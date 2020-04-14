 Софійський собор у Стамбулі перетворять з музея на мечеть | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2020

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Новини

Софійський собор у Стамбулі перетворять з музея на мечеть

Вищий адмінсуд Туреччини відкрив шлях до перетворення Софійського собору в Стамбулі на мечеть. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган вже підписав відповідний указ.

Софійський собор у Константинополі був найбільшим християнським храмом у світі

Софійський собор у Константинополі був найбільшим християнським храмом у світі

Вищий адміністративний суд Туреччини у п'ятницю, 10 липня, визнав неправомірним і анулював рішення турецького уряду від 1934 року про перетворення на музей Софійського собору у Стамбулі. Таке рішення відкриває шлях до перетворення цієї історичної пам’ятки світового масштабу на діючу мечеть.

Рішення було ухвалено попри майже сторічну історію музею і широку міжнародну критику, зокрема з боку США, Греції і православних християнських лідерів.

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Формально суд підтримав петицію, подану однією з турецьких релігійних груп, яка оскаржувала законність рішення уряду Ататюрка у 1934 року і стверджувала, що будівля була особистою власністю османського султана Мехмета II, який завоював Стамбул в 1453 році, повідомляє агенція AP.

Після оголошення рішення суду президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що підписав указ про перетворення собору на мечеть.

Дискусія навколо майбутнього Софійського собору в Стамбулі розгорнулася після того, як 29 травня, в чергову річницю падіння Константинополя, в цьому храмі відбулося читання Корану. Через тиждень президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган доручив вивчити можливість перетворення собору Святої Софії на мечеть. Пізніше міністр юстиції Абдулхаміт Гюль висловився за те, щоб собор знову став мечеттю, на користь цього висловився і міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу. 

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Проти перетворення Софії в мечеть висловлювалися представники православних церков і високопоставлені дипломати, зокрема і держсекретар США Майк Помпео.

Побудований у 6-му столітті, протягом понад тисячу років Софійський собор у Константинополі був найбільшим християнським храмом у світі. У 15-му столітті після захоплення міста османами собор був перетворений на мечеть. Музейний статус Софійський собор отримав в 1934 році за рішенням першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка. З 1985 року собор включений до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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