 Ситник: Україна не вимагатиме екстрадиції Славоміра Новака з Польщі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2020

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Ситник: Україна не вимагатиме екстрадиції Славоміра Новака з Польщі

Керівник НАБУ Артем Ситник нагадав, що ексочільник "Укравтодору" Славомір Новак має польське та українське громадянства. Тому, за словами Ситника, Бюро не домагатиметься його екстрадиції.

У НАБУ заявили, що не вигамагатимуть екстрадиції Славоміра Новака

У НАБУ заявили, що не вигамагатимуть екстрадиції Славоміра Новака

Глава Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник заявив, що у зв'язку з тим, що колишній глава "Укравтодору" Славомір Новак має подвійне громадянство, Польщі і України, Київ не вимагатиме його екстрадиції. "На нашу думку, екстрадиція при тому, що є польське громадянство, не є можливою згідно з міжнародним законодавством, але при цьому, мені здається, не є принциповим, в якому суді буде розглядатися ця справа", - сказав очільник НАБУ під час пресконференції у Києві, у понеділок, 20 липня.

"Розслідувалося кримінальне провадження щодо посадових осіб "Укравтодору". Було встановлено, що низкою осіб було створено злочинну організацію, діяльність якої була скерована на розкрадання коштів міжнародних організацій, які виділяли їх для ремонту доріг в Україні", - повідомив Ситник. За його словами, злочинні дії, на думку слідства, розпочинались на території України, а закінчувались і предмет неправомірної вигоди отримувався вже на території іншої держави.

Розслідування в Україні і Польщі

За інформацією Ситника, одночасно з розслідуванням в Україні аналогічне розслідування відбувалося і в Польщі, "тому (...) в листопаді 2019 року була створена спільна міжнародна слідча група, до її складу були включені працівники НАБУ, антикорупційного бюро Польщі, САП і органів прокуратури Польщі і в подальшому це розслідування проводилося синхронною", уточнив глава Бюро.

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На території України, зокрема у Києві та Львові, і на території Польщі провели загалом понад 50 обшуків. "На сьогоднішній день притягнуті до кримінальної відповідальності чотири особи, ряд осіб затримані, в тому числі (колишній - Ред.) керівник "Укравтодору" на території Польщі. Зараз обшуки закінчуються, і ми сподіваємося здобути додаткові докази того, що документовалося протягом тривалого часу", - зазначив Ситник.

Він уточнив, що троє з чотирьох осіб затримані у Польщі, четвертій особі оголошується підозра в Україні. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звинувачує ексголову "Укравтодору" в отриманні хабарів за продовження термінів ремонту автодоріг.

Нагадаємо, цього ж дня у Польщі і Україні повідомили про обшуки та затримання, зокрема, ексглави "Укравтодору" Славоміра Новака, його звинувачують у корупції та керівництві злочинною групою.

У жовтні 2016 року Славомір Новак отримав українське громадянство та став виконувачем обов'язків глави "Укравтодору". У вересні 2019 року Національне агентство з питань запобігання корупції України (НАЗК) повідомило про відкриття справи проти Новака. Його звинуватили у тому, що він вказав недостовірну вартість автомобіля та суму коштів, розміщених на банківських рахунках. Згодом Новак пішов у відставку.

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