Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сонячна система".
Сонячна система охоплює Сонце, планети, які обертаються навколо нього, а також їхні природні супутники, карликові планети та інші небесні тіла на кшталт комет, астероїдів та метеоритів, а також усю сукупність частинок газу та пилу, котрі "прив'язані" до Сонця його силою тяжіння. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.