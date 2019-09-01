 СОТ дозволила Китаю накладати мита на товари зі США на понад три мільярда доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2019

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Новини

СОТ дозволила Китаю накладати мита на товари зі США на понад три мільярда доларів

Світова організація торгівлі дозволила Китаю накладати на товари зі США "штрафні" мита обсягом 3,58 мільярда доларів щороку. Це перше подібне рішення СОТ на користь Китаю.

СОТ дозволила Китаю накладати на США каральні мита у розмірі 3,58 мільярда доларів щороку

СОТ дозволила Китаю накладати на США каральні мита у розмірі 3,58 мільярда доларів щороку

Арбітражний суд Світової організації торгівлі (СОТ) у п'ятницю, 1 листопада, постановив, що Китай повинен мати можливість запроваджувати "штрафні" мита на американський імпорт обсягом до 3,58 мільярда доларів на рік. 

DW.COM

Делегації США та Китаю провели "продуктивні" та "конструктивні" підготовчі консультації перед торговельними переговорами для вирішення суперечки між країнами та вироблення нової угоди. (21.09.2019)

Підвищення мит на товари річним обсягом імпорту в 250 мільярдів доларів США перенесене на два тижні в якості "жесту доброї волі" у зв'язку зі святкуванням 70-річчя КНР, каже глава Білого дому. (12.09.2019)

Як зазначає агенція AFP, це перший випадок, коли СОТ дозволила Китаю запровадити спеціальні мита на американський імпорт. Це рішення ухвалене на тлі іншої торговельної суперечки між двома країнами і запровадження взаємних додаткових мит.

У Вашингтоні заявили, що "розчаровані" у зв'язку з рішенням СОТ. На даний момент уряд проводить консультації із зацікавленими сторонами щодо наступних кроків. Зазначається, що це рішення "не вплине" на поточні торговельні переговори між Китаєм та США.

Торговельна суперечка між Пекіном та Вашингтоном, якої стосується нинішнє рішення СОТ, триває з грудня 2013 року. Тоді Китай подав скаргу до СОТ. Пекін поскаржився на методи американського уряду, за допомогою яких Вашингтон перевіряв китайський експорт до країни на предмет демпінгу, тобто продажу товарів за цінами, нижчими від контрактних на міжнародних ринках. На застосовуваний США методу так званого zeroing успішно скаржилися і інші країни, зокрема й Євросоюз. 

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