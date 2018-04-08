 Смерть чоловіка у будинку ексочільника МЗС кваліфікували як вбивство | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.02.2020

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Смерть чоловіка у будинку ексочільника МЗС кваліфікували як вбивство

Поліція перекваліфікувала смерть чоловіка у будинку ексміністра закордонних справ із самогубства на умисне вбивство. За даними ЗМІ, йдеться про смерть підприємця Сергія Старицького у будинку Леоніда Кожари.

Поліція перекваліфікувала смерть чоловіка у будинку ексміністра МЗС із самогубства на умисне вбивство

Поліція перекваліфікувала смерть чоловіка у будинку ексміністра МЗС із самогубства на умисне вбивство

Національна поліція України за погодженням з прокуратурою у суботу, 22 лютого, перекваліфікувала смерть чоловіка в будинку колишнього міністра закордонних справ із самогубства на умисне вбивство.

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Правоохоронці встановили, що у будинку перебували троє осіб - подружжя та їхній гість. Усі троє вживали алкогольні напої. За словами жінки, вона була в іншій кімнаті, коли гість вистрілив собі у голову з пістолета господаря. 

Утім, згодом правоохоронці отримали дані, які дають підстави припускати, що чоловік міг не сам покінчити із життям. "Відтак за погодженням із прокуратурою кримінальне провадження перекваліфіковано із самогубства на умисне вбивство - ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України", - зазначили у поліції.

Для встановлення всіх обставин події проводяться першочергові слідчі дії, серед яких - низка експертиз.

Нагадаємо, 21 лютого у поліцію надійшло повідомлення про самогубство у чоловіка у селі Чайки Київської області. За даними українських ЗМІ, йдеться про смерть підприємця Сергія Старицького, який помер у будинку ексочільника МЗС Леоніда Кожари. Останній був міністром в уряді колишнього прем'єра Миколи Азарова.

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