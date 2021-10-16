На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сонячна система".

Сонячна система охоплює Сонце, планети, які обертаються навколо нього, а також їхні природні супутники, карликові планети та інші небесні тіла на кшталт комет, астероїдів та метеоритів, а також усю сукупність частинок газу та пилу, котрі "прив'язані" до Сонця його силою тяжіння. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.