 Слухання у Суді ООН: Росія відкидає звинувачення, Київ каже про затягування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2019

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Новини

Слухання у Суді ООН: Росія відкидає звинувачення, Київ каже про затягування

Закиди України на адресу Росії у фінансуванні тероризму на Донбасі безпідставні, стверджує російська сторона в Міжнародному суді ООН. РФ хоче довести відсутність у суду юрисдикції, а Київ каже про затягування процесу.

Будівля Міжнародного суду ООН в Гаазі

Будівля Міжнародного суду ООН в Гаазі

Російська сторона на слуханнях у Міжнародному суді (МС) ООН у Гаазі відкинула звинувачення України у фінансуванні тероризму на Донбасі. Представники Росії під час слухань у Гаазі в понеділок, 3 червня, стверджували, що Москва не порушила підписану нею Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму, повідомляє агенція новин dpa.

За словами представників РФ на суді, на Сході України точиться збройний конфлікт, котрий вже забрав й життя багатьох цивільних осіб. Утім, запевнють вони, він не мав і не має жодного терористичного підґрунтя.

Так само російські представники рішуче відкинули звинувачення у причетності Росії до збиття над Донбасом влітку 2014 року пасажирського літака рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній", що коштувало життя майже 300 пасажирам та членам екіпажу.

Питання юрисдикції

На суді Україна позивається до РФ у справі порушення росіянами двох міжнародних конвенцій - про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію будь-яких форм расової дискримінації.

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Впродовж чотирьох днів слухань російська сторона намагатиметься насамперед переконати суддів МС ООН, що цей орган не має юрисдикції на розгляд позовів України. Напередодні в МЗС РФ наголошували, що намагатимуться довести в судді той факт, що "Україна недобросовісно намагається задіяти" механізми вирішення спорів у рамках Міжнародних конвенцій "для досягнення політичних цілей". "Природа українських звинувачень у бік Росії та суперечності, котрі виникли на цьому ґрунті між двома країнами, не мають стосунку до жодної з конвенцій", - наголошували в російському дипломатичному відомстві.

Так само російські дипломати вказували на те, що "Україна не намагалася сумлінно вирішити суперечності шляхом переговорів чи арбітражу".

Київ каже про спробу затягування процесу

Натомість заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль назвала російські заперечення в частині відсутності у МС ООН юрисдикції затягуванням процесу. Про це Зеркаль сказала журналістам 3 червня після слухань. "Це справді затягування процесу", - сказала Зеркаль, слова якої наводить агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Вона також повідомила, що суд розглядатиме питання юрисдикції до кінця поточного року. "Суду знадобиться час на ухвалення рішення - це до кінця року, а після цього росіянам буде надано ще 13 місяців на підготовку меморандуму. Все робиться, щоб затягнути процес", - сказала Зеркаль. За її словами, росіяни представляли ту ж аргументацію два роки тому. 

Як повідомлялося, у січні 2017 року Україна подала позов проти РФ, звинувативши Росію в порушенні двох Міжнародних конвенцій.

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