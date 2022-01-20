Як сонячна енергія стала такою дешевою і чому вона не скрізь (30.04.2021)

Багато що свідчить на користь сонячної енергії. Вона чиста, відновлювана - і тепер навіть дешевша за енергію вугілля або природного газу. Звучить досить чудово, так? Але поки це лише крихітна частка світового виробництва електроенергії. Чому б нам не використовувати її набагато більше?