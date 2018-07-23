Словаччина: російський посол назвав українського "д..лом"

Образливі слова, сказані послом Росії в Словаччині Дмитром Ковальковим на адресу українського колеги, можуть мати дипломатичні наслідки. За даними місцевих ЗМІ, перебування російського представника в Словаччині нині під питанням.

Ідеться про суперечку між Братиславою та Києвом через плани низки словацьких парламентарів відвідати анексований Крим. Посол України Юрій Мушка попередив про наслідки, його позицію розкритикували деякі представники влади. Спікер Національної Ради Словаччини Андрей Данко закинув послу України порушення протоколу і наголосив, що депутати планують відвідати Крим як приватні особи.

У коментарях на Facebook до заяви Данка Ковальков написав: " Браво, пане Данко. Ви смілива людина і справжній державний діяч! А український посол дійсно д..л (особа з невисокими розумовими здібностями. - Ред.)!". Пізніше посол прокоментував словацьким ЗМІ, що це - не офіційна думка посольства, а лише його особиста позиція. Перепрошувати за неї він не планує.

"Це не лише суперечить його статусу, який пов'язаний з окупацією території слов’янської держави іншою слов’янською державою, але він є дипломатом найбільшої слов’янської держави, який вульгарно обзиває свого слов’янського брата", - цитує депутата опозиційної ліберальної партії SaS Мартіна Клуса, який у партії відповідає за міжнародний напрямок, місцеве видання Aktuality. Клус закликав Ковалькова вибачитися або ж розглянути можливість залишити Словаччину.