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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "собаки".
Собака вважається найдревнішою з усіх домашніх тварин. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Чому німці бояться обмеження швидкості на дорогах. Як в Австрії тануть льодовики. Навіщо в Греції вино відправляють на морське дно. Для чого дітям з інвалідністю в Чехії створили стартап. Як собаки рятують потопаючих в Італії.
Інвалідні візки - шанс на продовження повсякденного життя травмованої людини. А як щодо тварин? В Україні дають другий шанс покаліченим собакам, ставлячи їх на інвалідні візки. І виробляють ці пристосування для домашніх тварин - в Україні.
В аеропорту Гельсінкі собаки виявляють коронавірус за запахом. Потрібно лише провести по шкірі людини тестовою серветкою і передати її собаці. Результат практично 100%, запевняють фінські вчені. Це пілотний проєкт і перший такого масштабу в Європі.