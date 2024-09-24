Купальний сезон для собак у німецьких басейнах
Для людей купальний сезон у відкритих басейнах у Німеччині майже всюди завершився. Натомість у багатьох із них з приходом осені можна плавати собакам.
Задоволення з бризками
Зазвичай із тваринами заходити на територію басейнів - навіть відкритих - у Німеччині заборонено. Але коли велика спека позаду, наприкінці купального сезону в місті Бедбург на заході Німеччини, як виняток, у воду дозволено стрибати чотириногим. Собака Роня (на фото), судячи з усього, задоволена.
Гордий плавець
Диви, що я спіймав: на щастя, цей фламінго з пластику. Акція купання для собак у вересні відбувається у багатьох німецьких басейнах просто неба. Умовою для участі є страхування цивільної відповідальності у власників та сертифікат вакцинації для собак.
Свято для чотириногих
Скільки ще чекати? Французькі бульдоги Бадді та Ельфріде та суміш більгя з таксою Лудо з нетерпінням чекають на те, що їхні двоногі господарі кинуть у басейн іграшку. Для багатьох собак та їхніх господарів купання для тварин у відкритому басейні Вальтерсгаузен у Тюрингії - особлива подія, яка відбувається щороку.
Любитель поплескатись
Її ніщо не може зупинити: англійський кокер-спаніель Дейзі стрибає у басейн, аби дістати іграшку. Про ймовірне забруднення басейнів шерстю їхнє керівництво не переживає. У більшості випадків фільтри вже відключені, та й взагалі після собачого купання воду випустять, аби провести ґрунтовну чистку.
Першим ділом у воду
Головне - задоволення: у багатьох відкритих басейнах тваринам можна не лише в воду, але й на галявини, де зазвичай відпочивають і загоряють відвідувачі. Але цей пес першим ділом вирішив стрибнути у воду.
Заманити у воду
Не всі собаки однаково захоплені водою: Мерліна його господарка Клаудія Краус заманює у басейн шматочками сиру. Спільне купання - це ще й посилення зв'язку господарів із домашніми улюбленцями.
Поплавали - треба сохнути
Усе: цих маленьких собак господарі обтирають після водних розваг. Дохід від акцій із купанням собак - важливий додатковий заробіток для басейнів, багато з яких по всій Німеччині переживають не найкращі часи. Та деякі з них все одно жертвують зароблені гроші на притулки чи їжу для тварин.