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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Слов'янськ".
Слов'янськ є містом на сході України, в Донецькій області. Кількість жителів Слов'янська становить близько 113 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
На відбудову Донбасу минулоріч виділили чотири мільярди гривень. Однак вони майже не використані. Що стоїть на заваді відбудови зруйнованої інфраструктури регіону? Губернатор Донеччини Павло Жебрівський - в інтерв'ю DW.