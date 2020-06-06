Ситуація з COVID-19 у світі погіршується - ВООЗ

Ситуація з COVID-19 погіршується у всьому світі, заявив у понеділок, 8 червня, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус, передає агенція AFP.

В організації заявили, що зареєстрували найвищу кількість нових інфікувань за добу, зокрема через збільшення кількості заражень у Південній та Північній Америці.

"Хоча ситуація в Європі покращується, в усьому світі вона погіршується", - заявив голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус на онлайн-пресконференції.

За його словами, щодня за дев'ять з останніх десяти днів фіксували понад сто тисяч випадків. 7 червня було зареєстровано понад 136 тисяч випадків - це найбільша кількість за один день з початку пандемії. Глава ВООЗ сказав, що майже 75 відсотків випадків того дня припало на 10 країн - переважно у Південній та Північній Америці та Південній Азії.

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Крім того, Тедрос Адханом Гебреєсус наголосив, що в країнах, де зараз ситуація покращується, "найбільшою загрозою є поступливість", додавши, що "більшість людей у ​​всьому світі все ще вразливі до зараження". Глава ВООЗ підкреслив, що пандемія триває вже понад шість місяців і жодна країна не може зараз "прибирати ногу з педалі".

Також глава ВООЗ звернувся до учасників демонстрацій проти расизму та поліцейської жорстокості та закликав дотримуватися заходів безпеки, щоб уникнути поширення коронавірусу.

Згідно з останніми даними Університету Джонса Хопкінса, всього у світі офіційно нараховується більше 7,1 мільйона інфікованих COVID-19 та 406570 жертв.

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