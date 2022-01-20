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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сонячна енергія".
Сонячну енергію можна використовувати як безпосередньо - за допомогою фотовольтаїки та сонячних колекторів, - так і опосередковано, оскільки сонячна енергія є джерелом енергії вітру, води, тепла морів, біомаси та ін. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Нині багато компаній використовують літій-іонні батареї для зберігання електроенергії, виробленої з сонячної енергії. Але багато розробників працюють над принципово новими технологіями, які можуть полегшити способи використання відновлюваної енергії.
Великобританія: смерть через забруднення повітря? Швейцарія: кому потрібна енергія сонця? Албанія: афганські біженці застрягли в місцевому готелі. Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить вулкан?
Росія: доки триватимуть тортури та знущання у в'язницях. Балкани: як музика об'єднує старих ворогів. Великобританія: чому активісти в шоці від вугільної стратегії країни. Нідерланди: як живеться в будинку на колесах на сонячній енергії.
За те, що американці більше не заважатимуть добудувати "Північний потік-2", німці взяли на себе чимало енергетичних зобов’язань перед Україною. Аби розумно використати це, Україна має виконати низку власних домашніх завдань. Ось п’ять головних проблем вітчизняного енергоринку.
Багато що свідчить на користь сонячної енергії. Вона чиста, відновлювана - і тепер навіть дешевша за енергію вугілля або природного газу. Звучить досить чудово, так? Але поки це лише крихітна частка світового виробництва електроенергії. Чому б нам не використовувати її набагато більше?
Герман Галущенко став міністром енергетики, а Юрій Вітренко очолив "Нафтогаз". На тлі будь-яких рокіровок в енергополітиці незмінним лишається, що енергоринок України працює на прибутки українських олігархів. Вони заробили мільярдні статки завдяки газу, генерації тепла та електрики. Хто чим володіє?