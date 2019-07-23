Скандальні ляпи майбутнього британського прем'єра Бориса Джонсона (фотогалерея)

Скандальні ляпи майбутнього британського прем'єра Бориса Джонсона

Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.