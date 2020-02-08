 Ситник не збирається добровільно йти з посади директора НАБУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2020

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Новини

Ситник не збирається добровільно йти з посади директора НАБУ

Очільник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що "деякі люди" в Україні хочуть його відставки, але сам він не піде з посади. Звільнення Ситника вимагає група депутатів Верховної Ради.

Директор НАБУ Артем Ситник (архівне фото)

Директор НАБУ Артем Ситник (архівне фото)

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник заявив, що не планує добровільно йти з цієї посади, хоча, як стверджує він, цього дуже хотіли б деякі люди в Україні. Про це Ситник заявив у середу, 12 лютого, на засіданні комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

"Я працював чотири роки не для того, щоб хотіти зараз кудись піти. Якщо хтось має бажання, щоб я пішов, значить, ми правильно все робимо, і я здогадуюся, хто має таке бажання. Таких людей небагато, і вони саме мають вплив на окремих депутатів, судячи з їхніх запитань", - сказав Ситник, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Він нагадав про прописану законом процедуру, згідно з якою ініціювати звільнення очільника НАБУ можна після негативного результату аудиту. "Мені здається, що хтось дуже поспішає і намагається зробити це в інший спосіб, або хтось дуже переживає, що висновок аудиту все-таки буде не таким поганим для НАБУ, як вони розраховують", - зазначив Ситник.

Він також стверджує, що НАБУ активізувало свою роботу, і кількість повідомлень про підозри у 2020 році вже перевищила кількість підозр, наприклад, за перше півріччя 2018 року. При цьому Ситник наголосив, що в НАБУ встановилася хороша взаємодія з Офісом генпрокурора і Службою безпеки України.

Нагадаємо, 7 лютого народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді України проект постанови про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. "Загалом 216 підписів. Точніше 221 підпис, але кілька депутатів потім відкликали свої підписи", - написав Гончаренко у своєму Telegram-каналі. Проект постанови оприлюднено на сайті Верховної Ради.

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