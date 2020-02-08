Ситник не збирається добровільно йти з посади директора НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник заявив, що не планує добровільно йти з цієї посади, хоча, як стверджує він, цього дуже хотіли б деякі люди в Україні. Про це Ситник заявив у середу, 12 лютого, на засіданні комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

"Я працював чотири роки не для того, щоб хотіти зараз кудись піти. Якщо хтось має бажання, щоб я пішов, значить, ми правильно все робимо, і я здогадуюся, хто має таке бажання. Таких людей небагато, і вони саме мають вплив на окремих депутатів, судячи з їхніх запитань", - сказав Ситник, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав про прописану законом процедуру, згідно з якою ініціювати звільнення очільника НАБУ можна після негативного результату аудиту. "Мені здається, що хтось дуже поспішає і намагається зробити це в інший спосіб, або хтось дуже переживає, що висновок аудиту все-таки буде не таким поганим для НАБУ, як вони розраховують", - зазначив Ситник.

Він також стверджує, що НАБУ активізувало свою роботу, і кількість повідомлень про підозри у 2020 році вже перевищила кількість підозр, наприклад, за перше півріччя 2018 року. При цьому Ситник наголосив, що в НАБУ встановилася хороша взаємодія з Офісом генпрокурора і Службою безпеки України.

Нагадаємо, 7 лютого народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді України проект постанови про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. "Загалом 216 підписів. Точніше 221 підпис, але кілька депутатів потім відкликали свої підписи", - написав Гончаренко у своєму Telegram-каналі. Проект постанови оприлюднено на сайті Верховної Ради.

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