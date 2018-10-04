 Скільки коштують німцям колишні канцлери і президенти? (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 05.10.2018

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Європа

Скільки коштують німцям колишні канцлери і президенти? (відео)

Почесні пенсії, офіси зі співробітниками і службові автомобілі з водіями - усе це отримують колишні президенти в Німеччині. Втім, вони не єдині державні діячі, які користуються привілеями у ФРН.

Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер (у центрі)

Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер (у центрі)

Президенти Німеччини після завершення строку повноважень отримують таку ж зарплату, як і чинний глава держави - нині це 236 тисяч євро на рік. Стовідсоткова зарплата не зберігається у жодного іншого колишнього державного діяча - ні в міністрів, ні в канцлерів. 

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Екс-міністри та екс-депутати у Німеччині не бідують

У новому складі Бундестагу не буде ліберальної фракції, а в уряді - міністрів-лібералів. Однак вони не бідуватимуть. Інша річ - співробітники фракції. (29.09.2013)  

Німеччина: екс-президента проводжають з музикою й обуренням

Урочистим прийомом та військовими почестями у четвер, 8 березня, завершується політична кар’єра екс-президента ФРН Кристіана Вульффа. Дискусія про призначену йому почесну пенсію натомість не вщухає. (08.03.2012)  

Соціальні виплати у ФРН досягли рекордного рівня

У 2015 році на пенсії, медичне страхування та інші соціальні виплати витрачено 888,2 мільярда євро. При цьому безробіття у країні скорочується, а народжуваність підвищується. (30.06.2016)  

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