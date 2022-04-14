Слуга народу - українська політична партія та однойменний телесеріал. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Слуга народу".

Політична партія "Слуга народу" була зареєстрована 2017 року. До цього це політичне об'єднання називалось "Партією рішучих змін". Лідером партії "Слуга народу" є український комік Володимир Зеленський. Російськомовний телесеріал "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі виходить, починаючи від 2015 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.