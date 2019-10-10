Соцмережі як джерело новин уперше обійшли ТБ в Україні - опитування

Підконтрольні магнатам мас-медіа залишаються одним із основних джерел інформації для переважної більшості українських глядачів, слухачів і читачів. Водночас цьогоріч уперше соцмережі як джерело новин за популярністю обійшли телебачення. Про це свідчать результати опитування компанією InMind на замовлення міжнародної неприбуткової організації Internews, що відбулося впродовж червня-липня 2019 року. Результати оприлюднені у вівторок, 22 жовтня.

Нові тренди

Соцмережі уперше вибилися на лідерські позиції. 68 відсотків опитаних назвали джерелами новин саме соцмережі, 66 відсотків - ТБ, 59 відсотків - новинні сайти, кожен п’ятий - радіо, 15 відсотків залишаються вірними друкованим ЗМІ. Разом з тим у 2019-му довіра до традиційних ЗМІ знизилася у середньому на 11 відсотків порівняно з 2018 роком. За результатами фокус-групових дискусій дослідники з'ясували, що загальне зниження довіри до ЗМІ пов'язано переважно з політичними кампаніями і насиченістю політичними новинами, замовним характером інформації (так званою"джинсою"- Ред.) і заангажованістю.

Вплив на суспільну думку

Безумовним лідером серед телевізійних джерел новин для українців, як свідчить дослідження InMind, залишається телеканал "1+1", який пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. 63 відсотки опитаних назвали його з-поміж тих трьох каналів, новини на яких вони дивляться найчастіше. Ще 12 відсотків опитаних найчастіше відвідують новинний сайт цього телеканалу, що майже наполовину більше, ніж решта новинних сайтів. Традиційно високим є і рейтинг телеканалу "Інтер", який пов'язують із Дмитром Фірташем. Цей канал дивиться 41 відсоток опитаних глядачів.

Третє місце посів телеканал ICTV, що входить до медіаімперії олігарха Віктора Пінчука з рейтингом у 32 відсотки. Ще один канал у його власності - СТБ - набрав 26 відсотків популярності. А між ними, на четвертому місці - дітище підприємця Ріната Ахметова. Його каналу "Україна" надають перевагу 28 відсотків глядачів. Контрольований соратниками проросійського діяча Віктора Медведчука телеканал "112 Україна" завершує перелік п'ятірки лідерів рейтингу популярності з результатом у 20 відсотків. Решта телеканалів, в тому числі й ті, що симпатизують екс-президентові Петру Порошенку і ті, де транслюється суспільне мовлення, мають рейтинг від 4 до 2 відсотків.

Результати опитування свідчать про значний вплив олігархів на суспільну думку, прокоментував DW голова правління Internews Україна Костянтин Квурт. "Було би некоректно стверджувати, що українці найбільше довіряють олігархічним ЗМІ. Проте, якщо в якогось телеканалу є певна ідеологічна лінія, то глядач неодмінно починає їй вірити", - зауважує він.

"Незадовільно" за медіаграмотність

Опитування зафіксувало зменшення кількості осіб, які знають чий саме телеканал вони обирають. "Раніше близько 36 відсотків українців вважали ім'я власника ЗМІ важливою інформацією, а цього року ця цифра знизилася до 30", - зазначила директорка Internews в Україні Джилліан МакКормак. Але насправді інформацію про власників загальнонаціональних телеканалів має лише 16 відсотків опитаних, а 43 відсотки не мають такої інформації, сказано в опитуванні. При цьому 40 відсотків правильно відповіли, що власником "1+1" є український олігарх Ігор Коломойський, 12 відсотків знають, що "Інтер" належить Дмитрові Фірташу, а ще 25 відсотків - що власником ТРК "Україна" є Рінат Ахметов.

Утім, переважна меншість громадян може відрізнити правдиві новини від дезінформації, хоча близько 80 відсотків глядачів і читачів вважають, що вони обізнані про замовні матеріали і вміють відрізнити їх від фактів. Але результати тесту на медіаграмотність, як сказала керівниця відділу з розвитку бізнесу компанії InMind Катерина Загривенко, доводять, що лише 11 відсотків з них змогли правильно визначити різницю між справжньою та неправдивою інформацією серед трьох поданих новин. А дві третини респондентів змогли правильно визначити лише один із трьох варіантів.

Російські ЗМІ теж мають свого глядача в Україні (фотоілюстрація)

Аудиторія російських ЗМІ

Також з'ясувалося, що попри обмеження у трансляції, кожен десятий в Україні і надалі черпає новини з російських засобів масової інформації. "Але на запитання, чи знають люди своїх знайомих, які "споживають" новини з Росії, ствердно відповіли 30 відсотків", - сказав DW провідний менеджер Internews Сергій Гриценко. 36 відсотків споживачів російських новин вважають, що вони можуть знайти там альтернативну точку зору, 22 відсотки назвали російські ЗМІ "цікавими", а ще 21 відсоток спокушається можливістю отримувати новини російською мовою. Тільки 4 відсотки опитаних упевнені, що російська преса є більш правдивою і незалежною.

Опитування проводила міжнародна організація Internews за підтримки проекту USAID "У-Медіа" у червні-липні 2019 року на всій території України, за винятком тимчасово непідконтрольних українському урядові території Донецької та Луганської областей, а також анексованої АР Крим. Було опитано 4056 респондентів віком від 18 до 65 років методом особистого інтерв'ю.

Дивитись відео 01:21 Поділитись Олігархи і телебачення: хто стоїть за українськими телеканалами? (30.08.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/342cU Олігархи і телебачення: хто стоїть за українськими телеканалами? (30.08.2018)