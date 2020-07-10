Софійський собор у Стамбулі стане мечеттю 24 липня - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мечеть Ая-Софія у Стамбулі - колишній православний Софійський собор, в якому дотепер протягом останніх понад 80 років був розташований музей - відкриє свої двері для вірян 24 липня.

"Дасть бог, ми усі разом здійснимо п'ятничну молитву 24 липня та знову відкриємо Ая-Софію для молитв", - заявив Ердоган у зверненні до турецького народу ввечері у п'ятницю, 10 липня, повідомляє агентство AFP.

Він також запевнив, що мечеть буде відкрита для представників всіх конфесій. "Як і всі інші мечеті, двері Ая-Софії будуть відкриті для турків й іноземців, для мусульман і не мусульман", - заявив Ердоган, і закликав усіх "поважати" рішення Туреччини.

"Питання про те, як буде використовуватися Софійській собор, належить до суверенного права Туреччини", заявив Ердоган і додав, що будь-яка критика щодо рішення перетворити Софійський собор на мечеть буде сприйматися Туреччиною як втручання у внутрішні справи країни та порушення її суверенітету.

В ЮНЕСКО шкодують, в Греції - різко критикують

В ЮНЕСКО заявили, що "глибоко шкодують" про рішення Туреччини перетворити Собор Святої Софії в Стамбулі з музею на мечеть, і констатували, що з ними ніхто навіть не радився перед ухваленням такого рішення.

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У Греції стосовно цього питання висловилися більш жорстко, і назвали рішення Туреччини "відкритою провокацією проти всього цивілізованого світу". У МЗС Греції зазначили, що Ердоган такими діями повертає Туреччину на шість століть назад. У Російській Православній Церкві також висловили стурбованість рішенням перетворити Софійський собор на мечеть. "Доводиться констатувати, що стурбованість мільйонів християн не була почута", - заявили в п'ятницю в РПЦ. Про своє "розчарування" рішенням влади Туреччини заявили також у Державному департаменті США.

Собор - мечеть - музей - мечеть

Дискусія навколо майбутнього Софійського собору в Стамбулі розгорнулася після того, як 29 травня, в чергову річницю падіння Константинополя, в цьому колишньому храмі, а нині музеї, відбулося читання Корану. Через тиждень президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган доручив вивчити можливість перетворення собору Святої Софії на мечеть. Пізніше міністр юстиції країни Абдулхаміт Гюль висловився за те, щоб собор знову став мечеттю, на користь цього висловився і міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

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Проти перетворення Софії в мечеть висловлювалися представники православних церков і високопоставлені дипломати, зокрема і держсекретар США Майк Помпео.

Побудований у 6-му столітті, протягом понад тисячу років Софійський собор у Константинополі був найбільшим християнським храмом у світі. У 15-му столітті після захоплення міста османами собор був перетворений на мечеть. Музейний статус Софійський собор отримав в 1934 році за рішенням першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка. З 1985 року собор включений до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.