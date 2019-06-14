Слухання щодо екстрадиції Ассанжа до США призначили на лютий 2020 року

Слухання справи щодо екстрадиції засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США розпочнеться 25 лютого наступного року. Таке рішення ухвалив у п'ятницю, 14 червня, суд у Великобританії. Влада США звинувачує Ассанжа у змові з колишньою американською військовою Челсі Меннінг, яка надала йому дані щодо американських операцій в Іраку та Афганістані. Проти нього було висунуто обвинувачення за 18 пунктами, серед них - незаконне отримання і оприлюднення засекречених документів, що стосуються питань національної оборони. У США засновника WikiLeaks можуть засудити до 175 років позбавлення волі.

Сам Ассанж, який брав участь у засіданні суду за допомогою відеозв'язку з в'язниці, заявив, що "уряд США намагався ввести в оману пресу", цитує агенція Reuters.

Прихильники Ассанжа біля будівлі суду

Адвокат Бен Брендон, що представляє Сполучені Штати, коротко виклав список обвинувачень проти Ассанжа, у тому числі в тому, що він зламав пароль мережі міноборони США. Засновник WikiLeaks заперечив це обвинувачення.

Обвинувач наголосив, що дії Ассанжа були небезпечними, а публікацією невідредагованих матеріалів він створив ризик завдання шкоди або затримання для багатьох інформаторів розвідки, в тому числі журналістів, правозахисників і політичних активістів.

Своєю чергою адвокат Ассанжа Марк Саммерс заявив, що обвинувачення проти його підзахисного були "обурливими та повномасштабними нападами на права журналіста та свободу слова". Він також зазначив, що Ассанж не мав доступу до комп'ютера, щоб стежити за справою.

Як повідомлялося, очільник міністерства внутрішніх справ Великобританії Саджид Джавід підписав рішення про видачу Ассанжа в США. Утім, рішення щодо екстрадиції має ухвалити суд.

11 квітня поліція Лондона заарештувала Джуліана Ассанжа в посольстві Еквадору в Лондоні. Поліцейські пред'явили йому ордер, виданий у червні 2012 року за неявку Ассанжа до суду.

Джуліан Ассанж переховувався в посольстві Еквадору з червня 2012 року, побоюючись арешту й екстрадиції до Швеції за обвинуваченням у зґвалтуванні. У травні 2017 року органи юстиції Швеції закрили справу стосовно Ассанжа, проте засновник Wikileaks побоювався видачі владі США, де йому загрожує довічне позбавлення волі за публікацію секретних документів про операції Сполучених Штатів в Іраку і Афганістані. 1 травня 2019 року британський суд засудив Ассанжа до майже року ув'язнення за обвинуваченнями в порушенні умов звільнення під заставу.