СОТ дозволила Китаю накладати мита на товари зі США на понад три мільярда доларів

Арбітражний суд Світової організації торгівлі (СОТ) у п'ятницю, 1 листопада, постановив, що Китай повинен мати можливість запроваджувати "штрафні" мита на американський імпорт обсягом до 3,58 мільярда доларів на рік.

Як зазначає агенція AFP, це перший випадок, коли СОТ дозволила Китаю запровадити спеціальні мита на американський імпорт. Це рішення ухвалене на тлі іншої торговельної суперечки між двома країнами і запровадження взаємних додаткових мит.

У Вашингтоні заявили, що "розчаровані" у зв'язку з рішенням СОТ. На даний момент уряд проводить консультації із зацікавленими сторонами щодо наступних кроків. Зазначається, що це рішення "не вплине" на поточні торговельні переговори між Китаєм та США.

Торговельна суперечка між Пекіном та Вашингтоном, якої стосується нинішнє рішення СОТ, триває з грудня 2013 року. Тоді Китай подав скаргу до СОТ. Пекін поскаржився на методи американського уряду, за допомогою яких Вашингтон перевіряв китайський експорт до країни на предмет демпінгу, тобто продажу товарів за цінами, нижчими від контрактних на міжнародних ринках. На застосовуваний США методу так званого zeroing успішно скаржилися і інші країни, зокрема й Євросоюз.

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