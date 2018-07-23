Сотні біженців прорвалися до іспанського ексклаву в Північній Африці

Близько 400 африканських біженців у четвер, 26 липня, вдерлися до іспанського ексклаву Сеута, розташованого у Північній Африці на кордоні з Марокко. Вони "раптово і агресивно" перелізли через подвійний паркан з колючого дроту, повідомив представник іспанської поліції, передає агенція AFP. За іншими даними, нападників було близько 600.

Мігранти напали на сили безпеки, використовуючи негашене вапно та інші засоби. За даними Червоного Хреста, травми під час перетину шестиметрового паркану та заворушень отримали близько 132 мігрантів. З них 11 були направлені у лікарні для надання медичної допомоги. Також постраждали 22 співробітники сил безпеки, з яких четверо були госпіталізовані.

Африканські біженці регулярно намагаються потрапити на територію іспанського ексклаву. За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), з початку цього року близько трьох тисяч мігрантів спробували потрапити до іспанських ексклавів Мелілья і Сеута, розташованих у Північній Африці.

У поточному році Іспанія випередила інші країни за кількістю мігрантів, що прибувають до її берегів. З початку року до середини липня країна прийняла понад 18 тисяч біженців.

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