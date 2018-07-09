Ситник: Є величезна прогалина щодо аудиту роботи НАБУ

В ексклюзивному інтерв'ю DW директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник заявив про проблеми у роботі аудиторів, які перевірятимуть діяльність НАБУ за останні 3,5 року. За словами Ситника, невідомо, яким чином і впродовж якого терміну має перевірятися ефективність роботи НАБУ.

"Якщо ми проаналізуємо закон про Національне антикорупційне бюро, який регулює процедуру проведення аудиту, дійсно там є величезна прогалина з приводу порядку проведення аудиту і методології", - зазначив глава НАБУ. Він наголосив, що за критерієм незалежності оцінка НАБУ має бути високою, оскільки "влада дійсно постійно намагається нас знищити чи приборкати, чи тиснути". Водночас, як оцінювати ефективність, "ніхто не знає". "Яким чином це перевіряється, протягом якого терміну - це законом не визначено", - пояснив Ситник.

Окрім того, Ситник прокоментував ситуацію з можливим оголошенням догани главі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому. У відповідь на запитання про те, що Холодницького можуть не звільнити з посади, а обмежитися доганою, глава НАБУ відповів: "Якщо буде таке рішення, що (Холодницького - Ред.) залишать на посаді, наслідки будуть більш глобальні: прокурор, який вибирає, притягувати чи не притягувати в залежності від політичної ситуації, прокурор, який здійснює тиск на суддів, прокурор, який здійснює тиск на своїх підлеглих".

При цьому Ситник висловив сподівання, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 26 липня винесе "об'єктивне і законне рішення".

Ситник зазначив, що проблеми між НАБУ та САП залишаються лише на рівні керівництва. "В антикорупційній прокуратурі є прокурори, з якими ми співпрацювали і будемо працювати в майбутньому", - сказав Ситник, але водночас назвав нещодавні порушення справ САП щодо детективів НАБУ "банальною помстою" за історію з прослуховуванням Холодницького за допомогою жучків, прикріплених до акваріуму в кабінеті глави САП.

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