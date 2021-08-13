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Повна назва Софійського собору в Києві - Софійський собор премудрості Божою. Софійський собор у Києві також називають Софія Київська. Софійський собор є православним собором, він розташований в центрі Києва. Будівництво Софійського собору було розпочато в першій половині одинадцятого століття. Софійський собор занесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.