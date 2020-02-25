Сотні туристів у готелі на Тенеріфе перевіряють на коронавірус

Сотні туристів, які зупинилися в готелі H10 Costa Adeja Palace на іспанському острові Тенеріфе, отримали у вівторок, 25 лютого, вказівку залишитися у своїх номерах до подальших розпоряджень місцевих органів охорони здоров'я.
Влада ухвалила таке рішення після того, як у одного з постояльців готелю був зафіксований позитивний результат під час проходження тесту на коронавірус. Цей чоловік приїхав з півночі Італії. Тепер на зараження вірусом перевірятимуть усі його можливі контакти.
Місцева влада поки не говорить про карантин. Аналізи туриста з Італії відправили до Мадрида для повторної перевірки. Всього в готелі 467 номерів, чотири відкритих басейни та два джакузі.
Станом на вівторок в Іспанії зареєстрували два підтверджених випадки коронавіруса. Обидва - серед іноземних туристів - у німця на канарському острові Гомера і британця на Майорці.
Перші випадки в Австрії і Хорватії
Тим часом цього ж дня в Австрії зафіксували перші два випадки зараження коронавірусом. Про це повідомив глава австрійської федеральної землі Тіроль Гюнтер Платтер (Günther Platter), передає агенція новин dpa.
Повідомляється, що першими інфікованими в Австрії стали дві 24-річних особи. Одна з цих осіб походить з Ломбардії в Італії, де вже зафіксували спалах інфікування коронавірусом. Зазначається, що їхній стан стабільний і наразі у них спостерігалась лише невелика лихоманка. Вони самі звернулися до лікарні, де тест на коронавірус показав позитивний результат.
У вівторок також офіційно було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом у Хорватії - його виявили у чоловіка з Загреба, який нещодавно повернувся з італійського Мілана.
Наймасовіше поширення вірусу в Європі зафіксовано в Італії. Там від захворювання померли семеро людей, усі вони люди похилого віку. Кількість інфікованих сягнула 283 осіб, більшість з цих випадків на півночі країни в Ломбардії. Всього в світі коронавірус COVID-19 діагностували у більш ніж 80 тисяч осіб, його жертвами стали понад 2700 осіб.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Поліцейський контроль на кордоні карантинної зони
Близько 52 тисяч осіб, що проживають в 11 населених пунктах на півночі Італії, фактично виявилися відрізаними від зовнішнього світу через карантин, пов'язаний з епідемією коронавірусу. В'їзд в ці міста і виїзд з них можливі лише за спеціальним дозволом. Порушникам загрожує "кримінально-правова" відповідальність.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Порожні вулиці
Кодоньо - місто з 15-тисячним населенням в італійському регіоні Ломбардія. Через загрозу поширення коронавірусу усі його магазини і закусочні зараз закриті. Лише деякі жителі зважуються вийти на вулицю. Що стало причиною різкого зростання кількості заражених коронавірусом на півночі Італії, досі невідомо. За словами прем'єра Італії Джузеппе Конте, карантин триватиме два тижні.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Кількість хворих стрімко зростає
20 лютого діагноз коронавірусу підтвердився у 38-річного жителя міста Кодоньо. З того часу кількість хворих з його кола спілкування неухильно зростає. На даний момент батьки чоловіка (на фото) перебувають під наглядом лікарів. Проте він не є так званим "нульовим пацієнтом", з якого почалося поширення коронавірусу в регіоні.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Закупівля продуктів про запас
Через стрімке зростання кількості випадків зараження коронавірусом у регіоні багато італійців почали закуповувати про запас продукти харчування і предмети першої необхідності. Ці люди чекають своєї черги, щоб зайти в супермаркет у місті Казальпустерленго. Покупців запускають туди групами по 40 осіб, щоб уникнути тисняви.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Високий попит на захисні маски
Страх перед коронавірусом зростає і в великих містах на півночі Італії. Як випливає з оголошення на дверях, у цій аптеці в Турині респіраторні маски та дезінфікуючий гель для рук вже розпродані. Тонкі захисні маски, подібні до тих, що використовуються в операційних, не гарантують стовідсоткового захисту від коронавірусу. До того ж, їх необхідно регулярно міняти.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Карнавал у Венеції
Через епідемію коронавірусу в Венеції перервали традиційний карнавал, який мав тривати до 25 лютого. За даними на 24 лютого, в Італії зафіксовано понад 200 випадків зараження коронавірусом. Шість осіб померли від небезпечної інфекції.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Показ мод в інтернеті
Італійська столиця моди Мілан розташована лише за 60 кілометрів від міста Кодоньо. 18 лютого в Мілані почався знаменитий тиждень моди. Однак через епідемію коронавірусу модельному дому Джорджіо Армані довелося демонструвати свою нову колекцію в порожньому залі з трансляцією в інтернеті. Інші покази мод були скасовані.
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Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Скасування футбольних матчів
Усі спортивні заходи в областях Ломбардія і Венеція скасовані щонайменше до 1 березня. Таким чином італійська влада намагається запобігти або хоча б сповільнити подальше поширення коронавірусу. Крім іншого, на невизначений термін був перенесений матч чемпіонату Італії між міланським "Інтером" і командою "Сампдорія" з Генуї.
Автор: Олена Гункель