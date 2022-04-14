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Слуга народу

Слуга народу - українська політична партія та однойменний телесеріал. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Слуга народу".

Політична партія "Слуга народу" була зареєстрована 2017 року. До цього це політичне об'єднання називалось "Партією рішучих змін". Лідером партії "Слуга народу" є український комік Володимир Зеленський. Російськомовний телесеріал "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі виходить, починаючи від 2015 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Тюрма за неповернення чоловіків в Україну: Слуга народу проти ідеї

Тюрма за неповернення чоловіків в Україну: "Слуга народу" проти ідеї 14.04.2022

"Слуга народу" не голосуватиме за законопроєкт про відповідальність для чоловіків призовного віку, які не повернулися з-за кордону до України під час воєнного стану, заявив голова фракції Давид Арахамія.

Опитування: Європейська солідарність випередила б Слугу народу на виборах

Опитування: "Європейська солідарність" випередила б "Слугу народу" на виборах 16.02.2022

Якби парламентські вибори відбулися зараз, партія "Європейська солідарність" дістала б найбільше голосів. Однак у президентському рейтингу лідирує Володимир Зеленський, свідчать результати соціологічного опитування.
Зеленський: Ризики вторгнення Росії є, але паніка - найкращий друг ворогів

Зеленський: Ризики вторгнення Росії є, але паніка - найкращий друг ворогів 12.02.2022

За словами президента України Володимира Зеленського, на сьогодні в інформаційному просторі забагато даних щодо "глибокої повномасштабної війни" з боку Російської Федерації. Проте напад може статися будь-коли.
Депутата Київради від Слуги народу спіймали на хабарі в понад мільйон гривень

Депутата Київради від "Слуги народу" спіймали на хабарі в понад мільйон гривень 09.02.2022

Правоохоронці затримали депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина за одержання хабаря у понад мільйон гривень.
НАБУ затримало депутата, якого викрили на хабарі у пів мільйона гривень

НАБУ затримало депутата, якого викрили на хабарі у пів мільйона гривень 07.02.2022

Депутата Кузьміних з фракції "Слуга народу" оголосили в розшук, адже він нібито не з'влявся на виклики правоохоронців. Кузьміних стверджує, що він сам з'явився до НАБУ, "після того, як з інтернету дізнався про розшук".

В Україні хочуть запровадити звання Батько-герой

В Україні хочуть запровадити звання "Батько-герой" 04.02.2022

В українському парламенті рекомендували ухвалити за основу законопроєкт "слуг народу" щодо запровадження почесного звання "Батько-герой".

НАБУ розшукує депутата, якого викрили на хабарі у пів мільйона гривень

НАБУ розшукує депутата, якого викрили на хабарі у пів мільйона гривень 03.02.2022

Наприкінці січня депутата Кузьміних з фракції "Слуга народу" затримали через отримання хабаря у пів мільйона гривень. НАБУ оголосило депутата в розшук, адже він переховується і не з'вляється на виклики правоохоронців.
Повинні відповідати: Зеленський прокоментував відео про ДТП з Трухіним

"Повинні відповідати": Зеленський прокоментував відео про ДТП з Трухіним 02.02.2022

Президент України Володимир Зеленський сказав, що підтримує реакцію фракції та партії "Слуга народу" на відео з депутатом Олександром Трухіним після ДТП.
ЗМІ опублікували відео з місця ДТП за участю нардепа Трухіна зі Слуги народу

ЗМІ опублікували відео з місця ДТП за участю нардепа Трухіна зі "Слуги народу" 02.02.2022

На відео Трухін пропонує "відвантажити як бонус" поліцейському 150 тисяч зі словами "давай я тихенько в ліс піду". В "Слузі народу" кажуть, що виключать нардепа зі своїх лав.
Верховна Рада створила слідчу комісію для встановлення обставин анексії Криму

Верховна Рада створила слідчу комісію для встановлення обставин анексії Криму 01.02.2022

Головою комісії, до складу якої увійшли 10 народних депутатів, обрали представника фракції "Слуга народу" Ігора Копитіна. Строк повноважень ТСК - один рік з моменту створення.
В Україні на хабарі у пів мільйона гривень затримали депутата від правлячої партії

В Україні на хабарі у пів мільйона гривень затримали депутата від правлячої партії 28.01.2022

Правоохоронці затримали "на гарячому" депутата Верховної Ради. За повідомленнями ЗМІ, це народний обранець від фракції "Слуга народу" Сергій Кузьміних.

Нардеп від Слуги народу став власником телевізійного 4 каналу

Нардеп від "Слуги народу" став власником телевізійного "4 каналу" 28.12.2021

Власником телевізійного "4 каналу" став нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов. Він вніс до статутного фонду майже 4,4 мільйона гривень. 
Слуга народу вибачилася перед поліцією за поведінку нардепа Галушка

"Слуга народу" вибачилася перед поліцією за поведінку нардепа Галушка 23.12.2021

У партії "Слуга народу" обіцяють покарати народного депутата Миколу Галушка за образи на адресу працівників поліції. Його водій, який теж був учасником інциденту, вже притягнутий до відповідальності.
Слуга народу: в Німеччині і Франції показують серіал про (не) взірцевого політика

"Слуга народу": в Німеччині і Франції показують "серіал про (не) взірцевого політика" 21.12.2021

Серіал "Слуга народу" і документальний фільм про Володимира Зеленського показує німецько-французький телеканал Arte. Чим цікавий міжнародній аудиторії Зеленський в образі Василя Голобородька - в інтерв'ю DW.
Зеленський впевнено лідирує: електоральний рейтинг у грудні

Зеленський впевнено лідирує: електоральний рейтинг у грудні 10.12.2021

Володимир Зеленський очолює президентський рейтинг, у трійці з ним - Тимошенко і Порошенко, свідчать дані соцопитування. До Ради пройшли б вісім політичних партій, якби парламентські вибори провели на початку грудня.
Ахметов був у Вільнюсі паралельно з Шустером і гостями його дня народження - ЗМІ

Ахметов був у Вільнюсі паралельно з Шустером і гостями його дня народження - ЗМІ 01.12.2021

Рінат Ахметов був у Вільнюсі одночасно з Савіком Шустером, який святкував там день народження з відомими політиками і публічними особами. В "Слузі народу" допускають, що йдеться про створення нової партії.
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