 Скільки німці витрачають на їжу, одяг і комунальні послуги | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.12.2018

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Економіка

Скільки німці витрачають на їжу, одяг і комунальні послуги

DW пояснює, на що німці витрачають сімейний бюджет і знайомить вас зі структурою споживчих витрат домашніх господарств у Німеччині.

Шопінг у ФРН

Сучасне суспільство недарма називають суспільством споживання. Скільки в середньому витрачає звичайна німецька родина й на що? Є два статистичних дослідження, що дають відповідь на це питання. Одне з них називається німецькою скорочено EVS (Einkommens- und Verbrauchsstichprobe) і публікується раз на п'ять років. Інше - LWR (Laufende Wirtschaftrechnungen) - щорічне.

Федеральне статистичне відомство Німеччини надало на запит DW свіжі дані LWR, оприлюднені в грудні 2018 року. Дослідження репрезентативне й містить дані про структуру витрат в 2017 році.

Наголошуємо: йдеться про споживчі товари й основні статті витрат на житло і житлово-комунальні послуги (ЖКП). Найбільша стаття витрат домашнього господарства (так позначається статистична одиниця) в Німеччині - оплата житла і ЖКП. На це йде більше третини всіх споживчих витрат. А загалом споживчі витрати становлять у ФРН, в середньому, 2517 євро на місяць. Обов'язкове страхування, внески за різними приватними страхуваннями і відсотки за кредитами в цю суму не входять, - як і те, що жителі країни відкладають, як то кажуть, "на чорний день" (якщо відкладають).

Споживчі витрати німців

Друге місце, після видатків на житло і комунальні послуги, розділили відразу дві статті витрат. В одній групі - їжа, напої, тютюнові вироби, в другій групі - транспорт, включно з особистими автомобілями. По 350 євро припадає на ці дві статті витрат. Витрати на їжу становлять близько 14 відсотків усіх споживчих витрат. Скромні витрати ласих до їжі й напоїв німців пояснюються ще й тим, що рівень цін на продовольчі товари в Німеччині - один з найнижчих в ЄС.

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Споживацтво по-німецьки: непривабливі факти про марнотратство німців (23.07.2018)

Третє місце за обсягами витрат посідає дозвілля. На різні розваги, культурні заходи тощо німці витрачають близько 260 євро на місяць. Сюди не входить відвідування барів, ресторанів та інших закладів. На пиво й кулінарні "розваги" у німців витрачається щомісяця в середньому 146 євро. Дещо менше становлять витрати на побутову техніку. Одяг та взуття - явно не головний пріоритет. В середньому, кожна сім'я витрачає на них 110 євро в місяць.

Ну, а найменша стаття витрат - освіта. На неї в місяць йде всього 18 євро, менше одного відсотка бюджету. Адже навчання як в школах, так і в вищих навчальних закладах у Німеччині, за деякими винятками, безкоштовне.

Ну, а скільки ж залишається після всіх цих витрат у середньостатистичної німецької родини (домашнього господарства, кажучи мовою статистики)? Доходи такої сім'ї, разом з виплатами за банківськими вкладами та надходженнями від оренди нерухомого майна становили в 2017 році приблизно 5400 євро "чистими", а в тих, хто живе лише на саму зарплату, - 3400 євро. Тобто після всіх виплат вільних грошей у німецькій сім'ї залишається від 880 до 2900 євро. За оптимальних умов, споживчі витрати німецького "домашнього господарства", включно з витратами на житло і харчування, становлять менше половини (46 відсотків) доходів.

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Які виплати на дитину існують в Німеччині (18.12.2017)

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Скільки м'яса їдять німці? (17.01.2018)

  • Тропічна парасолька та пальма на балконі

    Гамаки, грилі та кінь: як німці оздоблюють балкони

    Під тропічною парасолькою

    На такому балконі почуваєшся наче у відпустці. Перехожі, коли дивляться на нього, мріють про море, сонце та пляж. Для тих, хто хоче створити курортну зону на своєму балконі, в Німеччині видають книги з порадами, як облаштувати й озеленити балкон, а також збірники рецептів страв і коктейлів для "тропічних пікніків".

  • Плющ на балконі

    Гамаки, грилі та кінь: як німці оздоблюють балкони

    Плющ - цілий рік

    Найпростіший варіант - посадити на балконі плющ. У кліматичних умовах Німеччини ця невибаглива та вічнозелена рослина прикрашатиме балкон, на відміну від пальми, цілий рік, і навіть простягнеться до сусідів знизу. Якщо вони, звісно, не будуть проти!

  • Укритий плющем фасад будинку та балкони

    Гамаки, грилі та кінь: як німці оздоблюють балкони

    У гармонії з фасадом

    Плющ добре чіпляється за цегляні стіни, тож нерідко ним приховують недоліки або прикрашають зовнішній вигляд старих будівель. І тоді оповиті рослинами балкони чудово гармоніюють з фасадом.

  • Чоловік і жінка на балконі, прикрашеному геранню

    Гамаки, грилі та кінь: як німці оздоблюють балкони

    Герань ніколи не зіпсує балкон

    Комусь подобається плющ, а комусь - герань. Варто зазначити, що герань - найпопулярніша у Німеччині балконна рослина. Адже різновидів у герані багато, а кольори можна підібрати такі, щоб вирізнятися серед сусідів. Герань не боїться прямих променів сонця та поливати її кожного дня не треба.

  • Дівчина в гамаку

    Гамаки, грилі та кінь: як німці оздоблюють балкони

    Замість квітів - гамак

    Якщо немає великого бажання доглядати за квітами, можна повісити на балконі гамак і з насолодою для себе проводити час. Та чи затишно лежати в гамаку у всіх на очах?

  • Електрогриль на балконі

    Гамаки, грилі та кінь: як німці оздоблюють балкони

    Сніданок і шашлики

    Цей приклад доводить багатофункціональність балкону. Тут можна не лише снідати, але й влаштовувати посиденьки з друзями за грилем.

  • На балконі сушиться білизна

    Гамаки, грилі та кінь: як німці оздоблюють балкони

    Сушити білизну на свіжому повітрі

    Варто зазначити, що у Німеччині смажити м'ясо на балконі краще на електричному чи газовому грилі, щоб димом не викликати незадоволення сусідів. На балконі поверхом вище в цей час можуть, наприклад, сушити білизну, читати книгу чи сидіти в інтернеті. При цьому не буде зайвим перепитати сусідів, чи вони не проти використання вами грилю.

  • Веселковий прапор на балконі

    Гамаки, грилі та кінь: як німці оздоблюють балкони

    Прайд-прапор

    Балкони нерідко прикрашають не лише квітами, а і прапорами - національними, регіональними чи веселковими. Перед і під час ЛГБТ-фестивалів і гей-прайдів веселковими прапорами на вікнах і балконах у німецьких містах нікого не здивуєш.

  • Макет коня на балконі у Кельні

    Гамаки, грилі та кінь: як німці оздоблюють балкони

    Коні на балконі

    А от конем на балконі здивувати можна. Ні, він не живий і корму не просить. Та і доглядяти за ним неважко. Хоча пилюку з коника прибрати саме час. Перехожі давно уже звернули на коня увагу. Тепер і ви побачили кельнську знаменитість!

  • Манекен на балконі

    Гамаки, грилі та кінь: як німці оздоблюють балкони

    Опудало на балконі

    Цьому хлопцю не спекотно та не холодно. Взимку та влітку він відлякує птахів і, можливо, квартирних крадіїв. Манекену судилося бути не городнім, а справжнісіньким балконним опудалом.

  • Відкритий балкон

    Гамаки, грилі та кінь: як німці оздоблюють балкони

    Над головою ціле небо

    Чимало людей віддають перевагу балконам, з яких можна подивитися на перехожих і показати себе. Однак тим, хто цього не любить, точно пощастило з цим балконом: їх ніхто не бачить, а над ними - ціле небо!

  • Балкон-головоломка

    Гамаки, грилі та кінь: як німці оздоблюють балкони

    Балкон-головоломка

    Цей балкон відразу й не помітиш. Спершу треба розв'язати геометричну головоломку. Шкода, що на ньому немає жодної зелені. Вона б оживила доволі холодний, хоч і незвичайний, об'єкт сучасної архітектури.

    Автор: Віктор Вайц, Арсен Гоян


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