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Собака

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "собаки".

Собака вважається найдревнішою з усіх домашніх тварин. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як від війни рятують тварин у Харкові (09.04.2022) 09.04.2022

На вулицях Харкова вже багато бездоглядних тварин. Чому деякі біженці не можуть їх забрати з собою?
Сумки, собаки, сльози: як вокзал Берліна перейшов на українську мову

Сумки, собаки, сльози: як вокзал Берліна перейшов на українську мову 22.03.2022

Столиця Німеччини переживає небувалий наплив біженців з України. Впоратися з ним місто може лише завдяки хвилі солідарності серед містян. Репортаж DW.
Як українці рятують домашніх тварин від війни (фотогалерея)

Як українці рятують домашніх тварин від війни (фотогалерея) 18.03.2022

Залишаючи рідні місця, люди намагаються не кидати своїх котів, собак та інших домашніх улюбленців. Ті, хто лишається в Україні, рятуються в бомбосховищах разом з улюбленцями.

Як собаки і кішки рятують солдатів на передовій (13.01.2022) 13.01.2022

Українські військовослужбовці розповідають, що собаки і кішки на передовій попереджають своєю поведінкою про можливі обстріли, а також знімають стрес. Ось кілька історій.

В Україні оновили перелік небезпечних порід собак, для яких потрібен намордник

В Україні оновили перелік небезпечних порід собак, для яких потрібен намордник 11.11.2021

Німецьку вівчарку, лабрадора-ретривера, сенбернара і хаскі виключено з переліку небезпечних порід собак в Україні. Список порід собак, яких треба вигулювати на повідку та з намордником, суттєво скоротили.
У Німеччині вже не розігнатися? - Європа у фокусі (відео)

У Німеччині вже не розігнатися? - "Європа у фокусі" (відео) 04.10.2021

Німеччина: чому німці бояться обмеження швидкості на дорогах. Австрія: танення льодовиків загрожує зсувами й повенями. Греція: вино з морського дна за старовинним рецептом. Чехія: навіщо дітям з інвалідністю стартап.

Рекорди швидкості на німецьких автобанах в минулому? - "Європа у фокусі" (04.10.2021) 04.10.2021

Чому німці бояться обмеження швидкості на дорогах. Як в Австрії тануть льодовики. Навіщо в Греції вино відправляють на морське дно. Для чого дітям з інвалідністю в Чехії створили стартап. Як собаки рятують потопаючих в Італії.
У Німеччині 2020 року зібрано рекордну кількість податків на собак

У Німеччині 2020 року зібрано рекордну кількість податків на собак 15.09.2021

У 2020 році за рахунок оподаткування власників собак німецька скарбниця отримала 380 мільйонів євро, підрахувало Федеральне статистичне відомство.

Інноваційна діагностика: чи може собака винюхати рак? (01.09.2021) 01.09.2021

Собаки відчувають і розрізняють запахи значно краще, ніж люди. Нишпоркам можна довіряти пошук не лише наркотиків чи вибухівки, але й онкологічних захворювань у людей. Наскільки точні такі діагнози?

Інвалідні візки для покалічених тварин українського виробництва (24.08.2021) 24.08.2021

Інвалідні візки - шанс на продовження повсякденного життя травмованої людини. А як щодо тварин? В Україні дають другий шанс покаліченим собакам, ставлячи їх на інвалідні візки. І виробляють ці пристосування для домашніх тварин - в Україні.

Джо Байден з дружиною оплакують смерть свого собаки Чемпа

Джо Байден з дружиною оплакують смерть свого собаки Чемпа 19.06.2021

Президентське подружжя повідомило про смерть їхньої німецької вівчарки з кличкою Чемп.

Собача шерсть - краща за овечу? (14.05.2021) 14.05.2021

500 тонн собачої шерсті можна збирати у Європі щороку. Для одягу вона пасує не гірше, за овечу, переконаний німецький стартап, який вирішив зробити на цьому вигідний бізнес.
У Фінляндії тести на коронавірус роблять... собаки - Європа у фокусі (відео)

У Фінляндії тести на коронавірус роблять... собаки - "Європа у фокусі" (відео) 30.11.2020

Чому діти частіше вмирають від раку у Франції. Новий потік біженців до Європи - через Канарські острови. Як турецький підліток став кулінарною зіркою на Інстаграм.
Собаки розпізнають COVID-19 за запахом. Як цим користуються в ЄС

Собаки розпізнають COVID-19 за запахом. Як цим користуються в ЄС 26.10.2020

Фінські дослідники заявляють, що навчені ними собаки можуть швидко й надійно розпізнати коронавірус за запахом. Але поки що цією практикою користуються дуже рідко. В чому причина?

У Фінляндії собаки виявляють коронавірус за запахом (25.09.2020) 25.09.2020

В аеропорту Гельсінкі собаки виявляють коронавірус за запахом. Потрібно лише провести по шкірі людини тестовою серветкою і передати її собаці. Результат практично 100%, запевняють фінські вчені. Це пілотний проєкт і перший такого масштабу в Європі.

Як німці утримують собак (відео)

Як німці утримують собак (відео) 25.08.2020

У Німеччині власників собак хочуть зобов'язати двічі на день виходити з ними на прогулянку тривалістю в одну годину. Утримання собак тут дуже регламентоване - податки, страховки, іспити… Дивіться "Відкривай Німеччину"!
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