Сотні туристів у готелі на Тенеріфе перевіряють на коронавірус

Сотні туристів, які зупинилися в готелі H10 Costa Adeja Palace на іспанському острові Тенеріфе, отримали у вівторок, 25 лютого, вказівку ​​залишитися у своїх номерах до подальших розпоряджень місцевих органів охорони здоров'я.

Влада ухвалила таке рішення після того, як у одного з постояльців готелю був зафіксований позитивний результат під час проходження тесту на коронавірус. Цей чоловік приїхав з півночі Італії. Тепер на зараження вірусом перевірятимуть усі його можливі контакти.

Місцева влада поки не говорить про карантин. Аналізи туриста з Італії відправили до Мадрида для повторної перевірки. Всього в готелі 467 номерів, чотири відкритих басейни та два джакузі.

Станом на вівторок в Іспанії зареєстрували два підтверджених випадки коронавіруса. Обидва - серед іноземних туристів - у німця на канарському острові Гомера і британця на Майорці.

Перші випадки в Австрії і Хорватії

Тим часом цього ж дня в Австрії зафіксували перші два випадки зараження коронавірусом. Про це повідомив глава австрійської федеральної землі Тіроль Гюнтер Платтер (Günther Platter), передає агенція новин dpa.

Повідомляється, що першими інфікованими в Австрії стали дві 24-річних особи. Одна з цих осіб походить з Ломбардії в Італії, де вже зафіксували спалах інфікування коронавірусом. Зазначається, що їхній стан стабільний і наразі у них спостерігалась лише невелика лихоманка. Вони самі звернулися до лікарні, де тест на коронавірус показав позитивний результат.

У вівторок також офіційно було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом у Хорватії - його виявили у чоловіка з Загреба, який нещодавно повернувся з італійського Мілана.

Наймасовіше поширення вірусу в Європі зафіксовано в Італії. Там від захворювання померли семеро людей, усі вони люди похилого віку. Кількість інфікованих сягнула 283 осіб, більшість з цих випадків на півночі країни в Ломбардії. Всього в світі коронавірус COVID-19 діагностували у більш ніж 80 тисяч осіб, його жертвами стали понад 2700 осіб.