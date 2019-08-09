"Слуга народу" пропонує призначити Олександра Ткаченка міністром культури

Фракція "Слуга народу" під час свого засідання в понеділок, 1 червня, підтримала призначення міністром культури України колишнього генерального директора телеканалу "1+1" Олександра Ткаченка. Про це повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

"Останні місяці він багато працював над порятунком креативних індустрій, підтримкою культури, йому вдалося напрацювати серйозний антикризовий пакет, і ми переконані, що йому під силу очолити мінкульт в такий складний період", - написала вона на своїй сторінці у Facebook. На посаду голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики замість Ткаченка фракція висуває Микиту Потураєва.

Ткаченко підтвердив своє висування на посаду міністра. "Фракція майже одноголосно підтримала мою кандидатуру на посаду міністра культури та інформаційної політики. Вдячний колегам за довіру. Попереду ще голосування в Раді", - написав він у Facebook.

Він також додав, що культура сьогодні перебуває в тривожному стані. "За період карантину ми уже декілька разів боролись за її фінансування. Спочатку під час секвестру бюджету, тепер - коли уряд не виділяє потрібного фінансування у своїй програмі. Мова про 1,8 мільярда гривень", - зазначив Ткаченко. Він додав, що мав ефективну співпрацю з колишнім міністром Володимиром Бородянським та плідно працює з виконувачкою обов'язків міністра Світланою Фоменко.

Пристайко стане послом у Великобританії

Окрім того, Євгенія Кравчук повідомила, що віцепрем'єр з євроінтеграції України Вадим Пристайко буде відряджений для роботи послом України у Великобританії. Вакантну посаду віцепрем'єра обійме колишня директорка урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

На посаду міністра екології профільний комітет та керівники інших комітетів рекомендували призначити Романа Абрамовського. На вакантну посаду в Конституційному Суді від Верховної Ради фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру вченого Віктора Кичуна.