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92-річна бабуся про обстріли Слов'янська

11 год. тому

"Пережила Голодомор і Другу світову, але такого ще не бачила". Так 92-річна Марія Рубан зі Слов'янська розповідає про останні обстріли міста. Її будинок зазнав серйозних ушкоджень.

https://www.dw.com/uk/92ricna-babusa-pro-obstrili-slovanska-vse-perezila-ale-takogo-se-ne-bacila-07092022/video-63044096
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