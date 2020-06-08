Смерть Флойда: суд призначив для полісмена заставу у мільйон доларів

Суд у Міннеаполісі у понеділок, 8 червня, визначив запобіжний захід у вигляді застави у розмірі одного мільйона доларів для колишнього американського офіцера поліції Дерека Шовіна, якого обвинувачують у вбивстві Джорджа Флойда під час його затримання.

Дивитись відео 02:09 Поділитись Мародерство і протести: що відбувається у США? (02.06.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3d8M3 Мародерство і протести: що відбувається у США? (02.06.2020)

При цьому підозрюваний погодився на низку умов суду у випадку внесення за нього застави у зазначеному розмірі та звільнення з-під варти. Зокрема, Шовін не матиме права контактувати з членами родини Флойда, не матиме права працювати у сфері безпеки або забезпечення правопорядку, зобов'язаний буде здати зброю та не зможе залишати межі штату Міннесота, інформує агенція новин dpa.

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У понеділок Дерек Шовін, обвинувачений у вбивстві другого ступеня, вперше постав перед судом через відеозв'язок, перебуваючи у попередньому ув'язненні у в'язниці Міннесоти. Наступне судове слухання заплановане на 29 червня.

Смерть Джорджа Флойда

25 травня в Міннеаполісі після жорсткого затримання поліцейським помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. Гнів і обурення протестувальників викликало опубліковане у мережі відео затримання чоловіка.

На ньому видно, як він лежить на землі, до якої його колінами притискають поліцейські. Один з них тиснув коліном на шию Флойда, який голосно та неодноразово говорив, що не може дихати. Утім, поліцейський не припинив притискати чоловіка до землі, поки Флойд не замовкнув та не знепритомнів. Згодом Флойд помер у лікарні.

Публікація відео спричинила масові протести і заворушення у всій країні, які супроводжувалися зіткненням з поліцією, стріляниною, мародерством і запровадженням у багатьох містах США комендантської години.

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