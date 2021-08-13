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Софійський собор

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Софійський собор".

Повна назва Софійського собору в Києві - Софійський собор премудрості Божою. Софійський собор у Києві також називають Софія Київська. Софійський собор є православним собором, він розташований в центрі Києва. Будівництво Софійського собору було розпочато в першій половині одинадцятого століття. Софійський собор занесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В Києві у Софійському соборі виставлять Конституцію Пилипа Орлика

В Києві у Софійському соборі виставлять Конституцію Пилипа Орлика 13.08.2021

Латиномовний оригінал Конституції Пилипа Орлика можна побачити у Софійському соборі Києва з 16 серпня до 14 листопада. Ця Конституція опинилась в Україні вперше за 311 років.
Папа Римський сповнений болю через рішення Ердогана щодо Софійського собору

Папа Римський "сповнений болю" через рішення Ердогана щодо Софійського собору 12.07.2020

Папа Римський заявив, що "сповнений болю" через перетворення Софійського собору в Стамбулі на мечеть. У світі продовжує лунати критика цього рішення Реджепа Таїпа Ердогана.
У ЄС шкодують про перетворення Софійського собору на мечеть

У ЄС шкодують про перетворення Софійського собору на мечеть 11.07.2020

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель шкодує про перетворення Софійського собору в Стамбулі на мечеть.
Софійський собор у Стамбулі стане мечеттю 24 липня - Ердоган

Софійський собор у Стамбулі стане мечеттю 24 липня - Ердоган 10.07.2020

Ердоган закликав усіх "поважати" рішення Туреччини і попередив, що будь-яка критика буде сприйматися як втручання у внутрішні справи країни та порушення її суверенітету.
Софійський собор у Стамбулі перетворять з музея на мечеть

Софійський собор у Стамбулі перетворять з музея на мечеть 10.07.2020

Вищий адмінсуд Туреччини відкрив шлях до перетворення Софійського собору в Стамбулі на мечеть. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган вже підписав відповідний указ.

Томос виставлений у Соборі Святої Софії у Києві

Томос виставлений у Соборі Святої Софії у Києві 07.01.2019

У Софійський собор у Києві доставили зі Стамбула томос про автокефалію Православної церкви України.

За що Київ подобається німцям: туристичні принади (04.07.2017) 04.07.2017

Незважаючи на конфлікт на Донбасі, багато німецьких туристів відвідують Україну. І, повертаючись, рекомендують іншим. Що саме їх приваблює?

Софійський собор у Стамбулі: сьогодні - музей, завтра - мечеть?

Софійський собор у Стамбулі: сьогодні - музей, завтра - мечеть? 26.06.2017

Багато що свідчить про те, що музей Ая-Софія у Стамбулі уже зовсім скоро використовуватиметься як мусульманський храм. Під час Рамадану там уже другий рік поспіль читали Коран.

Тест туристичного довідника "Дивовижна Україна" на німцях (21.10.2016) 21.10.2016

Україна презентувала у Франкфурті на книжковому ярмарку англомовний довідник "Дивовижна Україна". Чи корисний він для туристів? DW перевірила це на практиці. Репортаж з Києва.