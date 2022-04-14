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Слуга народу - українська політична партія та однойменний телесеріал. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Слуга народу".
Політична партія "Слуга народу" була зареєстрована 2017 року. До цього це політичне об'єднання називалось "Партією рішучих змін". Лідером партії "Слуга народу" є український комік Володимир Зеленський. Російськомовний телесеріал "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі виходить, починаючи від 2015 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Якби парламентські вибори відбулися зараз, партія "Європейська солідарність" дістала б найбільше голосів. Однак у президентському рейтингу лідирує Володимир Зеленський, свідчать результати соціологічного опитування.
Депутата Кузьміних з фракції "Слуга народу" оголосили в розшук, адже він нібито не з'влявся на виклики правоохоронців. Кузьміних стверджує, що він сам з'явився до НАБУ, "після того, як з інтернету дізнався про розшук".
Серіал "Слуга народу" і документальний фільм про Володимира Зеленського показує німецько-французький телеканал Arte. Чим цікавий міжнародній аудиторії Зеленський в образі Василя Голобородька - в інтерв'ю DW.