Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Сонячна система

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сонячна система".

Сонячна система охоплює Сонце, планети, які обертаються навколо нього, а також їхні природні супутники, карликові планети та інші небесні тіла на кшталт комет, астероїдів та метеоритів, а також усю сукупність частинок газу та пилу, котрі "прив'язані" до Сонця його силою тяжіння. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Космічний апарат Lucy вийшов на міжпланетну траекторію - NASA

Космічний апарат Lucy вийшов на міжпланетну траекторію - NASA 16.10.2021

Американський космічний апарат вивчатиме дві групи Троянських астероїдів, які можуть надати дані про початковий період формування та еволюцію планет Сонячної системи.
Як пенсіонери з НАСА врятували космічний телескоп Хаббл

Як пенсіонери з НАСА врятували космічний телескоп "Хаббл" 20.09.2021

Коли на космічному телескопі "Хаббл", якому вже понад 30 років, раптово вийшов з ладу комп'ютер, НАСА довелося звернутися за допомогою до колишніх співробітників, а ті не сплохували.
Зонд NASA взяв проби космічного пилу астероїда (21.10.2020)

Зонд NASA взяв проби космічного пилу астероїда (21.10.2020) 21.10.2020

У NASA святкують успіх операції, проведеної за 320 млн км від Землі. Космічний зонд OSIRIS-REx взяв зразки пилу і ґрунту з поверхні астероїда Бенну. Дивіться, як це відбувалося.
Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року 17.09.2020

Зорі, полярне сяйво та місячні ландшафти: Гринвіцька королівська обсерваторія щороку обирає найкращі астрономічні фотографії. Найкрасивіші знімки 2020 року - у фотопідбірці DW.

Нобелівську премію з фізики присудили за революцію в астрономії

Нобелівську премію з фізики присудили за революцію в астрономії 08.10.2019

Лауреатами премії з фізики стали канадець Джеймс Піблз та астрономи Майкл Меджор і Дідьє Кело з Женевського університету.
Дітям у Німеччині пропонують дати назви далеким космічним тілам

Дітям у Німеччині пропонують дати назви далеким космічним тілам 07.06.2019

До вересня цього року шкільні класи, групи в дитсадочках та астрономи-любителі ФРН можуть надсилати свої пропозиції щодо назв двох виявлених раніше небесних об'єктів: HD32518 та HD32518b.
Науковці відкрили 14-й супутник Нептуна

Науковці відкрили 14-й супутник Нептуна 21.02.2019

Науковці відкрили 14-й та найменший з досі відомих супутників Нептуна. Його діаметр - лише 34 кілометри. Супутник назвали Гіпокамп.
Кривавий Місяць та інші небесні феномени 2019 року

Кривавий Місяць та інші небесні феномени 2019 року 20.01.2019

Повне місячне затемнення вночі 21 січня буде унікальним. Річ у тім, що першого дня повного місяця він особливо близько підійде до Землі.

Зонд НАСА уперше долетів на "край світу" (02.01.2019) 02.01.2019

Ще ніколи космічний апарат із Землі не залітав так далеко в космос. Зонд НАСА New Horizons пролетів повз астероїд, що за 6,5 млрд кілометрів від нашої планети.

Зонд NASA здійснює історичний проліт повз найвіддаленіше тіло Сонячної системи

Зонд NASA здійснює історичний проліт повз найвіддаленіше тіло Сонячної системи 01.01.2019

Космічний зонд NASA наблизився до найбільш віддаленої ділянки Сонячної системи. Перший сигнал з зонду на Землю очікується незабаром.
Зонд OSIRIS-REx вийшов на орбіту астероїда Бенну

Зонд OSIRIS-REx вийшов на орбіту астероїда Бенну 03.12.2018

Космічний зонд NASA OSIRIS-Rex після двох років польоту вийшов на орбіту астероїда Бенну. Згодом він має взяти проби поверхні астероїда і доправити їх на Землю.
Європейсько-японський космічний зонд стартував до Меркурія

Європейсько-японський космічний зонд стартував до Меркурія 20.10.2018

Зонд місії BepiColombo досягне планети у 2025 році. Виведені ним супутники досліджуватимуть поверхню та магнітні поля Меркурія.

Вчені вперше виявили на Марсі озеро з водою у рідкому стані

Вчені вперше виявили на Марсі озеро з водою у рідкому стані 25.07.2018

Вода занадто холодна та перенасичена солями, щоб у ній могло існувати життя. Відкриття, на думку вчених, дасть поштовх до ще ретельнішого пошуку прихованих водних масивів на Марсі.

Астрономи вперше виявили в Сонячній системі астероїд з глибин космосу

Астрономи вперше виявили в Сонячній системі астероїд з глибин космосу 21.05.2018

Виявлене небесне тіло, котре охрестили номером 2015 BZ509, перебуває поблизу орбіти Юпітера, але рухається у зворотному від майже всіх тіл Сонячної системи напрямку.
Директор ESA: Космонавтика долає земні конфлікти

Директор ESA: Космонавтика долає земні конфлікти 26.01.2018

Незважаючи на політичні розбіжності між Європою і Росією, співпраця у космічній галузі не припиняється. Директор ESA Йоганн-Дітріх Вернер розповів DW, чому Космос став невід'ємною частиною життя кожного.

Cassini: фінал героїчної космічної місії до Сатурна (15.09.2017) 15.09.2017

Космічна місія легендарного зонду Cassini стала історією. Він надіслав на Землю унікальні дані про Сатурн та його супутники. І завершив свою роботу не менш героїчно: згорів у атмостфері планети.

Інші статті