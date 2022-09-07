92-річна бабуся про обстріли Слов'янська

КонфліктиУкраїна92-річна бабуся про обстріли Слов'янськаTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїна11 год. тому11 год. тому"Пережила Голодомор і Другу світову, але такого ще не бачила". Так 92-річна Марія Рубан зі Слов'янська розповідає про останні обстріли міста. Її будинок зазнав серйозних ушкоджень. https://www.dw.com/uk/92ricna-babusa-pro-obstrili-slovanska-vse-perezila-ale-takogo-se-ne-bacila-07092022/video-63044096Реклама