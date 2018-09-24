Сирія: повстанці почали відхід із запланованої демілітаризованої зони

Повстанське угруповання "Файлак аш-Шам" у неділю, 30 вересня, почало виводити свої сили з території, на якій планують створити демілітаризовану зону навколо провінції Ідліб на північному заході Сирії. Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Як зазначили в центрі, угруповання почало виводити бійців та важке озброєння, зокрема танки та артилерійські установки, із районів провінції Алеппо, прилеглих до провінції Ідліб, повідомляє агентство dpa.

Ці підтримувані Туреччиною підрозділи стануть першими, які погодилися на створення роззброєної буферної зони. Її вирішили організувати Туреччина і Росія в рамках домовленостей про відмову від наступальної операції сирійських урядових сил за підтримки росіян. Тоді повідомлялося, що до 10 жовтня з майбутньої демілітаризованої зони навколо провінції Ідлібі буде виведене важке озброєння - танки та реактивні системи залпового вогню - всіх опозиційних груп. Із зони, яку планують створити до 15 жовтня, мають вивести усіх "радикально налаштованих бойовиків".

У провінції Ідліб та на прилеглих територіях проживають близько 3,5 мільйона осіб. Вона здебільшого перебуває під контролем угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке пов'язують із "Аль-Каїдою", а також ісламістського угруповання "Джабхат ан-Нусра". Сирійська армія та її союзники завдавали масованих авіаударів по позиціях повстанців в Ідлібі та готувалися до наступу, щоб встановити контроль над цією територією. Представники урядів західних держав, а також ООН застерігали щодо гуманітарної катастрофи у разі повномасштабного наступу сирійської армії в провінції Ідліб. Після домовленостей Ердогана та Путіна підготовка до наступу була призупинена.