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Сонячна енергія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сонячна енергія".

Сонячну енергію можна використовувати як безпосередньо - за допомогою фотовольтаїки та сонячних колекторів, - так і опосередковано, оскільки сонячна енергія є джерелом енергії вітру, води, тепла морів, біомаси та ін. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нові технології для зберігання сонячної енергії (20.01.2022) 20.01.2022

Нині багато компаній використовують літій-іонні батареї для зберігання електроенергії, виробленої з сонячної енергії. Але багато розробників працюють над принципово новими технологіями, які можуть полегшити способи використання відновлюваної енергії.
Наскільки зелена сонячна енергія? (відео)

Наскільки "зелена" сонячна енергія? (відео) 23.11.2021

Сонце дає зелену енергію за дедалі нижчими цінами. Чудово, правда? Однак насправді енергія сонця має деякі не дуже екологічні сторони. DW виявила три головні недоліки сонячної енергії - дивіться, наскільки вони серйозні.

Наскільки зелена сонячна енергія насправді? (19.11.2021) 19.11.2021

Сонце дає зелену енергію за дедалі нижчими цінами. Чудово, правда? Однак насправді енергія сонця має деякі не дуже екологічні сторони. DW виявила три головні недоліки сонячної енергії - дивіться, наскільки вони серйозні.
Смерть дитини через забруднене повітря? - Європа у фокусі (15.11.2021)

Смерть дитини через забруднене повітря? - "Європа у фокусі" (15.11.2021) 15.11.2021

Великобританія: смерть через забруднення повітря? Швейцарія: кому потрібна енергія сонця? Албанія: афганські біженці застрягли в місцевому готелі. Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить вулкан?

Будинок на колесах на сонячній енергії (05.11.2021) 05.11.2021

Нідерландські студенти розробили будинок на колесах, що працює повністю на сонячній енергії. Цей кемпер може проїхати 600 км за день і ще й підживлювати кухонні прилади.
Вугільна криза по-британськи - Європа у фокусі (відео)

Вугільна криза по-британськи - "Європа у фокусі" (відео) 03.11.2021

Росія: доки триватимуть тортури у в'язницях. Балкани: як музика об'єднує старих ворогів. Великобританія: чому активісти в шоці від вугільної стратегії країни. Нідерланди: як живуть у будинку на колесах на енергії сонця.
Повернення до вугілля у Великобританії? Європа у фокусі (02.11.2021)

Повернення до вугілля у Великобританії? "Європа у фокусі" (02.11.2021) 03.11.2021

Росія: доки триватимуть тортури та знущання у в'язницях. Балкани: як музика об'єднує старих ворогів. Великобританія: чому активісти в шоці від вугільної стратегії країни. Нідерланди: як живеться в будинку на колесах на сонячній енергії.

Енергетичний ринок України: 5 найбільших проблем (відео)

Енергетичний ринок України: 5 найбільших проблем (відео) 30.07.2021

За те, що США більше не заважатимуть добудувати "Північний потік-2", німці взяли на себе енергетичні зобов’язання перед Україною. Утім, Київ має виконати і свої домашні завдання. Ось 5 головних проблем енергоринку.

Олігархи, водень, "зелений" тариф: куди дрейфує енергетичний ринок України (29.07.2021) 29.07.2021

За те, що американці більше не заважатимуть добудувати "Північний потік-2", німці взяли на себе чимало енергетичних зобов’язань перед Україною. Аби розумно використати це, Україна має виконати низку власних домашніх завдань. Ось п’ять головних проблем вітчизняного енергоринку.

У Німеччині презентували електромобіль на сонячних батареях (29.07.2021) 29.07.2021

Мюнхенський стартап створив автомобіль, який працює на енергії сонця. Розробники обіцяють, що отриманої за день енергії сонця вистачить на 30 км пробігу, а заряду акумулятора – на 305 км.

Як сонячна енергія стала такою дешевою і чому вона не скрізь (30.04.2021)

Як сонячна енергія стала такою дешевою і чому вона не скрізь (30.04.2021) 30.04.2021

Багато що свідчить на користь сонячної енергії. Вона чиста, відновлювана - і тепер навіть дешевша за енергію вугілля або природного газу. Звучить досить чудово, так? Але поки це лише крихітна частка світового виробництва електроенергії. Чому б нам не використовувати її набагато більше?
Енергетика та олігархи: кому належить енергоринок України (відео)

Енергетика та олігархи: кому належить енергоринок України (відео) 29.04.2021

Герман Галущенко став міністром енергетики, а Юрій Вітренко очолив "Нафтогаз". Попри ці рокіровки енергоринок України працює передусім на прибутки українських олігархів. Хто чим володіє?

Газ, сонце, водень: як українські олігархи поділили енергетичний ринок (29.04.2021) 29.04.2021

Герман Галущенко став міністром енергетики, а Юрій Вітренко очолив "Нафтогаз". На тлі будь-яких рокіровок в енергополітиці незмінним лишається, що енергоринок України працює на прибутки українських олігархів. Вони заробили мільярдні статки завдяки газу, генерації тепла та електрики. Хто чим володіє?

Перша електростанція на даху багатоповерхівки у Києві (24.11.2020) 24.11.2020

На даху багатоповерхівки у Києві встановили першу промислову сонячну електростанцію. Інвестиційний проєкт вартістю 330 тисяч доларів має окупитися за 5-6 років. Але мешканці заробляють вже сьогодні. Як і на чому? 

Сонячна енергія - нова королева енергопостачання? (21.10.2020) 21.10.2020

Експерти Міжнародного енергетичного агентства прогнозують провідну роль сонячній енергії. Щороку після 2022-го вона встановлюватиме нові рекорди і стане дешевшою від енергії з вугільних електростанцій.

Як німецьке село повністю перейшло на "зелену" енергію (11.12.2019) 11.12.2019

Без вугілля, газу і мазуту. Село Вільдпольдсрід у Німеччині повністю перейшло на "зелену" енергію. Делегації з цілого світу відвідують місцеву громаду, щоб подивитися на енергетичну революцію. Як їм це вдалося?
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