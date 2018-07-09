 Ситник: Є величезна прогалина щодо аудиту роботи НАБУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2018

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Новини

Ситник: Є величезна прогалина щодо аудиту роботи НАБУ

В інтерв'ю DW Артем Ситник розповів про проблеми аудиту НАБУ, конфлікт із САП та майбутнє Назара Холодницького.

Ситник розповів про відносини між НАБУ і САП

Ситник розповів про відносини між НАБУ і САП

В ексклюзивному інтерв'ю DW директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник заявив про проблеми у роботі аудиторів, які перевірятимуть діяльність НАБУ за останні 3,5 року. За словами Ситника, невідомо, яким чином і впродовж якого терміну має перевірятися ефективність роботи НАБУ.

"Якщо ми проаналізуємо закон про Національне антикорупційне бюро, який регулює процедуру проведення аудиту, дійсно там є величезна прогалина з приводу порядку проведення аудиту і методології", - зазначив глава НАБУ. Він наголосив, що за критерієм незалежності оцінка НАБУ має бути високою, оскільки "влада дійсно постійно намагається нас знищити чи приборкати, чи тиснути". Водночас, як оцінювати ефективність, "ніхто не знає". "Яким чином це перевіряється, протягом якого терміну - це законом не визначено", - пояснив Ситник.

DW.COM

Призначення Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро України не відповідає вимогам закону, заявив директор НАБУ Артем Ситник. (20.06.2018)

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник - про можливе звільнення свого опонента - Назара Холодницького, помсту детективам НАБУ та жучки у своєму кабінеті - в інтерв’ю DW. (09.07.2018)

Очільник української САП Назар Холодницький заявив, що йому невідомо, хто стоїть за прослуховуванням його кабінету. Він також спростував чутки про свою відставку та конфлікт з керівництвом НАБУ. (22.03.2018)

Окрім того, Ситник прокоментував ситуацію з можливим оголошенням догани главі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому. У відповідь на запитання про те, що Холодницького можуть не звільнити з посади, а обмежитися доганою, глава НАБУ відповів: "Якщо буде таке рішення, що (Холодницького - Ред.) залишать на посаді, наслідки будуть більш глобальні: прокурор, який вибирає, притягувати чи не притягувати в залежності від політичної ситуації, прокурор, який здійснює тиск на суддів, прокурор, який здійснює тиск на своїх підлеглих".

При цьому Ситник висловив сподівання, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 26 липня винесе "об'єктивне і законне рішення".

Ситник зазначив, що проблеми між НАБУ та САП залишаються лише на рівні керівництва. "В антикорупційній прокуратурі є прокурори, з якими ми співпрацювали і будемо працювати в майбутньому", - сказав Ситник, але водночас назвав нещодавні порушення справ САП щодо детективів НАБУ "банальною помстою" за історію з прослуховуванням Холодницького за допомогою жучків, прикріплених до акваріуму в кабінеті глави САП.

Читайте і дивіться повну версію інтерв'ю на сайті Deutsche Welle.

Дивитись відео 17:36
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17:36 хв

Артем Ситник: САП мститься детективам НАБУ через скандал з прослуховуванням Холодницького (09.07.2018)

Аудіо й відео до теми

Артем Ситник: САП мститься детективам НАБУ через скандал з прослуховуванням Холодницького (09.07.2018)  

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Що робитиме директор НАБУ Артем Ситник, якщо голову САП Назара Холодницького не звільнять з посади? І хто перешкоджає роботі детективів НАБУ? На ці та інші питання Артем Ситник розповів в ексзлюзивному інтерв'ю DW.

Чи можливе звільнення Назара Холодницького та як мстяться детективам НАБУ - інтерв’ю Артема Ситника DW.

Артем Ситник в інтерв'ю DW: САП мститься детективам НАБУ 09.07.2018

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник - про можливе звільнення свого опонента - Назара Холодницького, помсту детективам НАБУ та жучки у своєму кабінеті - в інтерв’ю DW.

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