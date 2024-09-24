Усе: цих маленьких собак господарі обтирають після водних розваг. Дохід від акцій із купанням собак - важливий додатковий заробіток для басейнів, багато з яких по всій Німеччині переживають не найкращі часи. Та деякі з них все одно жертвують зароблені гроші на притулки чи їжу для тварин.