Скільки коштують німцям колишні канцлери і президенти? (відео)

Почесні пенсії, офіси зі співробітниками і службові автомобілі з водіями - усе це отримують колишні президенти в Німеччині. Втім, вони не єдині державні діячі, які користуються привілеями у ФРН.
Президенти Німеччини після завершення строку повноважень отримують таку ж зарплату, як і чинний глава держави - нині це 236 тисяч євро на рік. Стовідсоткова зарплата не зберігається у жодного іншого колишнього державного діяча - ні в міністрів, ні в канцлерів.
У новому складі Бундестагу не буде ліберальної фракції, а в уряді - міністрів-лібералів. Однак вони не бідуватимуть. Інша річ - співробітники фракції. (29.09.2013)
Урочистим прийомом та військовими почестями у четвер, 8 березня, завершується політична кар’єра екс-президента ФРН Кристіана Вульффа. Дискусія про призначену йому почесну пенсію натомість не вщухає. (08.03.2012)