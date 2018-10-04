Скільки коштують німцям колишні канцлери і президенти? (відео)

Президенти Німеччини після завершення строку повноважень отримують таку ж зарплату, як і чинний глава держави - нині це 236 тисяч євро на рік. Стовідсоткова зарплата не зберігається у жодного іншого колишнього державного діяча - ні в міністрів, ні в канцлерів.