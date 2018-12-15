Скільки німці витрачають на їжу, одяг і комунальні послуги

DW пояснює, на що німці витрачають сімейний бюджет і знайомить вас зі структурою споживчих витрат домашніх господарств у Німеччині.
Сучасне суспільство недарма називають суспільством споживання. Скільки в середньому витрачає звичайна німецька родина й на що? Є два статистичних дослідження, що дають відповідь на це питання. Одне з них називається німецькою скорочено EVS (Einkommens- und Verbrauchsstichprobe) і публікується раз на п'ять років. Інше - LWR (Laufende Wirtschaftrechnungen) - щорічне.
Федеральне статистичне відомство Німеччини надало на запит DW свіжі дані LWR, оприлюднені в грудні 2018 року. Дослідження репрезентативне й містить дані про структуру витрат в 2017 році.
Наголошуємо: йдеться про споживчі товари й основні статті витрат на житло і житлово-комунальні послуги (ЖКП). Найбільша стаття витрат домашнього господарства (так позначається статистична одиниця) в Німеччині - оплата житла і ЖКП. На це йде більше третини всіх споживчих витрат. А загалом споживчі витрати становлять у ФРН, в середньому, 2517 євро на місяць. Обов'язкове страхування, внески за різними приватними страхуваннями і відсотки за кредитами в цю суму не входять, - як і те, що жителі країни відкладають, як то кажуть, "на чорний день" (якщо відкладають).
Друге місце, після видатків на житло і комунальні послуги, розділили відразу дві статті витрат. В одній групі - їжа, напої, тютюнові вироби, в другій групі - транспорт, включно з особистими автомобілями. По 350 євро припадає на ці дві статті витрат. Витрати на їжу становлять близько 14 відсотків усіх споживчих витрат. Скромні витрати ласих до їжі й напоїв німців пояснюються ще й тим, що рівень цін на продовольчі товари в Німеччині - один з найнижчих в ЄС.
Третє місце за обсягами витрат посідає дозвілля. На різні розваги, культурні заходи тощо німці витрачають близько 260 євро на місяць. Сюди не входить відвідування барів, ресторанів та інших закладів. На пиво й кулінарні "розваги" у німців витрачається щомісяця в середньому 146 євро. Дещо менше становлять витрати на побутову техніку. Одяг та взуття - явно не головний пріоритет. В середньому, кожна сім'я витрачає на них 110 євро в місяць.
Ну, а найменша стаття витрат - освіта. На неї в місяць йде всього 18 євро, менше одного відсотка бюджету. Адже навчання як в школах, так і в вищих навчальних закладах у Німеччині, за деякими винятками, безкоштовне.
Ну, а скільки ж залишається після всіх цих витрат у середньостатистичної німецької родини (домашнього господарства, кажучи мовою статистики)? Доходи такої сім'ї, разом з виплатами за банківськими вкладами та надходженнями від оренди нерухомого майна становили в 2017 році приблизно 5400 євро "чистими", а в тих, хто живе лише на саму зарплату, - 3400 євро. Тобто після всіх виплат вільних грошей у німецькій сім'ї залишається від 880 до 2900 євро. За оптимальних умов, споживчі витрати німецького "домашнього господарства", включно з витратами на житло і харчування, становлять менше половини (46 відсотків) доходів.
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