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Слов'янськ є містом на сході України, в Донецькій області. Кількість жителів Слов'янська становить близько 113 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.