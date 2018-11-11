 Сміла: теплом забезпечена лише половина будинків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2018

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Новини

Сміла: теплом забезпечена лише половина будинків

У Смілі в Черкаській області, де запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення, запустили теплопостачання.

Тільки після втручання уряду і президента у Смілі відновили теплопостачання

Тільки після втручання уряду і президента у Смілі відновили теплопостачання

У місті Сміла в Черкаській області почали поступово відновлювати теплопостачання у житлові будинки, лікарні та школи, повідомив у Facebook міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко у п'ятницю, 16 листопада.

 "У робочому режимі по подачі теплоносія працює 9 котелень. Підключено газопостачання на 15 котелень (з 20), які забезпечують теплом 8 дитсадків, 9 шкіл, 3 лікарні та 77 житлових будинків зі 152", - написав він вдень 16 листопада. Міністр пообіцяв додатково інформувати пор вихід на робочий температурний режим інших котелень. 

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Напередодні щодо теплопостачання у Смілі провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій Зубку доручив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. На цьому засіданні був присутній і президент Петро Порошенко. "Я для того й ініціював децентралізацію, щоб передати левову частину коштів на місця, які сьогодні вже складають 52 відсотків консолідованого бюджету країни", - зауважив Порошенко. До його повноважень не належить ухвалення рішень щодо теплопостачання, однак він наголосив, що не "дасть порушувати права громадян" і ухвалив рішення "негайно дати людям тепло і газ під його відповідальність".

Раніше жителі Сміли перекривали три траси через затримку із підключенням опалення. Його затримують вже два роки поспіль.

Нагадаємо, надзвичайний стан через відсутність опалення оголошували також у Шепетівці в Хмельницькій області. Пізніше в Шепетівській міській раді заявили, що підключили дві з чотирьох котелень, які опалюють багатоквартирні житлові будинки та школи.

Так само проблеми із опаленням були у Кривому Розі, де мешканці 12 листопада прийшли під будівлю газопостачальника "Криворіжгаз" і вимагали розпочати опалення. Вони палили шини і блокували доступ пожежних машин. В той самий час невідомі увірвалися до офісу газопостачальника і незаконно самотужки відкрили засувки і запустили п'ять котелень із шести. У "Нафтогазі" повідомили, що "Криворізька теплоцентраль" на той час не виконала умов для отримання газу в рамках спеціальних зобов'язань з його поставки, через що не почала виробництво тепла. 

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