал-демократи перемагають на парламентських виборах у Данії - прогноз

Згідно з попередніми прогнозами та опитуваннями, данські соціал-демократи набирають близько 25 відсотків голосів, випередивши лібералів Ларса Расмуссена.

Ларс Лекке Расмуссен і Метте Фредеріксен

Ларс Лекке Расмуссен і Метте Фредеріксен

Соціал-демократи на чолі з Метте Фредеріксен здобувають найбільше голосів на парламентських виборах у Данії. Про це свідчать результати опитувань та прогнозів, оприлюднені одразу після закриття дільниць у середу, 5 червня. За даними прогнозу радіостанції DR, соціал-демократи мають 25,3 відсотка підтримки, що на понад 4 відсоткових пункти більше за Ліберальну партію прем'єр-міністра Ларса Лекке Расмуссена.

А згідно з даними прогнозу телеканалу TV2, соціал-демократи випереджають лібералів на понад 5 відсоткових пунктів.

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У Данії головою уряду уперше стане жінка. Лідерці опозиційних соціал-демократів Хелле Торнінг-Шмідт після перемоги на парламентських виборах належить сформувати стабільну коаліцію. (16.09.2011)

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Згідно з соцопитуваннями, перемогу на парламентських виборах можуть отримати соціал-демократи на чолі з Метте Фредеріксен. (05.06.2019)

Водночас праві популісти з Данської народної партії зазнали значних електоральних втрат. Цього разу вони попередньо набирають лише 9,8 відсотка, що значно менше порівняно з 21,1 відсотка на минулих виборах 2015 року.

Утім, не виключено, що результати виборів відхилятимуться від даних прогнозів. На проведених нещодавно виборах до Європарламенту прогнози так само віддавали перемогу для соціал-демократів, утім найсильнішою силою виявилися ліберали.

Але якщо прогнози підтвердяться, то Метте Фредеріксен стане другою в історії Данії жінкою на чолі уряду після попередниці Расмуссена - Хелле Торнінг-Шмітт, а Данія стане третьою скандинавською країною з соціал-демократичним урядом. У Швеції з січня 2019 року править коаліція соціал-демократів і Зелених, у Фінляндії на квітневих виборах також перемогли соціал-демократи, які потім утворили урядовий альянс з центристами і трьома малим партіями.

На нинішніх парламентських виборах до національного парламенту - Фолькетингу - на депутатські мандати претендували близько 900 кандидатів від 13 партій.

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Згідно з соцопитуваннями, перемогу на парламентських виборах можуть отримати соціал-демократи на чолі з Метте Фредеріксен.

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