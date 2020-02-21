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Слов'янськ

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Слов'янськ".

Слов'янськ є містом на сході України, в Донецькій області. Кількість жителів Слов'янська становить близько 113 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Андрій Макаревич: Зеленський - не злодюга, не брехун і не жлоб

Андрій Макаревич: Зеленський - не злодюга, не брехун і не жлоб 21.02.2020

Незмінний фронтмен легендарного гурту "Машина времени" Андрій Макаревич в інтерв'ю DW поділився своїми думками про Зеленського та розповів, чим схожі виборці в Україні та Росії.
Підконтрольний Україні Донбас: успішний бізнес попри близькість війни

Підконтрольний Україні Донбас: успішний бізнес попри близькість війни 14.09.2017

Попри збройне протистояння між українськими військами та проросійським сепаратистами на Донбасі жителі підконтрольних Україні районів наважуються відкривати новий бізнес і досягають успіху. Репортаж DW.

ГПУ: В Італії арештували українця за підозрою у вбивстві журналіста на Донбасі

ГПУ: В Італії арештували українця за підозрою у вбивстві журналіста на Донбасі 01.07.2017

У Києві вважають арешт помилковим і готуються захищати українця. За даними Генпрокуратури України, йдеться про справу щодо загибелі італійського журналіста на Донбасі навесні 2014 року.
АТО чи воєнний стан: що про це думають жителі Донбасу (відео)

АТО чи воєнний стан: що про це думають жителі Донбасу (відео) 23.06.2017

В Києві гаряче дискутують, як змінити статус АТО та реінтегрувати Донбас. Репортаж DW про те, як до цього ставляться жителі профронтових міст.
Режисерка Школи №3: Війна змінює все навкруги

Режисерка "Школи №3": Війна змінює все навкруги 15.02.2017

У паралельній конкурсній програмі Generation 14plus на "Берлінале" покажуть документальний фільм про постраждалу від бойових дій школу в місті Миколаївка. DW поспілкувалася зі співрежисеркою стрічки Єлизаветою Сміт.
Гроші та бюрократія: чому відбудова Донбасу гальмує попри виділені кошти

Гроші та бюрократія: чому відбудова Донбасу гальмує попри виділені кошти 25.01.2017

На відбудову Донбасу минулоріч виділили чотири мільярди гривень. Однак вони майже не використані. Що стоїть на заваді відбудови зруйнованої інфраструктури регіону? Губернатор Донеччини Павло Жебрівський - в інтерв'ю DW.
У тіні війни, або Росіяни і російська мова в українському Сєвєродонецьку

У тіні війни, або Росіяни і російська мова в українському Сєвєродонецьку 08.09.2016

Лінія розмежування з сепаратистськими територіями на сході України, що виникла в 2014 році, ділить регіон, в якому мешкає багато етнічних росіян. Як живуть вони сьогодні? Репортаж із Сєвєродонецька.
У Краматорську та Слов'янську розпочала роботу патрульна поліція

У Краматорську та Слов'янську розпочала роботу патрульна поліція 14.05.2016

У Краматорську та Слов'янську Донецької області розпочало роботу управління патрульної поліції, яке стало двадцять п'ятим в Україні. Присягу прийняли 194 патрульних поліцейських.
Правовий прецедент: держава має відшкодувати майнові втрати українців внаслідок АТО

Правовий прецедент: держава має відшкодувати майнові втрати українців внаслідок АТО 12.05.2016

За допомогою Української Гельсінської спілки з прав людини мешканці Слов'янська вдалось домогтися державної компенсації за втрачене під час боїв зі сепаратистами житло.
Два роки після подій у Слов'янську: чого навчилась Україна?

Два роки після подій у Слов'янську: чого навчилась Україна? 12.04.2016

Через два роки після початку російської агресії Україна переглянула свою оборонну стратегію. Однак чи стали українці більш захищеними?

Деокупація Криму юридичним шляхом: які шанси на успіх? - DW Новини (25.01.2016) 25.01.2016

Росіяни не приїхали, українці наступають: у Страсбурзі розпочалась сесія ПАРЄ. Як просувається післявоєнна відбудова Слов'янська?
Вікторія Івлєва: Лінії розлому України

Вікторія Івлєва: Лінії розлому України 24.09.2015

Журналіст і фотограф Вікторія Івлєва подорожувала Україною напередодні війни. Її нова книга "Мандрівка чи подорож фейсбучного хробака Україною" розповідає про те, як жила країна між Майданом та війною.
Постраждалі від боїв у Слов’янську: Переселенці, яких для держави не існує

Постраждалі від боїв у Слов’янську: Переселенці, яких для держави не існує 21.08.2015

Допомога на Донбасі часом потрібна не тільки тим, хто приїхав з іншого міста, але й місцевим, які постраджали внаслідок бойових дій, утім не залишили батьківщини. Історія родини з відвойованого Києвом Слов’янська.
Потерпілі скаржаться на саботаж розслідування злочинів у Слов'янську

Потерпілі скаржаться на саботаж розслідування злочинів у Слов'янську 08.07.2015

Активісти, адвокати та потерпілі від злочинів проросійських бойовиків на Донбасі вимагають від правоохоронців розслідувати їх та встановити і покарати винних. За рік після звільнення Слов'янська цього і досі не сталося.

Прифронтовий Слов’янськ. Чому місто досі у руїнах? 18.06.2015

Незабаром рік, як у Слов'янську мирно. Як живеться мешканцям зруйнованого населеного пункту, і на яку допомогу вони можуть розраховувати?
Музикант Андрій Кохан про джазові Концерти Миру на Донбасі

Музикант Андрій Кохан про джазові Концерти Миру на Донбасі 25.12.2014

У східноукраїнських Дружківці, Краматорську й Слов’янську пройшли джазові Концерти Миру. Виступи організовано в рамках міжнародного фестивалю Jazz Bez. Музикант Андрій Кохан розповів в інтерв'ю DW подробиці.
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